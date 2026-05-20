Vụ người vợ liên tục mắng chồng gây tranh cãi: Im lặng không đồng nghĩa chịu thua

Chuyện ứng xử, giao tiếp trong gia đình vốn không phải đề tài mới trên mạng xã hội. Từ cách xưng hô, thái độ trò chuyện cho đến những câu nói rất đời thường giữa vợ và chồng, mỗi lần xuất hiện lại dễ dàng kéo theo tranh luận. Bởi với nhiều người, đó không chỉ là chuyện “nói thế nào”, mà còn phản ánh cách nhìn về hôn nhân, sự tôn trọng và nếp sống trong gia đình.

Mới đây, một bài đăng trên Threads tiếp tục khiến chủ đề này nóng trở lại.

Theo nội dung được chia sẻ, người vợ trước đó nhắn cho chồng danh sách vài món ăn, có vẻ đang chuẩn bị cho bữa trưa. Người chồng “thả tim” tin nhắn. Bẵng đi một thời gian, người vợ nhắn hỏi chồng đang ở đâu, chồng trả lời đang ngồi trà đá với bạn và hỏi lại: “Sao đó vợ iu”

Ngay sau đó, người vợ đáp lại với giọng điệu khá gay gắt, ngụ ý trách chồng không nghĩ đến chuyện ăn trưa hay bữa cơm ở nhà: “Giờ này hỏi thì đoán xem. C** à” . Chồng chỉ nhắn lại ngắn gọn: “Chồng có ăn” . Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Người vợ sau đó chụp màn hình đoạn chat, đăng lên Threads kèm dòng trạng thái bày tỏ ý: “Không nấu nữa vì mất hứng” .

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ netizen. Thu hút lượt bàn luận về cách vợ chồng nói chuyện, giao tiếp hằng ngày với nhau.

“Có là vợ chồng cũng không đồng nghĩa với việc nói gì cũng được”

Trong hàng trăm bình luận xuất hiện dưới bài đăng, phần lớn là các ý kiến trái chiều về giọng điệu và cách dùng từ ngữ của người vợ với chồng mình.

Theo đó, giữa vợ chồng có thể thoải mái, gần gũi, nhưng sự thân thuộc không đồng nghĩa với việc bỏ qua những giới hạn tối thiểu trong giao tiếp. Người xưa có quan điểm “tương kính như tân” - vợ chồng đối đãi với nhau bằng sự trân trọng, giữ ý và tôn trọng như thuở ban đầu. Theo đó, điều này không phải để tạo khoảng cách hay phân định hơn thua, mà là cách để duy trì sự tử tế trong những điều nhỏ nhất của đời sống thường ngày.

Một bình luận thu hút lượng tương tác cao viết: "Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi và tư duy trong vấn đề hôn nhân hiện đại đến thế nào. Nhưng cá nhân mình nghĩ trong gia đình phải có tôn ti trật tự, vợ ra vợ, chồng ra chồng. Điều nhỏ nhất là thể hiện ở cách nói chuyện hàng ngày. Bạn nói chuyện với chồng như vậy thì sau này dạy con thế nào?"

Quan điểm này nhận về nhiều sự đồng tình.

Bởi, giao tiếp ở một mức độ nào đó, còn phản ánh văn hóa sống, nề nếp gia đình, văn hóa ứng xử và cách mỗi người nhìn nhận mối quan hệ của mình,...

Cách nói chuyện hàng ngày thường là thứ ít được chú ý nhất nhưng lại xuất hiện nhiều nhất trong một mối quan hệ. Từ việc lựa chọn đại từ xưng hô, thái độ khi đối thoại cho tới cách phản ứng lúc nóng giận, tất cả đều vô thức bộc lộ quan niệm của mỗi người về sự tôn trọng và vị trí của đối phương.

Giao tiếp cũng là thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một cách nói tưởng nhỏ, nếu trở thành thói quen đủ lâu, đôi khi người trong cuộc sẽ không còn nhận ra ranh giới giữa sự thoải mái và sự thiếu tôn trọng đang dần bị xóa nhòa.

Những va chạm trong hôn nhân thường không xuất hiện từ một sự việc cụ thể mà tích tụ qua thời gian: Một lần cáu gắt vô thức, một câu nói cụt ngủn, hay cảm giác mình không được đối phương đặt vào vị trí cần được tôn trọng.

Và trong gia đình, đặc biệt khi có con cái, những thói quen ấy còn mang ý nghĩa của sự giáo dục. Trẻ con không học cách ứng xử từ các bài giảng dài, mà phần lớn quan sát cách người lớn trò chuyện, phản ứng và đối xử với nhau. Điều cha mẹ xem là bình thường, đôi khi lại trở thành “mẫu số chung” để con cái tiếp nhận và lặp lại trong tương lai.

