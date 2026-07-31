Bảo Tín Mạnh Hải tổ chức Mega Opening tại TP.HCM: Khai trương đồng loạt 11 cửa hàng, tung hàng chục nghìn ưu đãi và quà tặng

Mở rộng hệ thống bán lẻ tại TPHCM, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương đồng loạt 11 cửa hàng từ ngày 1/8/2026, nâng tổng số điểm bán trên toàn quốc lên gần 40 cửa hàng. Nhân dịp này, thương hiệu triển khai nhiều ưu đãi và quà tặng, mang đến thêm lựa chọn mua sắm vàng bạc, trang sức cho khách hàng phía Nam.

11 cửa hàng đồng loạt khai trương, hàng chục nghìn ưu đãi trong tuần lễ đầu tiên

Hoạt động mở rộng hệ thống của các thương hiệu lớn luôn thu hút sự quan tâm, không chỉ bởi phản ánh chiến lược phát triển mà còn mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Trong ngành kim hoàn, Bảo Tín Mạnh Hải tạo dấu ấn trên thị trường khi đồng loạt khai trương 11 cửa hàng tại TP.HCM.

Sự kiện Mega Opening - siêu khai trương này diễn ra vào ngày 1/8/2026, đánh dấu bước tăng tốc của thương hiệu tại thị trường phía Nam, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Trong 7 ngày đầu tiên (từ 1/8 - 7/8/2026), Bảo Tín Mạnh Hải tại TP.HCM dành tặng 3.300 phần quà miễn phí mỗi ngày cho khách ghé thăm. Trong toàn chương trình, hơn 23.000 phần quà sẽ được trao đến khách hàng khi đến thăm quan và mua sắm tại chuỗi cửa hàng.

Một trong những điểm nhấn tiếp theo của chương trình là cơ hội sở hữu bộ sưu tập Thẻ vàng khám phá Vàng Son Đất Việt phiên bản giới hạn với mức giá bằng dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát. Chương trình áp dụng cho 100 sản phẩm tại mỗi cửa hàng từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026 hoặc đến khi hết số lượng.

Bên cạnh đó, khách hàng đến với hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải tại TP.HCM từ ngày 20/7 - 10/9 còn có thể tham gia chương trình đồng giá với nhiều sản phẩm từ 100.000 đồng, 499.000 đồng và 599.000 đồng, trong đó có dòng Charm Bạc Dấu son Độc Lập.

Song song với các chương trình đồng giá, loạt ưu đãi hấp dẫn áp dụng từ ngày 1/8 đến 10/9 cũng được triển khai trên nhiều nhóm sản phẩm như giảm đến 30% trang sức bạc, giảm 20% tiền công trang sức vàng 24K, giảm đến 15% trang sức vàng tây và giảm 15% trang sức phong thủy theo danh mục quy định.

Hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm

Bảo Tín Mạnh Hải chính thức hiện diện thị trường TPHCM bằng điểm bán đầu tiên vào đầu năm 2026. Chỉ 6 tháng sau, thương hiệu đã nâng lên tổng số 11 cửa hàng trên địa bàn - một tốc độ mở rộng đáng chú ý trong ngành kim hoàn.

Mạng lưới mới giúp người tiêu dùng phía Nam dễ tiếp cận hơn với các sản phẩm vàng 24K, vàng bạc, trang sức và quà tặng vàng tại những điểm bán chính hãng. Việc gia tăng độ phủ cũng rút ngắn khoảng cách mua sắm, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng và dịch vụ được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Hệ sinh thái sản phẩm của Bảo Tín Mạnh Hải được xây dựng theo hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng tại cùng một điểm đến. Ở nhóm tích lũy, các dòng vàng 24K như Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát hay bộ sưu tập Vàng Son Đất Việt mang đến nhiều lựa chọn về bản vị và mức giá, phù hợp từ người mới bắt đầu đến người có nhu cầu tích lũy dài hạn.

Thương hiệu cũng cung cấp đa dạng các dòng trang sức vàng, bạc, trang sức phong thủy và quà tặng vàng dành cho nhiều dịp như sinh nhật, cưới hỏi, kỷ niệm hay những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống. Nhờ danh mục sản phẩm trải rộng trên nhiều phân khúc, khách hàng có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu tích lũy, làm đẹp và lựa chọn quà tặng ngay tại cùng một hệ thống cửa hàng.

Việc đồng loạt khai trương 11 cửa hàng tại TP.HCM là bước đi quan trọng trong định hướng xây dựng Bảo Tín Mạnh Hải trở thành “Điểm đến vàng 24K”. Với gần 40 cửa hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, thương hiệu đang từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ và chuẩn mực bán lẻ đến gần hơn với người tiêu dùng, qua đó hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu vàng quốc dân.