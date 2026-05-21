Body không mỡ thừa của Kiều Ly Phạm khi ngoài 30

Mới đây, Kiều Ly Phạm (SN 1992, ở Hà Nội), gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh chụp trên du thuyền, trong chuyến du lịch vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận). Người đẹp cho biết bộ ảnh do chồng chụp, cả hai đang trong chuyến du lịch xuyên Việt.

Kiều Ly Phạm trong loạt ảnh khoe sắc vóc mới.

Phía dưới bài đăng này, cụm từ “đẹp vô thực” được nhắc đến rất nhiều. Đó là lời khen dành cho sắc vóc của Kiều Ly Phạm ở thời điểm hiện tại.

Kiểu tóc bạch kim kết hợp cùng gu thời trang, phụ kiện “đỉnh chóp” giúp cựu hot girl trông trẻ trung, cuốn hút hơn. Không chỉ gây chú ý bởi gương mặt ngày càng trẻ trung, nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn ở tuổi ngoài 30 của Kiều Ly Phạm.

“Đẹp nức nở, tuyệt đỉnh bác ơi”, “Này là tiên cá”, “Trời ơi, xinh xuất sắc nàng ơi, sao càng ngày càng xinh vậy ta”, “Vô thực nha”, “Xinh quá”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Đông đảo netizen cho rằng sau 4 năm kết hôn, nhan sắc của Kiều Ly Phạm ngày càng “lên hương”. Từ phong cách thời trang đến thần thái đều có sự thay đổi theo hướng sang trọng, cá tính hơn trước. Cô cho biết bản thân có tập gym là chủ yếu, ngoài ra tập yoga vào các buổi sáng trong tuần, thỉnh thoảng tập kết hợp với pilates.

Kiều Ly Phạm khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng, cô tập kết hợp nhiều bộ môn khác nhau để cải thiện vóc dáng, sức khỏe.

Kiều Ly Phạm từng là gương mặt quen thuộc trong dàn hot girl Hà thành đời đầu. Đến năm 2020, cô được nhiều người biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai với vai trò nữ chính. Thời điểm đó, Kiều Ly gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt.

Sau chương trình, hot girl Hà thành và nam chính Nhật Linh chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Kiều Ly sau đó đã tìm được "ý trung nhân" là đạo diễn Đức Anh - người đứng sau nhiều MV nổi tiếng của nhiều ca sĩ.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 8/2022. Cả hai có chung niềm đam mê du lịch, Kiều Ly cho biết chồng thường xuyên là "phó nháy" cho mình, giúp cô có nhiều ảnh "sống ảo" cực xịn sò ở cả trong và ngoài nước.

Kiều Ly Phạm và chồng.

So với nhiều hot girl Hà thành cùng thời, Kiều Ly Phạm không hoạt động quá sôi nổi trong showbiz mà tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thời trang và làm đẹp. Hiện cô là CEO, đồng thời sở hữu chuỗi cửa hàng hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài công việc kinh doanh, cô còn nhận lời mời hợp tác từ các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm và tận hưởng cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Kiều Ly Phạm.

Cô nàng "cân" được nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ nhan sắc, cuộc sống của Kiều Ly Phạm ở tuổi ngoài 30 còn được netizen nhận xét là như có tất cả: từ hôn nhân, đến công việc.

Hiện, Kiều Ly Phạm sở hữu Instagram cá nhân với 266N follower.

