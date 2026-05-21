Chính thức phát động Giải thưởng Việt Nam Hạnh phúc - Happy Việt Nam 2026: Giải Nhất 50 triệu đồng, lần đầu tiên có giải chạy Happy Run

Sau 3 năm tổ chức, giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” đang dần trở thành một sự kiện văn hóa - truyền thông có sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt với người trẻ. Happy Fest 2025 từng thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn người tham gia trực tiếp, tạo tiền đề để chương trình trở lại trong năm 2026 với nhiều hoạt động mới.

Ngày 21/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”.

Đại diện BTC phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại chia sẻ những thành tựu và dấu ấn lớn nhất của Happy Fest 2025. Happy Fest 2025 là mùa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tăng gấp 2 - 3 lần so với năm 2023. Trong đó, “Con đường hạnh phúc” dài gần 2km quanh phố đi bộ Hồ Gươm trở thành điểm nhấn, thu hút khoảng 200.000 lượt tham dự trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Chương trình cũng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội với khoảng 33 triệu lượt xem, riêng màn đồng diễn của 80 cặp đôi đạt gần 2 triệu lượt xem. Ngoài ra, các tác phẩm tiêu biểu còn được trình chiếu tại nhiều địa phương và giới thiệu tới 97 quốc gia thông qua hệ thống Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể thấy, ở góc độ truyền thông, Happy Vietnam đang kể câu chuyện mới về hình ảnh Việt Nam. Không phải bằng những khẩu hiệu lớn lao, mà từ những điều rất nhỏ như nụ cười, khoảnh khắc gia đình, đời sống cộng đồng hay sự đổi thay của từng vùng quê, thành phố.

Ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại

Phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng chính những khoảnh khắc giản dị, chân thực lại là điều tạo nên sức sống cho giải thưởng.

“Có những hình ảnh nếu không được ghi lại vào đúng thời điểm một cách kịp thời thì nó sẽ trôi qua mãi mãi. Có những câu chuyện rất bình dị nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp sâu sắc về con người, về cuộc sống Việt Nam. Chính những khoảnh khắc chân thực ấy đã tạo nên sức sống của giải thưởng và tạo nên một Việt Nam gần gũi, chân thực, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế”, bà Thủy chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của nhân dân và sức sáng tạo lớn nhất cũng là sức sáng tạo của nhân dân”. Vì vậy, Happy Vietnam được xem là nơi để sự sáng tạo ấy được khơi dậy, lan tỏa và góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia bằng chính góc nhìn của mỗi người dân Việt Nam.

“Khi hàng triệu câu chuyện tích cực được chia sẻ và lan tỏa đồng thời, chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận, nâng cao uy tín quốc gia và chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch liên quan về Việt Nam trên môi trường quốc tế”, bà Thủy nhấn mạnh.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp nối thành công đó, Happy Vietnam 2026 chính thức được phát động trên toàn quốc với 2 hạng mục gồm ảnh và video. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, nhận bài dự thi đến hết ngày 31/8/2026 thông qua website chính thức: happy.vietnam.vn.

Bên cạnh ý nghĩa lan tỏa hình ảnh Việt Nam tích cực và nhân văn, giải thưởng năm nay cũng có mức trao thưởng đáng chú ý. Ông Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống cho biết cơ cấu giải thưởng gồm:

- 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng

- 2 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng

- 3 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng

- 1 giải “Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất” trị giá 5 triệu đồng

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thêm 1 Giải Sáng tạo trị giá 20 triệu đồng dành cho tác giả có ý tưởng độc đáo.

Cũng tại lễ phát động, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho rằng những giải thưởng như Happy Vietnam đang trở thành “một kênh truyền thông rất hiệu quả để lan tỏa hình ảnh đất nước”.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Theo ông Hoàng, cuộc thi tập hợp được nhiều hình ảnh chân thực, tự nhiên về Việt Nam và chính điều đó tạo nên sức hút với bạn bè quốc tế. Ông nhấn mạnh những hình ảnh đời thường, không sắp đặt mới là chất liệu quý giá nhất để kể câu chuyện về một Việt Nam hạnh phúc.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới rất phức tạp, truyền thông đang tác động rất lớn đến công chúng. Bây giờ người ta nói nhiều đến khái niệm ‘chiến tranh truyền thông’, tức là không đánh nhau bằng vũ khí nhiều nữa mà bằng truyền thông. Nếu chúng ta không có một kênh truyền thông ra bên ngoài và không có những chất liệu tốt, ví dụ như từ những cuộc thi như ‘Happy Vietnam’, thì sẽ rất khó để nói với thế giới về Việt Nam”, ông Đỗ Đức Hoàng chia sẻ.

Năm nay, bên cạnh cuộc thi chính, Ban tổ chức cũng hé lộ thêm nhiều hoạt động đồng hành mới. Sau khi Happy Fest 2025 lọt top 10 sự kiện tiêu biểu về văn hóa, thể thao và du lịch, phiên bản 2026 được kỳ vọng tiếp tục mở rộng quy mô.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Happy Run 2026 - giải chạy dự kiến tổ chức vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước đi cho thấy chương trình đang dần chuyển mình thành một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi người trẻ có thể tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau: sáng tạo nội dung, chụp ảnh, làm video, triển lãm hay hoạt động cộng đồng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới những giá trị sống tích cực, kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa, Happy Vietnam cũng đang trở thành một ví dụ thú vị cho cách các hoạt động truyền thông quốc gia có thể đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của cảm xúc và trải nghiệm.

