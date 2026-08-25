Nhan sắc chuẩn "con gái Miền Tây" của Hạt Dẻ

Hạt Dẻ vừa có màn bắt trend đi xuồng miền Tây cực thơ, còn nhan sắc tuổi 18 cũng nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô bạn đã quen mặt với khán giả khi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ và chị gái Lọ Lem trong nhiều sự kiện. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, đặc biệt sau sinh nhật tuổi 18, Hạt Dẻ ngày càng gây chú ý bởi hình ảnh trưởng thành, sắc sảo và có màu sắc riêng hơn trước.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Hạt Dẻ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải clip trải nghiệm đi xuồng ở miền Tây cùng bạn - Phước Thịnh (nickname Euro, 17 tuổi) - con trai lớn của diễn viên Kim Thư và Phước Sang.

Clip Hạt Dẻ và bạn ở miền Tây. Nguồn: Hạt Dẻ.

Trải nghiệm ngồi/chèo xuồng ba lá ở Miền Tây đang là một trong những trend được giới trẻ yêu thích suốt thời gian qua, với hình ảnh những chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa rạch dừa nước, chợ nổi hay những con kênh đặc trưng của miền sông nước được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Dịp này, Hạt Dẻ diện váy lụa, đội nón lá và kết hợp thêm chiếc khăn rằn.

Visual Hạt Dẻ - được netizen khen "gái xinh miền Tây".

Ngồi trên xuồng ba lá, giữa khung cảnh sông nước và hàng dừa xanh, cô bạn khiến nhiều người thích thú với tạo hình đúng chất một cô gái miền Tây.

“Bây giờ mới thấy Dẻ bắt trend, trông chờ bộ ảnh quá”, “Gái miền Tây đây rồi, cổ đẹp nức nở”, “Tính ra bả quê miền Tây đó, xinh quá”, “Bé này càng ngày đẹp ha, sắc sảo”, “Xinh nhất khu rồi đó”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng thích thú phát hiện ra Hạt Dẻ có quê nội ở miền Tây. Đáp lại một bình luận, cô nàng chia sẻ: “Tui người Tiền Giang” (Tiền Giang sau sáp nhập hiện tại là Đồng Tháp).

Nam MC Quyền Linh vẫn thường xuyên đưa gia đình về quê thăm người thân. Anh cũng từng xây tặng mẹ ruột một căn nhà khang trang rộng khoảng 500m² ngay bên cạnh dòng sông quê với mong muốn bà có nơi nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già trong không khí yên bình của miền Tây. Bởi vậy, hình ảnh Hạt Dẻ diện váy lụa, đội nón lá ngồi xuồng giữa rạch dừa nước càng khiến nhiều người cảm thấy cô có nét duyên rất riêng của con gái miền sông nước.

Hạt Dẻ và chị gái thỉnh thoảng về quê nội ở Đồng Tháp chơi. Ảnh: FBNV.

Trở lại với Hạt Dẻ, nếu như trước đây cô bạn thường xuất hiện với phong cách khá đơn giản, kín đáo thì ở tuổi 18, cô bạn bắt đầu thử nghiệm nhiều hình ảnh trưởng thành hơn.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là chiều cao hay vóc dáng cân đối mà còn nằm ở những đường nét gương mặt ngày càng rõ nét. Hạt Dẻ sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao cùng đôi mắt sáng, khi để tóc dài buông tự nhiên thường mang đến cảm giác vừa trong trẻo vừa có chút sắc sảo của một cô gái đang bước vào tuổi trưởng thành. Nhiều người nhận xét diện mạo hiện tại của Hạt Dẻ đã khác khá nhiều so với hình ảnh cô bé thường đứng cạnh bố mẹ trong các sự kiện trước đây.

Hạt Dẻ tròn 18 tuổi. Ảnh: IGNV.

Sự thay đổi ấy cũng được thể hiện qua những bộ ảnh và clip cô đăng tải gần đây. Không cần trang điểm quá đậm hay lựa chọn trang phục cầu kỳ, Hạt Dẻ vẫn tạo được dấu ấn nhờ thần thái tự nhiên và phong cách khá linh hoạt. Từ những outfit đời thường, trang phục đi biển cho đến hình ảnh cô gái miền Tây trong chiếc váy lụa lần này, mỗi lần xuất hiện đều cho thấy cô bạn đang dần tìm được màu sắc phù hợp với bản thân.

Mới đây không lâu, Hạt Dẻ cũng vừa đón sinh nhật tuổi 18 - cột mốc đánh dấu việc chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Sau sinh nhật, những hình ảnh mới của cô liên tục nhận được sự chú ý, từ bộ ảnh đi biển lần đầu diện bikini cho đến clip bắt trend đi xuồng miền Tây. Có thể thấy thay vì thay đổi theo hướng quá trưởng thành, Hạt Dẻ vẫn giữ được nét tươi tắn vốn có nhưng diện mạo đã ngày càng cuốn hút và có dấu ấn riêng.

Sắc vóc Hạt Dẻ dạo này. Ảnh: IGNV.

Hạt Dẻ hiện vừa hoàn thành chương trình THPT tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, cô chưa chia sẻ cụ thể về lựa chọn học tập tiếp theo nên hiện vẫn chưa rõ sẽ theo học đại học trong nước hay có kế hoạch du học như nhiều người dự đoán.

Dù chưa hoạt động trong lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp, Hạt Dẻ vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Hiện tài khoản TikTok của cô có khoảng 685 nghìn người theo dõi, trong khi Instagram đạt hơn 328 nghìn followers. Phần lớn nội dung được Hạt Dẻ chia sẻ xoay quanh cuộc sống thường ngày, những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và các khoảnh khắc rất đúng với lứa tuổi 18.