Nắng nóng khắc nghiệt như hiện tại, hội ở nhà hướng Tây còn ổn không?

Ban ngày là lò hấp, tối đến bật điều hoà vẫn nóng hầm hập.

Thời tiết nắng nóng luôn là chủ đề được quan tâm trong những ngày hè oi bức. Từ chuyện ra đường như bước vào nồi chiên không dầu khổng lồ đến trend làm thịt phơi nắng, đâu đâu cũng thấy những bài đăng vừa than thở vừa hài hước về mùa hè. Trong đó, "nhà hướng Tây" bất ngờ trở thành một trong những keyword viral.

Gần đây, một bài đăng viral trên Threads thu hút hơn 286 nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác với nội dung: "Còn gì tuyệt vời hơn khi sau một ngày làm việc mệt mỏi trong cái nóng 40 độ của Hà Nội, bạn trở về căn hộ hướng chính Tây của mình" .

Nỗi niềm của người ở nhà hướng Tây mùa hè (Ảnh chụp màn hình/ @dragon.638648)

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng cũng thi nhau cập nhật tình trạng nhà mình bằng những bức ảnh nắng chiếu thẳng vào phòng, điều hòa chạy liên tục không nghỉ. Phần lớn cư dân mạng đều đồng cảm với tình trạng nhà hướng Tây bị nóng vào mùa hè, đặc biệt tại các thành phố lớn. Nhiều người mô tả căn hộ hướng Tây của mình vào buổi chiều chẳng khác nào "lò hấp", "lò nung", đặc biệt ở các chung cư có nhiều cửa kính hoặc tầng cao.

Tuy nhiên bên cạnh than nóng, nhiều bình luận vẫn giữ tâm lý tích cực, cho rằng có nắng thì diệt vi khuẩn, nấm mốc, có hoàng hôn đẹp,...

"Phòng mình cũng thế mà mình vui lắm. Vì ít nhất vẫn được thấy ánh nắng hàng ngày, nó khiến mình yêu đời hơn. UV thì level max, diệt khuẩn diệt mốc miễn bàn. Có thể kéo rèm vào, vẫn hơn ở góc tối mù mịt không có nắng nên ẩm mốc", "Phòng ngủ hướng chính Tây, mở rèm ra là quay chỗ nào cũng chín, ưu điểm duy nhất là view hoàng hôn rất đẹp", "Chỉ có thể ở nhà sau 7h tối", "Ban công Tây Bắc đây. Hôm qua tui bật điều hoà 19 - 20 độ lúc chiều mà mát không nổi luôn á. Đổi lại được view hoàng hôn", "Hoàng hôn cũng nũng nịu nhưng nóng điên", "Nhà tôi cũng hướng chính Tây. Trước 5h chiều là cái lò hấp, sau 5h chiều là cái lò hấp có hoàng hôn",...

Một số cư dân mạng cũng chia sẻ kinh nghiệm chống nóng như trồng thêm cây xanh, đặc biệt là cây dây leo để che nắng cho ban công và cửa sổ, giúp giảm nhiệt đáng kể. "Ôi! Gợi ý mọi người trồng cây dây leo nha. Nhà tui cửa sổ full hướng Tây cũng phải trồng mấy chậu, có đợt nó lên tốt che hết ban công nên không kéo rèm mà cũng không bị nắng vào" - một người chia sẻ.

Phòng ngủ hướng chính Tây, mở rèm ra là nhiệt độ như bãi biển (Nguồn: @lyy.khxh)

Một người tiết lộ chỉ có thể ở nhà sau 7h tối (Ảnh: @ngcahncoqt)

Thực tế, nỗi ám ảnh nhà hướng Tây vào mùa hè không phải chuyện mới, nhưng luôn trở nên nhức nhối mỗi khi bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Từ khoảng giữa trưa đến chiều tối, ánh nắng chiếu trực diện khiến tường, mái và cửa kính hấp thụ nhiệt mạnh. Điều khó chịu là nhiệt lượng này không biến mất ngay khi mặt trời lặn mà tiếp tục giữ lại nhiều giờ sau đó, khiến không gian bên trong nóng hầm hập đến tận đêm.

Theo nhiều người có kinh nghiệm sống trong nhà hướng Tây, đây là kiểu nhà chịu nắng vào thời điểm nóng nhất trong ngày - khoảng từ 14h đến 18h. Khi ấy, bê tông, kính và mái nhà hấp thụ nhiệt rất mạnh rồi giữ nhiệt suốt nhiều tiếng sau. Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị càng khiến tình trạng này nghiêm trọng hơn do lượng bê tông, nhựa đường và hàng nghìn cục nóng điều hòa cùng tỏa nhiệt.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng nhà hướng Tây không phải "vô phương cứu chữa" nếu biết cách xử lý phù hợp. Những giải pháp được chia sẻ nhiều nhất là dùng rèm chống nắng dày hoặc rèm hai lớp để hạn chế nhiệt xuyên qua cửa kính, dán phim cách nhiệt cho cửa sổ và ban công, đồng thời trồng thêm cây xanh để tạo bóng mát tự nhiên.

Ngoài ra, các giải pháp như sơn chống nóng cho mái và tường, làm trần cách nhiệt bằng thạch cao hoặc vật liệu phản nhiệt cũng được nhiều gia đình áp dụng. Một số người cho biết chỉ sau khi xử lý cách nhiệt mới nhận ra trước đó điều hòa gần như "đánh nhau" trực tiếp với lượng nhiệt hấp thụ từ mái và tường nhà.

Cùng với việc dùng điều hòa, việc kết hợp thêm quạt để luân chuyển khí lạnh, giúp phòng mát đều hơn và giảm cảm giác bí bách cũng rất quan trọng. Theo nhiều người, muốn nhà mát hiệu quả thì quan trọng nhất vẫn là giảm nhiệt từ bên ngoài trước, thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

Nhìn đẹp nhưng ngồi vào thì nóng (Ảnh: @hanaachoii____)

"Combo nhà hướng Tây + hỏng điều hoà 3 hôm nóng đỉnh điểm. Nhà như cái lò bát quái" - một cư dân mạng chia sẻ (Ảnh: @uynngn96)

Hoàn hôn nũng nịu nhưng nóng nực! (Ảnh: @cuaaxinh)

(Ảnh: @happyjune02)