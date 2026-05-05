Nữ thạc sĩ 9x bỏ việc lương cao mở quán cơm online: Từng hỏi Chat GPT cách khởi nghiệp mà không phá sản trong 3 tháng

Bỏ việc lương cao để mở căng tin cộng đồng

Ở tuổi 33, cô Hà Hoa – thạc sĩ chuyên ngành Quản trị ở Đại học Truyền thông Trung Quốc quyết định từ bỏ công việc với mức thu nhập 10.000 NDT/tháng để khởi nghiệp 1 quán ăn nhỏ mang tên Căng tin cộng đồng Đại Thực.

Cô mong muốn giải quyết 1 vấn đề tưởng chừng bình thường nhưng lại là nỗi lo của nhiều người: bữa trưa nhanh, rẻ và đủ dinh dưỡng cho người đi làm, đồng thời giúp người cao tuổi trong khu dân cư có bữa ăn tử tế.

Chia sẻ về lý do khởi nghiệp, Hà Hoa cho biết, khi còn là nhân viên văn phòng, cô luôn trăn trở với bài toán bữa ăn trưa: vừa muốn tiện lợi, tiết kiệm thời gian, vừa muốn đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe. Còn người lớn trong nhà cô lại vì đi lại khó khăn nên nhiều bữa chỉ ăn qua loa.

Thế là, cô tìm đến 1 người đồng nghiệp khác là anh Châu Khuê và quyết định khởi nghiệp. Họ chọn 1 cửa hàng nhỏ rộng khoảng 50 m² trong khu dân cư Mã Hồ, thành phố Vũ Hán.

Không gian quán khá khiêm tốn. Khu bếp và khu ăn uống gần như chung 1 không gian, kê 2 chiếc bàn. Bình thường, chúng được dùng để đóng gói đồ ăn mang đi, giờ cao điểm thì làm bàn ăn.

Bữa cơm 4 món – 1 canh giá rẻ nhưng đủ dinh dưỡng

Hiện tại, quán chỉ phục vụ bữa trưa, với thực đơn cố định gồm 4 món ăn và 1 bát canh. Trong đó luôn có ít nhất 2 món mặn và thực đơn được thay đổi mỗi ngày để đảm bảo 7 ngày không trùng món.

Để hỗ trợ người cao tuổi, quán sẽ bán suất ăn cho họ với giá chỉ 10 NDT (khoảng 38.000 đồng), trong khi giá bán thông thường là 15 NDT (khoảng 57 đồng). Ngoài ra, quán cũng cung cấp các suất ăn đặt trước với mức giá từ 18 - 23 NDT (khoảng 69.000 - 88.000 đồng).

Theo cô Hà Hoa chia sẻ, trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 120 suất, vào những ngày cao điểm có thể đạt 220–300 suất.

Thực đơn được khảo sát mỗi ngày theo nhu cầu của khách hàng

Để đảm bảo chất lượng và độ tươi của thực phẩm, quán có lập 1 nhóm cộng đồng trực tuyến. Mỗi ngày, bếp trưởng sẽ hỏi ý kiến cư dân về món ăn mong muốn, sau đó công bố thực đơn trong nhóm. Nguyên liệu được cung cấp bởi các nhà cung ứng tại chợ và được giao trực tiếp đến quán trong ngày.

Nhờ nguyên liệu tươi, món ăn giản dị nhưng hợp khẩu vị và giá cả phải chăng, quán nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Trên các app giao đồ ăn, tỷ lệ khách quay lại đạt tới 80%. Quán cũng dần trở nên quen thuộc với cư dân trong khu dân cư.

Tận dụng mạng xã hội để kể câu chuyện khởi nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc bán đồ ăn, Hà Hoa còn tận dụng kinh nghiệm từng làm công việc livestream và truyền thông của mình để quảng bá quán. Còn Châu Khuê thì có kinh nghiệm vận hành tài khoản mạng xã hội, họ lập tài khoản để chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, quá trình vận hành quán và cả những bài học rút ra trong quá trình kinh doanh.

Trên tài khoản này, Hà Hoa chia sẻ nhiều nội dung thú vị về hành trình khởi nghiệp. Cô từng chia sẻ kinh nghiệm từ ngày đầu khởi nghiệp như chuyện “ChatGPT mách tôi cách mở quán đồ ăn giao tận nơi mà không phá sản trong 3 tháng”, đến những câu chuyện hậu trường như: “Ngày đầu tiên đã làm hỏng việc, đến 3 giờ chiều mới bắt đầu giao hàng khiến trải nghiệm của nhiều khách chưa tốt, hy vọng mọi người đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi.”...

Hà Hoa cho biết, mục tiêu của cô là xây dựng mối liên hệ trực tiếp với khách hàng và nhận phản hồi thực tế. Vì vậy, trên MXH, cô quyết định giữ lại toàn bộ đánh giá của khách hàng, kể cả những bình luận tiêu cực, những phản hồi này là cơ sở quan trọng để cải thiện chất lượng món ăn và dịch vụ.

Về lâu dài, quán còn muốn xây dựng hệ thống chuẩn hóa quy trình bếp để đảm bảo chất lượng ổn định.

Sau 3 tháng hoạt động, dù quán vẫn chưa đạt lợi nhuận, nhưng đã nhận được sự công nhận và ủng hộ của cộng đồng. Cách đây không lâu, hashtag #MediaMasterQuitsJobToOpenCommunityCanteen# đã trở thành xu hướng trên Weibo. Sau đó, cửa hàng của Hà Hoa đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, ăn uống và trò chuyện về kinh nghiệm khởi nghiệp. Thậm chí, nhiều người đã ngỏ ý muốn tham gia nhượng quyền mô hình này nhưng cô từ chối.

Ngoài ra, Châu Khuê cho biết, kế hoạch lâu dài của họ là sau khi mô hình được tối ưu hóa, nhóm sẽ mở thêm cửa hàng tại những khu công nghiệp đông nhân viên, nơi nhu cầu ăn trưa của dân văn phòng rất lớn.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu dân cư Mã Hồ có tỷ lệ người cao tuổi và dân cư tạm trú khá cao, lại nằm gần khu công nghiệp sáng tạo Thiên Địa, nên nhu cầu ăn uống giá rẻ, tiện lợi luôn ở mức lớn. Hiện cộng đồng địa phương cũng đang giúp quán xin các chính sách hỗ trợ như trợ cấp tiền thuê mặt bằng để mô hình có thể duy trì lâu dài.

Theo Sohu