Quỳnh Kool lại bùng nổ khi làm cô dâu: Hơn 10 năm vào showbiz, đẹp theo cách phá vỡ “chuẩn gầy”

Quỳnh Kool từ lâu đã là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ phủ sóng phim Việt giờ vàng với loạt vai diễn đình đám, nữ diễn viên còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, làm đẹp và luôn hút mọi ánh nhìn nhờ visual ngọt ngào cùng phong cách nữ tính đặc trưng.

Mới đây, Quỳnh Kool tiếp tục gây chú ý khi tham gia một workshop trang điểm. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện váy cưới bồng bềnh, makeup tông nhẹ, tóc búi cao xinh đẹp. Loạt clip ghi lại khoảnh khắc của cô nhanh chóng được chia sẻ trên MXH.

Quỳnh Kool gây sốt với tạo hình cô dâu

Đáng chú ý, trong những đoạn video lọt vào camera thường, Quỳnh Kool vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ gương mặt nhỏ, làn da trắng không chút tì vết và đường nét thanh tú. Dù mỹ nhân VTV cố gửi gắm mọi người rằng nhớ quay bằng app cho mình nhưng ai cũng khẳng định chỉ quay cam thường thôi cũng đã rất xinh rồi.

Trong khi đó, ở clip do chính Quỳnh Kool đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên có sử dụng filter làm đẹp nên tổng thể hình ảnh trở nên long lanh hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng phiên bản camera thường được mọi người đăng tải trước đó trông tự nhiên và có sức hút hơn vì vẫn giữ được nét mềm mại, gần gũi đặc trưng của cô nàng.

Quỳnh Kool qua camera thường

clip chính chủ tự đăng

Bên dưới các đoạn clip, cộng đồng mạng cũng tranh thủ gọi tên 2 nhân vật Lâm (Mạnh Trường) và Quân (Huỳnh Anh) trong bộ phim Bước Chân Vào Đời. Nhiều bình luận nửa đùa nửa thật hỏi rằng Quỳnh Kool mặc váy cưới lần này là “để lấy Lâm hay lấy Quân”, cho thấy sức hút từ các vai diễn và chemistry của nữ diễn viên trong bộ phim vừa rồi vẫn để lại dấu ấn với netizen.

Ngoài ra không ít dân tình còn cho rằng ở một vài góc quay, Quỳnh Kool trông khá giống Xoài Non. Bởi ngoài đường nét gương mặt, hiện tại cả hai đều theo đuổi hình ảnh nữ tính, trẻ trung và có visual khá nổi bật khi lọt camera thường.

“Không để app xinh hơn chị ơi”, “Xinh yêu quá! Mình thích gương mặt của bạn này”, “Mình rất thích khuôn mặt bạn này”, “Nhìn qua tưởng Xoài Non á trời, xinh đỉnh luôn chị Quỳnh ơi! Để nguyên tone này cho em”, Quỳnh Kool thì đỉnh rồi, bả hot suốt bao năm nhờ 1 phần lớn là khuôn mặt đẹp mà”, “Bả đẹp mà nhìn đúng phúc hậu”, “Quỳnh Kool mà lại có nét Xoài Non. Xinh quá!”,... là một số ý kiến từ dân tình.

Một khoảnh khắc camera thường cận cảnh nhan sắc của Quỳnh Kool tại sự kiện

Đây cũng không phải lần đầu Quỳnh Kool gây chú ý với tạo hình cô dâu. Trước đó, cô từng nhiều lần diện váy cưới trong các bộ ảnh thời trang, phim truyền hình và MV ca nhạc.

Một trong những tạo hình được nhắc nhớ nhiều nhất chính là vai cô dâu trong MV Vợ Người Ta. Dù MV đã được phát hành từ 11 năm trước song hình ảnh cô dâu của Quỳnh Kool khi ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.

So với 11 năm trước, Quỳnh Kool ngày càng xinh đẹp

Một số tạo hình cô dâu khác của Quỳnh Kool

