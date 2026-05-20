Cả khán phòng lặng đi khi Thạc sĩ người Việt hát "Ước mơ của mẹ" trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ

Giữa không gian trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng tại Đại học Duke (Mỹ) khóa 2026, một khoảnh khắc đã khiến hàng nghìn người có mặt phải lặng đi vì xúc động.

Thay vì những bài diễn văn chỉ nói về hào quang cá nhân, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến - gương mặt đại diện phát biểu, đã mượn tiếng hát để gửi lời tri ân đến gia đình.

“Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người, có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn”, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (SN 2001) mở đầu bài phát biểu.





Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: “Rồi con cũng có ước mơ riêng mình. Và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ…”. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng, nghẹn giọng để kìm nén xúc động.

Sau đó, hàng nghìn người bất ngờ vỡ òa, vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận.

Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc.

“Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn. Hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ - những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng”, Nhật Tiến nói trong sự xúc động.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến, tân Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng tại Đại học Duke (Mỹ)

Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong hai năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Duke, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng nghìn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên.

“Trên mọi hành trình, tôi may mắn có sự đồng hành của gia đình, có những người xa lạ bước đến yêu thương và giúp đỡ hết lòng. Tôi cảm thấy rất may mắn”, Nhật Tiến bộc bạch.

Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải.

Được biết, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến là cựu học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, đến Mỹ du học từ năm 2019, sau khi xuất sắc giành được suất học bổng 85% (tương đương 4 tỷ đồng) cho 4 năm học tại trường ĐH DePauw (ngôi trường xếp hạng thứ 45 trong nhóm trường ĐH khai phóng tại Mỹ).

Trong quá trình học tập, Nhật Tiến giành được nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi NanoGiants Hackathon quốc tế 2021; Á quân Tiger Global Case Competition Việt Nam 2018; Giải Nhất E2 English Scholars Challenge 2017; Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2016...

Không chỉ tập trung vào việc học, Tiến còn chủ động tham gia thực tập từ năm nhất đại học để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là kỳ thực tập tại McKinsey & Company ở Chicago (Mỹ) - một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới với tỷ lệ tuyển dụng rất cạnh tranh.

Đến năm thứ ba, Nhật Tiến tiếp tục tham gia chương trình trao đổi học thuật một học kỳ tại Đại học Oxford (Anh).

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến đã đạt được nhiều thành tích vượt trội trong suốt quá trình học tập và làm việc bền bỉ

Năm 2022, Tiến tốt nghiệp sớm chương trình cử nhân song ngành Khoa học Máy tính và Truyền thông tại Đại học DePauw chỉ sau 7 học kỳ. Anh duy trì GPA 3.81/4.0 và nằm trong top 5% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất trường với danh hiệu Summa Cum Laude.

Sau khi tốt nghiệp, Nhật Tiến đồng thời nhận được hai cơ hội nghề nghiệp là trúng tuyển chương trình Management Trainee của Unilever Việt Nam và nhận lời mời làm việc từ MI-GSO | PCUBED - tập đoàn tư vấn và quản lý dự án đa quốc gia của Pháp.

Sau quá trình cân nhắc, Tiến lựa chọn gia nhập MI-GSO | PCUBED để theo đuổi định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và quản lý dự án. Công việc của anh bao gồm làm việc với khách hàng để tìm hiểu vấn đề, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp kinh doanh và phối hợp cùng các nhóm dự án nhằm tối ưu hiệu quả vận hành.

Sau gần 2 năm làm việc, Nhật Tiến quyết định quay trở lại giảng đường để theo học bậc Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng tại Đại học Duke (Mỹ).

Hồi tháng 7/2025, trên trang Facebook cá nhân, anh từng chia sẻ về quyết định này: “Từ trước đến nay luôn chạy theo những thành tích và danh vọng mà quên mất bản thân có những ấp ủ rất riêng. Hơn một năm qua, mình dùng để thực hiện những điều ấy. Không truyền thông, không mạng xã hội; chỉ một mình với những giấc mơ. Nay thực hiện xong rồi, mình lại quay về đi học”.

Ảnh, clip: FBNV