Huyền 204 và Zan Nguyễn lại bị soi chuyện “thả tim”: Động thái mới càng khiến netizen nghi vấn

Những ngày gần đây, Huyền 204 và Zan Nguyễn là hai cái tên được cư dân mạng nhắc đến liên tục khi vướng nghi vấn hẹn hò.

Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò nhiều ngày vừa qua, song liên tục có những tương tác gây bàn luận.

Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn story hot girl sinh năm 2004 đăng tải cảnh nhảy cùng nam cầu thủ trẻ kém cô 3 tuổi. Không dừng lại ở đó, netizen nhanh chóng “soi” thêm hàng loạt chi tiết liên quan đến tương tác của cả hai trên mạng xã hội. Từ việc theo dõi nhau, thả tim bài đăng cho đến những màn bình luận qua lại, tất cả đều khiến nghi vấn “bạn trai mới của Huyền 204” lan truyền mạnh trên MXH.

Các từ khóa như “Huyền 204 hẹn hò Zan Nguyễn”, “bạn trai mới của Huyền 204” liên tục lọt top tìm kiếm, thu hút lượng bàn tán lớn từ cư dân mạng. Tuy nhiên đến hiện tại, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ.

Trong lúc netizen vẫn đang không ngừng quan tâm, Huyền 204 liên tục đăng tải bài viết mới, cập nhật hình ảnh đời thường, chuyến đi du lịch, công việc,... như không có chuyện gì đang xảy ra. Đáng chú ý, cả cô nàng và Zan Nguyễn đều thoải mái thể hiện tình cảm qua những màn tương tác cực ngọt trên mạng xã hội.

Huyền 204 vẫn đều đặn update mạng xã hội.

Trước đó, cô nàng chăm chỉ "thả tim" các bài đăng của Zan Nguyễn.

Theo đó, nhiều người phát hiện Zan Nguyễn đều đặn “thả tim” các bài đăng của Huyền 204 ngay cả sau khi tin đồn hẹn hò bùng nổ. Ở chiều ngược lại, Huyền 204 cũng “bị bắt gặp” thả tim không trượt phát nào.

Không chỉ dừng ở việc “thả tim”, Huyền 204 còn thường xuyên để lại bình luận dưới các video TikTok của Zan Nguyễn. Phần lớn là những icon cảm xúc hoặc lời cảm thán khi thấy anh chàng tập luyện, thi đấu. Đáng chú ý, nam cầu thủ sinh năm 2006 cũng chăm chỉ phản hồi lại các bình luận này.

Mới đây nhất, khi Huyền 204 để lại comment “oh my god” dưới video của Zan Nguyễn, anh chàng lập tức phản hồi: “Chị comment nhiều vậy nên chắc thích em rồi phải không?” . Dù Huyền 204 không trả lời thêm, màn tương tác này vẫn nhanh chóng được netizen chia sẻ.

Cô nàng chủ động bình luận dưới các bài đăng của Zan Nguyễn, còn anh chàng cũng nhiệt tình rep lại.

Đồng thời, cách xưng hô của cả hai cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Có thể thấy Zan Nguyễn vẫn gọi Huyền 204 là “chị” và xưng “em” đúng với chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

Trước đó, trên Threads, một tài khoản ẩn danh còn chia sẻ rằng Huyền 204 từng nhiều lần “thả tim” bài đăng của Zan Nguyễn từ năm 2025. Dù vậy, những tương tác này không còn hiển thị nên chưa rõ thực hư ra sao.

Trong một story quay cùng Zan Nguyễn, Huyền 204 từng cho biết cả hai chơi chung nhóm bạn và xưng hô với nhau theo kiểu “chị - em”. Trên các nền tảng mạng xã hội, cặp đôi cũng theo dõi lẫn nhau và có nhiều tương tác công khai.

Huyền 204 tên thật là Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004. Cô từng gây chú ý khi kết hôn với Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, còn gọi là Bụt) vào cuối năm 2022.

Đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Sau đó, Huyền 204 xác nhận cả hai đã ly thân nhiều tháng và đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Gần đây, cô thay đổi phong cách theo hướng cá tính hơn, chuộng da nâu và hoạt động tích cực với vai trò KOL trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Zan Nguyễn sinh năm 2006, có bố là người Việt và mẹ là người Mỹ. Hiện anh thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB TP.HCM. Trên mạng xã hội, Zan Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình điển trai cùng chiều cao nổi bật 1m93.

Trước khi trở về Việt Nam thi đấu, nam cầu thủ từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường bóng đá trẻ tại Mỹ như đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống MLS Next hay đội bóng của trường Trung học Medomak Valley. Hiện tại, Zan Nguyễn sống tại một căn hộ nhỏ ở quận 7, TP.HCM để thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu.