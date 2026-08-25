Danh tính cô gái Thái Lan thích Đình Bắc, quyết học tiếng Việt

Đình Bắc không chỉ tạo sức hút trong nước mà còn được CĐV Đông Nam Á quan tâm.

Đình Bắc càng thi đấu càng để lại dấu ấn trong màu áo tuyển Việt Nam. Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup gặp Thái Lan ngày 26/8, tiền đạo sinh năm 2004 còn được chú ý bởi một CĐV đặc biệt đến từ chính xứ sở chùa Vàng. Đó là hot girl Pinhathai (tên thật Pinto Hathairat, sinh năm 2000) - người nhiều lần công khai dành sự quan tâm cho chân sút xứ Nghệ.

Đình Bắc (Ảnh: VFF)

Pinhathai trên khán đài trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan (Ảnh: TTNV)

Mới đây, trên tài khoản TikTok có 2,6 triệu người theo dõi, Pinhathai chia sẻ khoảnh khắc cô xuất hiện trên màn hình lớn tại trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan. Dù đội tuyển Thái Lan thua cuộc, cô vẫn viết: “0 - 2 but heart for Việt Nam” (Tạm dịch: Thua 0 - 2 nhưng thả tim cho Việt Nam).

Hot girl Thái Lan xuất hiện trên màn hình lớn (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý hơn, khi được cư dân mạng Việt Nam hỏi về cầu thủ yêu thích, Pinhathai thẳng thắn nhắc tới Đình Bắc. Cô viết: “Tôi thích cầu thủ Đức Bắc (Đình Bắc - PV) vì anh ấy chơi rất hay”.

Khi một cư dân mạng hỏi: “Chị học tiếng Việt hả chị?”, Pinhathai cũng xác nhận ngắn gọn: “Đúng rồi”.

Trong trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), Pinhathai bỏ ngỏ khả năng sang Việt Nam. Cô chỉ nói rằng nếu không bận công việc thì mình sẽ đi.

Pinhathai trả lời cư dân mạng Việt Nam bằng tiếng Việt (Ảnh chụp màn hình)

Pinhathai là một nữ CĐV bóng đá khá nổi tiếng tại Thái Lan. Kênh TikTok của cô hiện có 2,6 triệu người theo dõi và con số này ở Instagram là 520k, thường xuyên đăng tải những nội dung liên quan tới bóng đá và các hoạt động thể thao.

Tình cảm của Pinhathai dành cho bóng đá Việt Nam cũng không phải mới xuất hiện. Cô từng dành sự quan tâm cho tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 châu Á và SEA Games 33. Đình Bắc là một trong những cầu thủ được cô đặc biệt chú ý.

Trên trang cá nhân, nữ CĐV Thái Lan nhiều lần đăng hình ảnh tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam. Những bài đăng này thường nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Pinhathai ủng hộ Đình Bắc và Việt Nam trong các trận đấu không có Thái Lan (Ảnh: TTNV)

Thậm chí vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Pinhathai còn sang Việt Nam, cụ thể là Đà Nẵng để đi du lịch. Cô trải nghiệm nhiều hoạt động như mặc áo dài, check-in ở cầu tình yêu, ăn bánh mì vỉa hè,... và bày tỏ sự thích thú.

Trước khi được biết tới trên mạng xã hội với vai trò một nữ CĐV bóng đá, Pinto Hathairat từng có thời gian theo đuổi võ thuật. Cô từng thi đấu tại đấu trường K-1 ở Trung Quốc. Sau đó, Pinhathai chuyển hướng sang việc học tập và dành thời gian theo học ngành y, chuyên ngành y học cổ truyền.

Gần đây, Pinhathai còn lấn sân sang phim ảnh và gây chú ý khi có vai nữ chính phim truyền hình đầu tay.

Cô nàng check-in Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán vừa qua (Ảnh: IGNV)

Ngoài bóng đá, Pinhathai còn theo đuổi Muay Thai (Ảnh: IGNV)

Trong những hình ảnh đời thường, hot girl theo đuổi phong cách gợi cảm, nhẹ nhàng (Ảnh: IGNV)

(Nguồn: Thairath, TikTok/@pintokub)