Vì sao càng trưởng thành càng nghi ngờ những cảm xúc yêu quá nhanh, quá mạnh? Thuật ngữ NRE sẽ giải đáp!

Ai từng bước vào một mối quan hệ mới đều quen với cảm giác này: vừa nhắn tin xong đã muốn kiểm tra xem đối phương trả lời chưa, điện thoại sáng màn hình là lập tức nhìn xem có phải tin nhắn của người ấy không. Hoặc đôi khi, chỉ một cuộc hẹn ngắn cũng đủ khiến tâm trạng cả ngày khác đi, khiến mình chờ đợi lần gặp tiếp theo nhiều hơn bình thường.

Trong tâm lý học tình yêu, trạng thái này được gọi là NRE - New Relationship Energy, hay nguồn năng lượng hưng phấn đặc trưng ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ.

Đó là cảm giác rất thật khi sự mới mẻ, tò mò và kỳ vọng khiến cảm xúc được đẩy lên cao hơn mức thông thường. Nó khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, mọi tương tác đều dễ tạo cảm giác mong chờ, và khiến con người dễ tin rằng mình đang bước vào một điều gì đó rất đặc biệt.

Nếu ở tuổi 20, NRE thường được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất của một khởi đầu đẹp, thì sau tuổi 30, nhiều người lại nhìn cảm giác ấy với sự dè dặt hơn. Họ vẫn nhớ cảm giác rung động vì một tin nhắn, vẫn mong có ai đó đủ đặc biệt để khiến mình thấy háo hức như vậy thêm một lần nữa. Nhưng đồng thời, họ cũng hiểu rằng những rung động càng mạnh ở giai đoạn đầu đôi khi lại càng cần được nhìn nhận tỉnh táo.

Đó có lẽ là một trong những thay đổi rõ nhất trong cách người trưởng thành nhìn về tình yêu. Người ta không bớt khao khát yêu. Họ chỉ không còn đặt quá nhiều niềm tin vào cảm xúc của những ngày đầu như trước.

Ở tuổi 20, phần lớn chúng ta thường yêu theo bản năng. Ta dễ cho rằng cảm xúc càng mạnh thì mối quan hệ ấy càng có ý nghĩa. Một người khiến mình thao thức, muốn nhắn tin liên tục, luôn hiện diện trong suy nghĩ… rất dễ được mặc định là “đúng người”.

Vì thế, không ít mối quan hệ bắt đầu từ sự phấn khích gần như tuyệt đối. Người ta bước vào đó với niềm tin rằng chỉ cần cảm xúc đủ lớn thì những khác biệt còn lại rồi sẽ tự dung hòa.

Nhưng sau tuổi 30, khi đã đi qua đủ những lần bắt đầu và cả những lần kết thúc, nhiều người dần hiểu một điều: cảm giác mãnh liệt ở giai đoạn đầu chưa bao giờ là yếu tố đủ để đảm bảo cho một mối quan hệ lâu dài.

Bởi bản chất của NRE nằm ở sự mới mẻ. Khi một người xuất hiện với những điều mình chưa biết hết, não bộ rất dễ phản ứng bằng cảm giác hưng phấn. Sự tò mò kích hoạt dopamine, khiến ta thấy họ thú vị hơn, hấp dẫn hơn, thậm chí đặc biệt hơn mức thực tế.

Điều này hoàn toàn tự nhiên.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi đang ở trong trạng thái NRE, con người thường có xu hướng nhìn đối phương qua lăng kính của kỳ vọng. Ta chú ý nhiều hơn đến những điều khiến mình rung động, vô thức lấp đầy những khoảng trống chưa biết bằng trí tưởng tượng, và đôi khi nhìn thấy tiềm năng của một người nhiều hơn là con người thật của họ.

Nói cách khác, NRE đôi khi khiến ta bị cuốn vào phiên bản lý tưởng hóa của đối phương, thay vì nhìn họ một cách đầy đủ. Đó là lý do nhiều người sau tuổi 30 bắt đầu dè chừng những rung động quá mạnh. Không phải vì họ trở nên lạnh lùng, cũng không phải vì trải nghiệm cũ khiến họ mất niềm tin vào tình yêu mà bởi trải nghiệm giúp họ hiểu rằng có những cảm xúc càng mạnh, càng cần thời gian để kiểm chứng.

