Lần đầu tiên Việt Nam có giải thưởng thiết kế kim hoàn quốc tế: Kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt qua ngôn ngữ thiết kế trẻ

Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối giữa di sản văn hóa Việt Nam và tinh thần sáng tạo, mở ra cơ hội để các thiết kế trẻ bước ra khỏi khuôn khổ ý tưởng và tiến gần hơn tới thị trường thực tế.

Thủ đô Hà Nội - vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống - từ lâu đã được xem là cái nôi của nhiều xu hướng nghệ thuật và sáng tạo mới mẻ. Khi Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế của một “Thành phố sáng tạo”, các hoạt động dành cho cộng đồng nghệ sĩ trẻ, nhà thiết kế trẻ cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết.

Đồng hành cùng tinh thần đó, Bảo Tín Mạnh Hải - thương hiệu có hơn 34 năm phát triển gắn liền với các giá trị văn hóa Việt Nam - luôn theo đuổi định hướng lan tỏa bản sắc dân tộc thông qua các dự án sáng tạo. Song song với việc hưởng ứng các chủ trương, chính sách về văn hóa - sáng tạo của Nhà nước, thương hiệu cũng mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào văn hóa dân tộc thông qua các dự án thiết kế mang dấu ấn Việt Nam.

Từ những nền tảng này, ngày 6/6 vừa qua, trong khuôn khổ LOTTE Art Week Vol.3 - Biên Độ Tương Lai được phối hợp thực hiện bởi LOTTE Department Store, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cùng các đối tác, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức giới thiệu Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam, thu hút sự chú ý của đông đảo nghệ sĩ trẻ và công chúng yêu sáng tạo.

Cộng đồng sáng tạo hưởng ứng và tham quan triển lãm tại sự kiện LOTTE Art Week Vol.3 - Biên Độ Tương Lai

Buổi lễ chính thức khai mạc với sự góp mặt của các đối tác và cộng đồng sáng tạo

Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Lễ hội năm nay được tổ chức với sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam; do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UNESCO.

Đây cũng là lần đầu tiên Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam được giới thiệu, với định hướng phát triển trở thành một giải thưởng thiết kế sáng tạo thường niên dành cho thế hệ sáng tạo trẻ Việt Nam trong tương lai.

Đại diện các cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức trao hoa và tri ân đối tác dự án tại LOTTE Art Week Vol.3 - Biên Độ Tương Lai

Không chỉ tìm kiếm những tác phẩm đẹp hay ấn tượng về mặt thẩm mỹ, giải thưởng còn hướng tới việc phát hiện, ươm mầm và đồng hành cùng những tài năng thiết kế trẻ có tư duy sáng tạo độc lập, khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại cùng tinh thần đổi mới không ngừng.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Quỳnh Hương - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Bảo Tín, Cố vấn cấp cao chiến lược thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, đồng thời là Giám đốc dự án Trân Bảo - cho biết hành trình hơn ba thập kỷ qua của Bảo Tín Mạnh Hải luôn gắn liền với tình yêu dành cho truyền thống, các giá trị thủ công và di sản văn hóa Việt Nam.

“Điều mà chúng tôi luôn theo đuổi chính là sự trân trọng dành cho những giá trị thủ công và các di sản văn hóa Việt Nam”, bà Quỳnh Hương chia sẻ.

Bà Nguyễn Quỳnh Hương giới thiệu Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam

Theo đại diện Bảo Tín Mạnh Hải, Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam không chỉ là một sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ mà còn mang theo mong muốn khơi dậy tình yêu văn hóa Việt Nam, niềm tự hào dân tộc và tinh thần gìn giữ những giá trị bản sắc thông qua thiết kế.

Trên hành trình này, Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành cùng với Biên Độ Tương Lai nói riêng và các nghệ sĩ trẻ nói chung - những người sẽ mang giá trị văn hóa Việt Nam bước sang một hành trình mới. Bởi tất cả đều có chung một điểm tựa là bản sắc Việt Nam, con người Việt Nam và niềm tự hào Việt Nam.

Giám đốc dự án Trân Bảo cũng nhấn mạnh, giải thưởng mong muốn mỗi thiết kế không chỉ là một sản phẩm sáng tạo mà còn trở thành một “câu chuyện Việt Nam” được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và trang sức.

“Chúng ta tự hào về quá khứ để tiếp tục bước tới tương lai với một sinh lực mới, cảm hứng mới, nhưng luôn có một nền tảng rất vững chắc phía sau. Chúng tôi rất tự hào khi trở thành một phần của chương trình này - nơi mà mỗi thiết kế của các nghệ sĩ trẻ, dù là quà tặng hay trang sức, đều đang kể một câu chuyện rất đẹp về Việt Nam”, bà Quỳnh Hương cho biết.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải thích thú với các tác phẩm của nghệ sĩ trẻ tại Biên Độ Tương Lai

Cũng trong phần giới thiệu giải thưởng, bà Quỳnh Hương tiết lộ tổng giá trị giải thưởng của Trân Bảo Việt Nam lên tới 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết điều quan trọng hơn cả giải thưởng tiền mặt là việc tạo ra môi trường để người trẻ có thể phát triển nghề nghiệp thực sự và có cơ hội đưa ý tưởng của mình bước ra thị trường.

Hiện tại, Bảo Tín Mạnh Hải đã xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong ngành trang sức, từ nhà máy sản xuất, hệ thống thương mại đến các điểm bán lẻ. Doanh nghiệp dự kiến sẽ có 450 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030.

Từ đây, Trân Bảo Việt Nam và Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn những bài thi xuất sắc không chỉ dừng lại ở khuôn khổ ý tưởng mà còn có thể trở thành những sản phẩm thực tế được ứng dụng và thương mại hóa.

“Sau giải thưởng này, chúng tôi mong muốn trao cho các bạn trẻ cơ hội để những bộ sưu tập, những bài thi xuất sắc nhất không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một cuộc thi, mà có thể bước ra thị trường, trở thành những sản phẩm thực tế. Biết đâu vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy chính những sản phẩm do các bạn thiết kế được người trẻ Việt Nam tự hào sử dụng”, bà Nguyễn Quỳnh Hương nói.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra những cam kết cụ thể dành cho các tác giả và tác phẩm nổi bật. Với 10 bài thi tốt nhất cùng các tác giả xuất sắc nhất, các bạn trẻ sẽ có cơ hội thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp, làm việc cùng nhà máy, đội ngũ kỹ thuật, chuyên gia và hệ thống kinh doanh để tiếp tục phát triển ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng cho biết sẽ dành những vị trí đặc biệt để chào đón các sinh viên và nghệ sĩ trẻ tài năng tham gia đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp trong tương lai.

“Đây không chỉ là hành trình của một giải thưởng, mà còn là hành trình kể câu chuyện Việt Nam thông qua thiết kế, để cộng đồng quốc tế cũng có thể cảm nhận và tự hào về văn hóa Việt Nam”, bà Quỳnh Hương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới các giá trị văn hóa bản địa và mong muốn đưa chất liệu Việt Nam vào thiết kế đương đại, sự xuất hiện của Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở thêm không gian cho sáng tạo trẻ, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu văn hóa Việt Nam và khát vọng đưa bản sắc Việt bước ra thế giới bằng ngôn ngữ thiết kế mới mẻ, hiện đại.

Nếu đang ấp ủ một thiết kế mang tinh thần Việt Nam theo cách riêng của mình, đây có thể sẽ là sân chơi đáng để chờ đợi trong thời gian tới. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Trân Bảo Việt Nam.