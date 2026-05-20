Chuyện tình kỳ lạ của tỷ phú Elon Musk và Grimes: Hẹn hò vì câu đùa về AI, sinh 3 đứa con rồi lôi nhau kiện tụng

Gặp nhau vì một câu đùa mà cả thế giới không hiểu

Tháng 4/2018, Elon Musk đang chuẩn bị đăng một trò đùa về AI trên Twitter cụ thể là về nghịch lý Roko's Basilisk, một bài toán tư duy hóc búa trong cộng đồng triết học kỹ thuật số về viễn cảnh AI toàn trị trong tương lai. Ý tưởng của ông là ghép "Roko's Basilisk" với "Rococo" phong cách kiến trúc châu Âu phức tạp thành "Rococo Basilisk". Buồn cười, tinh tế, và gần như chắc chắn không ai hiểu.

Trước khi đăng, ông tìm kiếm và phát hiện ra Grimes đã về đích trước ông từ... 3 năm trước. Cô đã dựng hẳn một nhân vật tên Rococo Basilisk trong MV Flesh Without Blood từ 2015. "Đây là lần đầu tiên trong 3 năm có người hiểu trò đùa đó", Grimes sau này nói với Page Six. "Cả hai đều đang chế nhạo AI." Musk tìm đến cô trên Twitter.

Vài tuần sau, họ đang hẹn hò.

Tháng 5/2018, Page Six đưa tin cặp đôi đã âm thầm hẹn hò vài tuần. Lần ra mắt chính thức diễn ra ngay sau đó tại Met Gala sự kiện thời trang thường niên của Viện Bảo tàng Metropolitan ở New York, nơi mỗi năm chỉ có vài trăm người được mời.

Grimes mặc đen trắng theo chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", Musk khoác áo blazer trắng giản dị. Internet nổ tung. Ai đó tạo hẳn một extension Chrome thay thế toàn bộ cụm "Elon Musk" trên mọi trang web bằng "Grimes's Boyfriend".

Tháng 8/2018, Musk đăng tweet chấn động: "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured." Cổ phiếu Tesla lao đao. SEC vào cuộc điều tra. Theo hồ sơ khiếu nại chính thức của SEC, Musk khai rằng giá cổ phiếu theo tính toán đáng lẽ là 419 đô — ông làm tròn lên 420 vì "vừa biết ý nghĩa của con số này trong văn hóa cần sa và nghĩ bạn gái sẽ thấy buồn cười". Ông sau đó phải dàn xếp với SEC, nộp phạt 20 triệu đô và từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tesla. Khi được hỏi trên tòa năm 2023 liệu Grimes có thấy buồn cười không, Musk nói: "Tôi không biết cô ấy có thấy buồn cười không."

Yêu theo kiểu unfollow rồi follow lại

Suốt năm 2018, cặp đôi liên tục unfollow và follow lại nhau trên mạng xã hội mỗi lần như vậy đều kéo theo một làn sóng suy đoán về chuyện đã xảy ra.

Tháng 1/2019, Grimes tweet rằng cô "tình cờ" đang ở Trung Quốc đúng lúc Musk khai trương nhà máy Tesla Thượng Hải. Hai người được quay cảnh ăn tối cùng nhau ở Bắc Kinh.

Tháng 3/2019, cô mô tả Musk với Wall Street Journal là "một người cực kỳ thú vị" và nói thêm rằng cô yêu anh. Trong email gửi tờ báo, Musk đáp lại: "Tôi yêu sự sáng tạo nghệ thuật hoang dại như tiên và đạo đức làm việc cực kỳ mãnh liệt của cô ấy."

Con cái và những bí mật vỡ ra từng mảnh

Tháng 1/2020, Grimes đăng ảnh bụng bầu lên mạng, xác nhận mang thai con đầu với Musk. Tháng 5/2020, cậu bé X Æ A-Xii chào đời. Tháng 9/2021, Musk thông báo với Page Six rằng hai người đã "bán chia tay": "Chúng tôi bán chia tay nhưng vẫn yêu nhau, gặp nhau thường xuyên và có mối quan hệ tốt đẹp."

Lý do: Lịch làm việc.

Ông cần ở Texas hoặc đi nước ngoài.

Cô cần ở Los Angeles.

Nhưng trước khi thông báo chia tay đó được đưa ra, một bí mật khác đã hình thành. Tháng 11/2021, Shivon Zilis giám đốc điều hành Neuralink sinh đôi với Musk qua IVF. Đứa trẻ ra đời chỉ một tháng trước khi bé gái Exa Dark Sideræl của Grimes và Musk chào đời vào tháng 12/2021. Grimes chỉ biết chuyện này khi cả thế giới biết, vào tháng 7/2022. "Grimes đã phẫn nộ", nhà viết tiểu sử Walter Isaacson ghi lại trong cuốn sách về Musk năm 2023.

Cô thậm chí đã có mặt ở bệnh viện đúng ngày Zilis sinh, vì đến thăm người mang thai hộ của mình đang gặp biến chứng.

Tháng 3/2022, Grimes trả lời Vanity Fair và gọi Musk là "bạn trai", mô tả mối quan hệ là "rất linh hoạt". Bài đăng lên, cô lên Twitter thông báo họ vừa chia tay. Cuối năm 2022 là cú twist cuối: Cuốn tiểu sử của Isaacson tiết lộ Musk đã lấy một cái tên mà ông và Grimes từng chọn cùng nhau cho con để đặt cho đứa con sinh đôi bí mật với Zilis.

Tháng 9/2023, Musk đệ đơn kiện tại Texas xác lập quyền cha với ba người con chung. Grimes kiện ngược ở California. Cả hai vụ đều được bịt kín với báo giới. Grimes hé lộ cô không được gặp một trong những đứa con suốt 5 tháng: "Tôi đã khóc và ngủ mỗi phút khi không chiến đấu cho con trong suốt năm đó." Tháng 8/2024, thỏa thuận được ký trong im lặng không ai biết nội dung, không ai bình luận.

Tháng 9/2023, khi nhà viết tiểu sử Isaacson đăng ảnh Musk cùng Zilis và hai đứa con sinh đôi, Grimes lên X viết: "Hãy bảo Shivon bỏ chặn tôi và bảo Elon cho tôi gặp con trai tôi. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ảnh những đứa trẻ này cho đến lúc này, dù tình huống đó đang xé toạc gia đình tôi."

Bài bị xóa.

Ngày hôm sau cô đăng lời xin lỗi.

Tháng 2/2025, cô lại lên X cầu xin Musk hồi âm về "khủng hoảng y tế của con chúng ta".

Bài đó cũng bị xóa.

Năm 2024, Grimes hẹn hò với DJ người Ý Anyma, chia tay êm đẹp năm 2025. Musk tiếp tục có thêm con với những người phụ nữ khác.

Grimes ra hai single mới và về cơ bản im lặng về tất cả những gì đã xảy ra. Câu chuyện tình bắt đầu từ một trò đùa về AI mà chỉ hai người hiểu kết thúc theo cách mà cả thế giới biết nhưng không ai thực sự hiểu.