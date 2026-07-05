Thiếu gia hệ thống phở 10 Lý Quốc Sư lấy cô đồng nghiệp: Đang ở nhà thuê, cuộc sống hôn nhân hiện tại ra sao?

Cặp đôi này khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đang ở nhà thuê.

Nhắc đến những cặp đôi được yêu mến trên mạng xã hội, Mi Đặng và Tân Một Cú là cái tên được nhiều người biết đến nhờ những video ghi lại cuộc sống thường ngày với màu sắc hài hước, gần gũi.

Trước khi trở thành vợ chồng và cùng xây dựng một gia đình nhỏ, cả hai đã có nhiều năm đồng hành từ thời đại học. Sau khi kết hôn, đón con đầu lòng, cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm khi lựa chọn thuê nhà ở riêng thay vì sống cùng gia đình, dù Tân vốn được biết đến là con trai của một gia đình kinh doanh phở nổi tiếng.

Tân Một Cú và Mi Đặng

Tân Một Cú (tên thật Phạm Ngọc Tân, sinh năm 1993) là nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh YouTube hơn nửa triệu lượt đăng ký theo dõi. Anh cũng được nhiều người gọi vui là "thiếu gia nhà phở" khi là con trai của gia đình kinh doanh hệ thống Phở 10 Lý Quốc Sư nổi tiếng tại Hà Nội.

Trong khi đó, Mi Đặng (tên thật Đặng Ngọc Mi, sinh năm 1997) cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Trên Facebook, tài khoản cá nhân của cả hai đều thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Đáng chú ý, trước khi cùng làm việc tại Schannel và trở thành những nhà sáng tạo nội dung, cả hai đều tốt nghiệp Đại học RMIT.

Chuyện tình của Tân và Mi bắt đầu từ quãng thời gian còn là sinh viên. Cả hai quen nhau khi học tại RMIT, lần gặp đầu tiên diễn ra trong một chuyến đi ở Úc. Thế nhưng phải đến khi trở về Việt Nam, mối quan hệ mới thực sự phát triển thành tình yêu.

Cặp đôi từng tiết lộ, suốt khoảng thời gian hẹn hò, cả hai gần như chưa từng có một buổi "date" đúng nghĩa như đi xem phim hay ăn tối riêng. Thay vào đó, tình cảm được nuôi dưỡng từ những lần đồng hành trong học tập, công việc và những chuyến đi cùng nhau.

Chuyện tình cặp đôi này khiến nhiều người "xin vía"

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là chuyến du lịch đến Sa Pa. Thậm chí, Tân còn từng hài hước chia sẻ ý định đặt tên con theo những địa danh như Tả Phìn hay Tả Van - nơi hai người đã cùng lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp. Anh cũng nhiều lần đùa rằng muốn "tẩy trắng" biệt danh "Một Cú" đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Dù vậy sau gần bốn năm yêu nhau, cả hai vẫn cực kì ngọt ngào khiến nhiều ngưỡng mộ. Cuối năm 2021, Tân và Mi tổ chức lễ ăn hỏi, đánh dấu bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2023, cả hai mới chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Kết hôn không lâu, cuộc sống của hai vợ chồng bước sang một chương mới khi gia đình nhỏ chào đón thêm thành viên mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, nội dung của Mi Đặng và Tân Một Cú cũng dần thay đổi, từ những video về cuộc sống của đôi yêu nhau sang hành trình làm cha mẹ. Những câu chuyện chăm con, phân chia việc nhà hay các tình huống "dở khóc dở cười" của bố mẹ trẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người theo dõi bởi sự chân thực và gần gũi.

Cuối năm 2021, Tân và Mi tổ chức lễ ăn hỏi và năm 2023 cặp đôi mới tổ chức đám cưới

Bên cạnh cuộc sống gia đình, lựa chọn chỗ ở của cặp đôi cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Thời gian đầu sau khi kết hôn, Tân và Mi sống cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cả hai sớm lên kế hoạch ra ở riêng, không phải vì mâu thuẫn hay áp lực trong mối quan hệ với gia đình mà xuất phát từ mong muốn tự lập.

Mi Đặng từng chia sẻ: "Bọn mình muốn ra riêng không phải vì bất hoà với bố mẹ hay không thoải mái mà vì bản thân tự có ý thức là đang được bao bọc quá nhiều, cần phải ra ngoài biết tự vun vén cho cuộc sống gia đình. Bọn mình cũng là một gia đình rồi, không thể nào cứ kiểu là hai vợ chồng rồi được bố mẹ bao bọc mãi được".

Đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng đang thuê nhà rộng hơn 100m2 ở khu vực trung tâm Hà Nội. Theo chia sẻ của cả hai, việc lựa chọn nơi ở này giúp thuận tiện hơn cho công việc, dễ dàng di chuyển cũng như qua lại nhà bố mẹ hai bên để thăm nom và nhờ hỗ trợ chăm cháu khi cần. Ngoài ra, Tân Một Cú cũng thẳng thắn bày tỏ việc thuê nhà giúp giảm áp lực tài chính. Với Tân và Mi, đây là khoảng thời gian để vợ chồng trẻ học cách tự xây dựng nếp sống riêng trước khi nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà của chính mình.

Cặp đôi hiện đang thuê nhà ở riêng

Tân Một Cú cũng không ngại chia sẻ rằng hai vợ chồng đã có khoản tiền tiết kiệm dành cho mục tiêu mua nhà trong tương lai. Dẫu vậy, số tiền hiện có vẫn chưa đủ để sở hữu một căn nhà như mong muốn. Nếu mua ngay ở thời điểm này, cả hai sẽ phải nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hoặc vay ngân hàng. Vì thế, vợ chồng anh đặt mục tiêu trong khoảng ba đến năm năm tới sẽ tích lũy thêm để hiện thực hóa kế hoạch an cư.

Không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng dù xuất thân trong gia đình có điều kiện, Mi Đặng và Tân Một Cú lại ghi điểm bởi cách chia sẻ thẳng thắn về những câu chuyện rất đời thường, từ hành trình yêu nhau, lập gia đình, làm bố mẹ đến bài toán tài chính và chuyện mua nhà của các cặp vợ chồng trẻ. Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã giúp cả hai giữ được sự yêu mến của nhiều người theo dõi trong suốt những năm qua.