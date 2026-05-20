Master Sanker - người bị tố dàn dựng tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm, là ai và giàu cỡ nào?

Gần đây, TikToker Master Sanker với hơn 9 triệu người theo dõi đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam với màn tặng iPhone 17 cho người lạ thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên điều đáng nói, một camera của “team qua đường” đã vô tình ghi lại cảnh hậu trường màn tặng iPhone của Master Sanker khiến dân tình bàn tán rôm rả.

Theo đó trong video đang được lan truyền, Master Sanker xuất hiện với chiếc áo vàng quen thuộc, trao iPhone cho một cô gái trẻ ở khu vực Hồ Gươm (Hà Nội). Nhưng chỉ ít giây sau, cô gái này lại đưa chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác - được cho là quay phim của Master Sanker - và nhận về một vài tờ tiền, được cho là tiền công diễn trong clip.

Sau khi đoạn clip hậu trường viral, kênh TikTok của Master Sanker nhận nhiều bình luận trái chiều. Không ít người bày tỏ mong muốn nam TikToker giải thích rõ về sự thật của những màn tặng quà. Tuy nhiên đến hiện tại, Master Sanker đã có động thái khóa bình luận trên các nền tảng như TikTok, Facebook. Ngoài ra, anh chưa lên tiếng phản hồi về sự việc.

Dẫu vậy, tên tuổi của nam TikToker này đang được nhiều người tìm kiếm trên MXH.

Được biết, Master Sanker, tên thật Eidan Sanker là một nhà sáng tạo nội dung người Israel, nổi tiếng trên nhiều nền tảng xã hội như Facebook, Youtube và Tiktok.

Theo Apple Podcasts, anh sinh năm 1995, từng có một tuổi thơ với tính cách nhút nhát. Cho đến khi chọn công việc bán hàng để rèn luyện bản lĩnh, bước ngoặt bắt đầu đến từ đây. Anh tự gây dựng cơ nghiệp kinh doanh riêng rồi bùng nổ thành một ngôi sao mạng xã hội.

Giờ đây, kênh của Master Sanker thu hút hàng triệu người xem nhờ những thước phim chia sẻ cuộc sống xa hoa, các màn trêu đùa tinh nghịch và hành trình trao tặng những món quà bất ngờ cho người lạ trên phố.

Hiện kênh Tiktok của Master Sanker hiện đang sở hữu 9,1 triệu lượt theo dõi, 148,5 triệu lượt thích. Kênh Youtube và Facebook của anh cũng có hơn 13 triệu người đăng ký. Các video của anh thu hút hàng chục triệu lượt yêu thích. Đa phần, các video thể hiện phong cách sống sang chảnh bên cạnh siêu xe ở nhiều nơi trên thế giới.

Hầu hết các video của nam TikToker đều có chung một kịch bản mở đầu: Một người lạ tiến lại gần và có hành vi chạm vào chiếc siêu xe Chevrolet Corvette màu tím đặc trưng của anh. Khi đó, anh sẽ hét lên: "Don't touch my car!" (Đừng chạm vào xe của tôi!) để tạo tình huống bất ngờ, giật mình nhưng hài hước cho đối phương. Ngay khi khán giả tưởng chừng sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa hay một màn quát mắng thì anh sẽ có phản ứng ngược lại.

Master Sanker sẽ đến bắt tay, trò chuyện, thể hiện sự thân thiên và trao tặng họ những món quà giá trị như xấp tiền mặt, điện thoại đắt tiền hoặc lời mời lên xe trải nghiệm,... Ngoài ra, Master Sanker cũng làm nội dung đến một đất nước, quốc gia bất kỳ và hỏi xem người lạ có ai biết hay follow mình hay không. Nếu câu trả lời là có, người lạ này cũng được nhận những món quà với giá trị cao tương tự.