Một cư dân mạng bình luận: “Lấy chồng 8 năm, từng là đứa cứng đầu cái tôi lớn nhưng em cũng dần thay đổi theo thời gian. Khi mình tôn trọng nhau trong từng câu chữ hằng ngày, hay vai vế vợ chồng phải chuẩn chỉ thì cuộc hôn nhân đó dần dần nó sẽ kết chặt và bền bỉ qua năm tháng đó ạ” . Hay con cái cũng học được từ cách nói chuyện, giao tiếp với bố mẹ: “Như em may mắn là bố mẹ đều rất nhẹ nhàng và lựa lời nói với các con, điều này khiến em nhận ra là mình cần sửa tính nóng nảy trong cuộc hôn nhân của mình. Bố mẹ cư xử tôn trọng nhau thì con cái tự nhìn nhận ra thiếu sót của mình và sửa”.

Đó cũng là lý do nhiều gia đình nói riêng và môi trường sống nói chung dù không đặt ra nguyên tắc thành lời, vẫn tồn tại những “quy chuẩn ngầm” trong cách ứng xử: Không nói trống không với người lớn, không chửi bậy khi tranh cãi, không dùng lời lẽ dễ gây tổn thương lúc tức giận,..

Không phải vì câu chữ có thể quyết định toàn bộ chất lượng một mối quan hệ, mà bởi cách chúng ta nói chuyện mỗi ngày rất dễ trở thành thói quen sống lâu dài.

Vì sao người ngoài giữ ý, người nhà lại thành nơi dễ “xả” cảm xúc nhất?

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng cho rằng cộng đồng đang phản ứng hơi quá với một lát cắt rất ngắn của đời sống hôn nhân. Bởi điều người ngoài nhìn thấy chỉ là vài dòng tin nhắn, còn điều người trong cuộc trải qua là cả quá trình sống chung với tính cách, thói quen và cách tương tác riêng.

Nhiều người cho rằng mỗi cặp vợ chồng đều có “ngôn ngữ” của riêng mình. Có người cưới nhau nhiều năm vẫn giữ cách nói chuyện nhẹ nhàng, chỉn chu. Nhưng cũng có những cặp đôi trò chuyện kiểu cà khịa, trêu chọc hoặc ngắn gọn đến mức người ngoài thấy khó chịu nhưng người trong cuộc lại không thấy có vấn đề.

Tuy nhiên từ đây cũng xuất hiện một câu hỏi thú vị hơn: Tại sao con người thường rất giữ ý với đồng nghiệp, bạn bè hoặc người mới gặp, nhưng lại dễ buông cảm xúc với chính những người gần gũi nhất?

Trên thực tế, nhiều người thường có xu hướng giữ ý với người lạ, đồng nghiệp hoặc những mối quan hệ xã hội bên ngoài, nhưng lại dễ buông sự cẩn trọng trong cách giao tiếp với người nhà. Một phần vì cảm giác thân thuộc tạo ra suy nghĩ: “Gia đình mà, họ hiểu mình” .

Nhưng nhiều nghiên cứu về mô thức giao tiếp gia đình cho thấy chính những cách trò chuyện lặp đi lặp lại hằng ngày lại dần hình thành chất lượng của một mối quan hệ về lâu dài. Cách người thân nói chuyện với nhau không đơn thuần là trao đổi thông tin, mà còn tạo ra cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe hoặc ngược lại.

Đặc biệt, trong các mối quan hệ gần gũi như gia đình, lời nói thường có sức nặng hơn những tương tác xã hội thông thường. Bởi người thân là những người xuất hiện mỗi ngày, lặp lại những kiểu giao tiếp giống nhau mỗi ngày. Và đôi khi, điều khiến người ta tổn thương không phải một lần nóng giận, mà là cảm giác bị xem nhẹ xuất hiện đủ nhiều để trở thành thói quen. Nghiên cứu về giao tiếp gia đình cũng cho thấy các mô thức tương tác lặp lại có ảnh hưởng đáng kể tới sự gắn kết và cảm nhận về chất lượng quan hệ.

Có lẽ vì vậy, điều khiến cư dân mạng tranh luận lần này không chỉ nằm ở vài dòng tin nhắn hay một bữa cơm trưa bị “mất hứng”. Mà còn là câu chuyện lớn hơn: đôi khi vì quá quen thuộc với người thân, chúng ta lại dễ quên mất rằng họ cũng là những người cần được đối xử bằng sự dịu dàng và cẩn trọng không kém bất kỳ ai.