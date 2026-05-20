Căn nhà không có đồ decor cầu kỳ của gia đình 3 người lại khiến nhiều người thừa nhận: “Đây mới là giàu thật sự”!

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau vài năm, họ không chỉ có cuộc sống nhẹ nhõm hơn mà còn kiểm soát tài chính gia đình tốt hơn rất nhiều.

Những bức ảnh được tài khoản Meiya chia sẻ gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi cảm giác bình yên rất "đời thật". Không phải căn hộ sang trọng hay nội thất đắt đỏ, điều khiến người xem thích thú lại là cách gia đình này sống vừa vặn với nhu cầu của mình.

Một căn nhà không nhiều đồ nhưng thứ gì cũng "đáng tiền"

Bước vào căn nhà của Meiya, điều dễ nhận thấy nhất là sự ngăn nắp và thoáng đãng. Không có quá nhiều đồ decor, không chất đầy vật dụng theo kiểu "mua vì thích", càng không có những góc nhà biến thành kho chứa đồ.

Toàn bộ không gian chủ yếu dùng nội thất gỗ đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và ưu tiên công năng. Bộ sofa nhỏ vừa đủ dùng, bàn trà tối giản, giá sách gọn gàng, khu bếp sạch sẽ và gần như không có những món đồ nhà bếp "mua rồi để đó".

Đó cũng là điều khiến nhiều người bắt đầu nhìn lại cách tiêu tiền của chính mình.

Rất nhiều gia đình hiện nay rơi vào vòng lặp quen thuộc: nhà càng nhỏ càng mua nhiều đồ, càng stress càng mua sắm để giải tỏa, đến lúc nhìn lại thì tiền nằm hết trong những món gần như không dùng tới.

Trong khi đó, gia đình Meiya lại đặt ra nguyên tắc rất rõ: món nào không phục vụ cuộc sống lâu dài thì không mua.

Nghe đơn giản nhưng thực tế đây lại là một dạng "kỷ luật tài chính" mà không phải ai cũng làm được.

Sống tối giản không phải sống kham khổ

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tối giản và tiết kiệm cực đoan. Nhưng nhìn cách gia đình này sống, có thể thấy họ không hề cắt bỏ niềm vui sinh hoạt thường ngày.

Trong căn bếp vẫn có lò nướng để cả nhà làm bánh cuối tuần. Phòng khách vẫn là nơi cả gia đình quây quần trò chuyện. Trẻ con vẫn có không gian sáng tạo với bảng trắng từ tính treo trên tường để vẽ vời, ghi chú và học tập.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: họ ưu tiên trải nghiệm thay vì tích trữ đồ vật.

Thay vì liên tục mua thêm đồ trang trí theo trend, họ đầu tư vào những món dùng lâu dài. Thay vì đổi nội thất liên tục, họ chọn những món bền, dễ dùng và phù hợp với nhịp sinh hoạt gia đình.

Đây cũng là xu hướng tiêu dùng đang ngày càng phổ biến ở nhiều gia đình trẻ châu Á: giảm mua sắm cảm xúc, tăng chi tiêu có kế hoạch.

Căn nhà gọn hơn, chi tiêu cũng gọn hơn

Điều thú vị là lối sống tối giản không chỉ thay đổi không gian sống mà còn tác động trực tiếp đến tài chính cá nhân.

Khi nhà ít đồ hơn, người ta bắt đầu kiểm soát tốt hơn những khoản chi vô thức.

- Ít mua đồ decor theo cảm hứng.

- Ít mua đồ gia dụng "flash sale".

- Ít tích trữ thực phẩm rồi bỏ quên trong tủ lạnh.

- Ít chạy theo xu hướng nội thất trên mạng xã hội.

Một số chuyên gia tài chính cá nhân từng nhận định: phần lớn các khoản "thất thoát tiền lặt vặt" của gia đình thường nằm trong những món chi tiêu không được tính toán rõ ràng trong nhà.

Đó có thể là vài trăm nghìn mua hộp đựng đồ không cần thiết, vài triệu cho món nội thất dùng vài lần rồi bỏ, hoặc những món đồ "mua vì đang giảm giá".

Gia đình Meiya không nói nhiều về chuyện tiết kiệm tiền, nhưng cách họ sống cho thấy một điều khá rõ: khi nhu cầu vật chất được tinh giản, áp lực tài chính cũng giảm đi đáng kể.

Người trưởng thành rồi mới hiểu: Nhà không cần quá đầy mới là dễ sống

Có một chi tiết khiến nhiều người thích thú trong căn nhà này: gần như góc nào cũng có cảm giác "thở được".

Không gian không bị lấp kín bởi đồ đạc. Không có cảm giác bừa bộn thị giác. Mọi thứ vừa đủ để sinh hoạt.

Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 35–40 bắt đầu thay đổi cách tiêu dùng. Họ không còn muốn mua thật nhiều để chứng minh cuộc sống đủ đầy nữa, mà muốn sống nhẹ hơn, ít áp lực hơn.

Một căn nhà gọn gàng đôi khi không phản ánh mức thu nhập, mà phản ánh tư duy tài chính của người sống trong đó.

- Biết mình cần gì.

- Biết đâu là thứ đáng chi tiền.

- Và quan trọng nhất: biết dừng lại trước những món "có cũng được".

Gia đình nhỏ ở Chiết Giang có thể không sống xa hoa, nhưng cách họ giữ cho căn nhà và cuộc sống luôn vừa vặn lại khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu. Bởi sau cùng, thứ tạo nên cảm giác giàu có đôi khi không phải là sở hữu thật nhiều, mà là sống trong một không gian khiến mình thấy bình yên và không còn áp lực vì tiền bạc mỗi ngày.