Một người phụ nữ 36 tuổi từng kể rằng cô đã có một mối quan hệ bắt đầu bằng cảm giác “mọi thứ quá hợp”. Họ nói chuyện rất ăn ý, nhắn tin liên tục, gần như không có khoảng lặng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô từng nghĩ mình đã gặp đúng người. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi sự hưng phấn ban đầu dịu xuống, những khác biệt căn bản mới bắt đầu lộ rõ: cách nhìn về tiền bạc, quan điểm sống, nhu cầu gắn bó và cách xử lý mâu thuẫn.

“Mình từng nghĩ tim đập nhanh là dấu hiệu cho thấy đây là người phù hợp. Sau đó mới hiểu, đôi khi tim đập nhanh chỉ vì mọi thứ còn quá mới”, cô nói.

Đó cũng là điều mà nhiều người trưởng thành dần nhận ra.

Cảm giác phấn khích chưa chắc đồng nghĩa với sự tương thích. Việc một ai đó khiến mình rung động cũng không đồng nghĩa với việc họ đủ phù hợp để đồng hành lâu dài. Chính điều đó tạo nên nghịch lý rất đặc trưng của tuổi 30: càng trưởng thành, con người càng nhớ cảm giác NRE, nhưng cũng càng dè chừng nó.

Sau tuổi 30, cuộc sống thường dần đi vào một nhịp ổn định hơn. Công việc, trách nhiệm, những vòng lặp quen thuộc của đời sống khiến mọi thứ trở nên dễ đoán hơn. Trong guồng quay ấy, việc có ai đó khiến mình thấy háo hức, mong chờ, khiến nhịp sống thường ngày có thêm một chút khác biệt là trải nghiệm không dễ có.

Vì thế, cảm giác ấy vẫn luôn có sức hút rất lớn.

Nó nhắc người ta rằng mình vẫn còn khả năng rung động, vẫn có thể chờ đợi một tin nhắn, vẫn có thể thấy một cuộc hẹn trở thành điều đáng mong chờ. Nhưng cũng chính những người từng trải qua cảm giác đó là người hiểu rõ nhất mặt còn lại của nó.

Họ nhớ cảm giác hụt hẫng khi sự phấn khích ban đầu dần qua đi. Nhớ những lần từng tin rằng đây là một khởi đầu lớn, để rồi nhận ra thứ mình bị cuốn vào có lẽ chỉ là cảm giác mới mẻ của giai đoạn đầu.

Sau nhiều trải nghiệm, người trưởng thành bắt đầu hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là rung động. Điều đáng sợ là nhầm lẫn giữa rung động và sự phù hợp. Bởi một mối quan hệ đủ để đi xa chưa bao giờ chỉ được xây dựng từ cảm xúc ban đầu. Thứ giữ hai người ở lại sau khi NRE lắng xuống thường là những yếu tố thực tế hơn nhiều: sự nhất quán, khả năng giao tiếp, cách đối diện với khác biệt, và sự tử tế trong những điều rất bình thường của đời sống.

Nếu NRE là thứ khiến người ta muốn bắt đầu, thì chính chiều sâu và sự ổn định mới là thứ quyết định một mối quan hệ có thể tiếp tục hay không. Có lẽ trưởng thành trong tình yêu là khi con người học được cách để cảm xúc và lý trí cùng tồn tại.

Sau tuổi 30, người ta không thôi tin vào những rung động mới.

Họ chỉ hiểu rằng một mối quan hệ không nên được đánh giá bằng việc nó khiến mình phấn khích đến đâu ở buổi đầu, mà bằng việc sau những rung động ấy, liệu hai người có đủ sự tương thích để tiếp tục chọn nhau hay không. Và đó có lẽ cũng là cách yêu thực tế nhất của người trưởng thành: vẫn mở lòng trước những cảm xúc mới, nhưng đủ bình tĩnh để không vội xem chúng là câu trả lời cuối cùng.