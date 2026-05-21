Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce…

Chắc hẳn chúng ta từng không ít lần bắt gặp trên mạng xã hội những bài đăng kiểu “tự thưởng” bằng siêu xe, khoe đồng hồ tiền tỷ, check-in biệt thự sang trọng hay liên tục xuất hiện bên hàng hiệu đắt đỏ. Những hình ảnh ấy thường được xem như biểu tượng của thành công và sự giàu có.

Thế nhưng, ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) – Chủ tịch HĐQT Sunhouse lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Theo ông, người thực sự thành công lại thường không có nhu cầu phô trương như vậy. Ông cho rằng đa số những người thích khoe của cải thường là để “đánh bóng” bản thân, còn những người có thực lực và giàu có thật sự lại khá kín tiếng.

Tại tọa đàm “Cơ hội chuyển dịch chuỗi cung ứng sau Covid-19 – Dòng vốn FDI” diễn ra vào đầu tháng 7/2020, Shark Phú từng chia sẻ:

“Nếu muốn thành công thật sự thì không ai lại đi khoe như thế. Thực tế, đa phần những người thích đi khoe vì bên trong họ chẳng có gì, nên phải cố nói tốt về bản thân, đấy là tâm lý chung. Còn người có thực lực thì thường kín tiếng hơn. Mọi người cứ nghiệm thử mà xem, người giàu thật ít khi khoe của cải ra ngoài. Còn đa phần những người không có gì mới thích khoe đi Rolls-Royce này kia”.

Những chia sẻ trên phần nào cũng cho thấy góc nhìn của Shark Phú về sự giàu có và giá trị của thành công.

Mới đây, Chủ tịch Sunhouse tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý về tư duy kinh doanh và quan điểm của bản thân về việc tạo ra giá trị.

Cụ thể, tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/5/2026, ông Nguyễn Xuân Phú tiết lộ bản thân có khả năng dự báo khá tốt về thị trường bất động sản. Nếu lựa chọn theo con đường này, ông tin rằng giờ mình cũng có “số má”.

“Tôi đã mua được rất nhiều nhà từ khá lâu rồi. Nhưng đến căn nhà thứ năm, tự nhiên tôi thấy điều đó khá vô nghĩa. Nhà thì để không, trong khi rất nhiều người khác không có chỗ ở. Dù giá trị tài sản tăng rất mạnh, nhưng tôi tự hỏi kiếm nhiều tiền để làm gì nếu không tạo ra giá trị cho xã hội”, Chủ tịch Sunhouse nói.

Chính suy nghĩ đó khiến Shark Phú quyết định dấn thân vào lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, khi bước vào sản xuất, Sunhouse cũng nhanh chóng chạm “trần tăng trưởng” của thị trường nội địa. Theo ông Phú, nhiều doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk nhiều năm qua gần như tăng trưởng rất thấp vì dung lượng thị trường trong nước không còn lớn.

“Doanh số nội địa của Sunhouse từ năm 2020 đến nay cũng chỉ tăng khoảng 5-7% mỗi năm. Muốn tăng trưởng mạnh thì buộc phải đi ra nước ngoài”, ông nói.