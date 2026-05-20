K.W Sneaker kinh doanh ra sao trước khi ông chủ bị khởi tố? Loạt page K.W Sneaker xuất hiện cập nhật mới

Thông tin liên quan đến hộ kinh doanh K.W Sneaker (TP.HCM) - cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng sneaker - đang nhận về nhiều sự chú ý từ hội chơi giày nói riêng và cư dân mạng nói chung. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm 1993) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker do Hoàng đại diện.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker gồm: số 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; số 813 đường Quang Trung, phường An Hội Tây và số 640 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, công an thu giữ 1.412 đôi giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, tổng trị giá gần 3,44 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai đã bán hàng giả từ tháng 2/2023, nhập hàng qua các hội nhóm online, không có hóa đơn chứng từ. Dù biết là hàng giả nhưng do giá rẻ, dễ bán và lợi nhuận cao nên vẫn tiếp tục kinh doanh. Theo lời khai, người này đã bán hàng nghìn đôi giày, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Trần Việt Hoàng tại cơ quan công an.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi số lượng hàng hóa lớn mà còn vì K.W Sneaker từng hoạt động khá rầm rộ trên nhiều nền tảng.

Trên Facebook có 2 tài khoản mang tên K.W Sneaker với lượng theo dõi lần lượt khoảng 10.000 và 77.000 người. Trên Instagram, tài khoản này có hơn 33.000 follower. Các nền tảng chủ yếu đăng tải hình ảnh sản phẩm, thông tin khuyến mãi và cập nhật hoạt động bán hàng thường xuyên.

Đáng chú ý, phần địa chỉ ghim trên các tài khoản mạng xã hội của K.W Sneaker hiển thị là số 25 Lê Quốc Trinh, quận Tân Phú, TP.HCM (địa chỉ hiện tại là 25 Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hoà, TP.HCM). Tuy nhiên, trong nhiều bài đăng bán hàng, địa chỉ cửa hàng lại được ghi trùng khớp với các địa điểm mà cơ quan chức năng kiểm tra và công bố thông tin.

Chỉ trong khoảng giữa tháng 5 đến trước thời điểm chủ cửa hàng bị khởi tố, các tài khoản K.W Sneaker vẫn liên tục quảng bá những đợt “siêu sale mua 2 tặng 1” cho nhiều dòng sneaker nổi tiếng như Jordan 1, Air Force 1, Jordan 4, New Balance 530, 1906R hay Onitsuka Tiger.

Gần nhất, ngày 19/5, fanpage Facebook và Instagram mang tên K.W Sneaker vẫn còn đăng story và post giảm giá bình thường.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h - 11h ngày 20/5, toàn bộ tài khoản MXH (Facebook, Instagram, TikTok) mang tên K.W Sneaker đều đã không thể tìm thấy hoặc chuyển sang chế độ riêng tư.

Trong khi đó, website K.W Sneaker vẫn hoạt động và giới thiệu về thương hiệu này như sau: “K.W Sneaker ra đời từ năm 2020 và nay đã được 6 năm trong lĩnh vực phân phối giày Sneaker. Những đôi giày mang kiểu dáng thể thao khỏe khoắn đang ngày càng được giới trẻ ưa chuộng, từ các dòng giày thi đấu chuyên nghiệp đến các sản phẩm thời trang đường phố dành cho giới trẻ. K.W Sneaker đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí cũng như uy tín của mình trong việc hỗ trợ bạn mua sắm hàng hiệu dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Phân phối giày thể thao như Nike, Adidas, Puma, New Balance, Onitsuka Tiger chính hãng giá tốt, giá cạnh tranh”.

Trong quá trình hoạt động, K.W Sneaker cũng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong các hội nhóm chơi giày và review sneaker. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ trước những chương trình ưu đãi mạnh như “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1” áp dụng cho các dòng sneaker nổi tiếng vốn có giá khá cao trên thị trường.

Dưới các bài đăng xin review về cửa hàng, một số tài khoản còn để lại bình luận mang tính cảnh báo như “né giúp mình”, đồng thời đặt dấu hỏi về tính xác thực của sản phẩm. Thậm chí có ý kiến cho rằng “nếu giày auth mà mua 1 tặng 1 thì hãng phá sản”, ám chỉ mức khuyến mãi của shop là khó xảy ra với hàng chính hãng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.