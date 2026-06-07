Ngày đi họp, cuối tuần đi lặn biển, lướt sóng: Chi tiền triệu thoả mãn chính mình

Một người không biết bơi đi lặn biển, một người sợ không chạm chân xuống đất lại học lướt sóng

Vài năm trước, khi nhắc đến sở thích của dân văn phòng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê cuối tuần, xem phim hay những chuyến du lịch ngắn ngày. Nhưng bây giờ, danh sách đó dường như đã dài hơn. Người học chạy trail, người tập leo núi, người đăng ký các khóa lặn biển, lướt sóng dù chưa từng biết bơi hay chưa một lần đứng trước những con sóng lớn.

Điều đáng nói là phần lớn trong số họ không có ý định trở thành vận động viên hay theo đuổi chuyên nghiệp. Họ đơn giản muốn thử một điều mới, làm một việc khác hẳn với những gì mình vẫn làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Tắt laptop là đi lặn biển, lướt sóng

Nguyễn Ngọc Kim Ngân hiện là Content Moderator (Người kiểm duyệt nội dung) - công việc mà cô ví như một "bộ lọc" thầm lặng trên không gian mạng. Mỗi ngày, cô phải tiếp xúc với lượng lớn hình ảnh, video và nội dung tiêu cực để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn cho người dùng.

Cũng chính vì mỗi ngày phải tiếp xúc với lượng lớn thông tin trên màn hình, cô tìm đến lặn tự do như một cách để cân bằng lại bản thân, Kim Ngân nói: "Công việc của mình gắn liền với màn hình máy tính và phải tiếp xúc với vô vàn thông tin ảo, nội dung tiêu cực mỗi ngày. Vì vậy, lặn tự do (freediving) chính là cách mình chọn để 'ngắt kết nối' và nạp lại năng lượng cho chính mình.

Khi chìm vào làn nước, mọi âm thanh của mạng xã hội hay áp lực công việc đều biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối dưới đại dương. Với mình, lặn tự do không chỉ là một bộ môn thể thao, mà còn là liệu pháp giúp giải tỏa mọi căng thẳng tích tụ”.

Kim Ngân dành thời gian thử sức với môn lặn tự do

Trong khi đó, Linh Chi - một Marketing Creative lại đến với biển và thử sức với bộ môn lướt sóng từ chuyến solo trip đầu tiên trong đời.

"Mình có chuyến solo trip đầu tiên trong cuộc đời tại Đà Nẵng, chính vì vậy mình muốn thử một thứ mình chưa từng trải nghiệm” , Chi nói.

Ý định ấy thực ra đã xuất hiện từ rất lâu, cô bạn chia sẻ thêm: " Lướt sóng dạo này đang là một bộ môn khá hot trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, hồi nhỏ mình thích xem Lilo & Stitch, cảnh hai bạn ấy lướt sóng đã luôn khiến mình cảm thấy ấn tượng và thích thú. Từ nhỏ xíu mình đã được thôi thúc thử trải nghiệm bộ môn này ”.

Điểm thú vị là trước khi bắt đầu, cả Kim Ngân và Linh Chi đều từng nghĩ những bộ môn này khá xa vời.

"Trước khi đến với lặn tự do, mình từng nghĩ bộ môn này vừa tốn tiền vừa mất thời gian, lại đòi hỏi phải biết bơi cực kỳ giỏi mới tham gia được", Ngân kể.

Cô thừa nhận bản thân từng nghĩ đây là bộ môn dành cho những người có nhiều thời gian và điều kiện kinh tế. Nhưng sau khi trải nghiệm, cô nhận ra: "Thực tế, dù là lặn tự do (freediving) hay lặn bình khí (scuba diving), bạn không cần phải là một kình ngư bơi quá giỏi mới có thể lặn. Tuy nhiên, biết bơi vẫn là điều kiện cần thiết cho sự an toàn của chính bạn. Vì đây là một bộ môn thể thao mạo hiểm, việc trang bị kiến thức cơ bản bài bản cho từng thể loại lặn là yếu tố quyết định để bạn vừa tận hưởng đại dương, vừa bảo vệ được bản thân”.

Về phía Chi, cô lại có một nỗi sợ rất khác: "Mình thú thật là mình không biết bơi và bị sợ việc không chạm chân xuống đất” .

Nhưng chính người không biết bơi và sợ nước ấy lại đăng ký học lướt sóng và thử bước ra khỏi giới hạn của mình. "Nếu bạn đã thật sự thích rồi thì không gì ngăn cản được bạn đâu. Với những người mới tập lướt sóng, sẽ có những bãi riêng rất an toàn với sóng nhỏ và nước không quá sâu nên việc học rất an toàn” , Chi bày tỏ.

Linh Chi quyết thực hiện mong muốn lướt sóng trong một lần solo trip

Dẫu vậy, những buổi học đầu tiên khi tiếp xúc với lặn hay lướt sóng của cả hai đều không diễn ra dễ dàng như tưởng tượng.

Ngân nhớ như in lần đầu tiếp xúc với lặn tự do tại đảo Phú Quý cách đây hai năm: "Lần đầu tiên tiếp xúc với lặn tự do tại đảo Phú Quý cách đây 2 năm, mình đan xen nhiều cảm xúc: hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Bộ môn này không chỉ đòi hỏi kiến thức cơ bản mà cốt lõi là sự bình tĩnh để xử lý các tình huống dưới nước.

Thế nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra trong chính chuyến đi đó. Khi đang mải mê ngắm rạn san hô, chiếc váy của mình vô tình bị vướng chặt vào đó. May mắn là các bạn hướng dẫn viên đã phát hiện và hỗ trợ kịp thời để mình trở lại mặt nước an toàn” .

Nhìn lại, cô cho rằng đó là bước ngoặt khiến bản thân quyết định gắn bó với bộ môn này.

"Sự cố đó là một bước ngoặt. mình nhận ra lặn tự do là một bộ môn thể thao mạo hiểm thực sự. Thay vì sợ hãi và từ bỏ, mình quyết định phải tìm hiểu kỹ, học hành bài bản để có những trải nghiệm an toàn và trọn vẹn hơn. Và thế là, mình 'dính' luôn với lặn tự do từ lúc nào không hay” , Kim Ngân cho hay.

Trong khi đó Linh Chi cũng có cú sốc đầu tiên đến ngay khi bước xuống biển: " Lần đầu đứng trên ván của mình là khi tập các động tác trên bờ. Lúc đó mình rất tự tin, quả này đơn giản thôi, chắc là phút mốt. Nhưng thực tế khác hoàn toàn. Khi thật sự ra biển, rất nhiều nỗi sợ ập đến và đã thay đổi suy nghĩ của mình. Cảm giác đứng trên sóng khác hoàn toàn đứng trên bờ. Nó chòng chành và trơn trượt, rất khó để có thể đứng vững. Càng bấp bênh, mình lại càng sợ hãi và bám chấp vào chiếc ván” .

Cũng vì vậy mà Linh Chi nhận ra một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình. Cô bạn chia sẻ: "Quy luật của trò chơi này là phải biết buông tay và nương theo con sóng. Ván trượt nó vốn không phải là một điểm tựa mà chỉ là một công cụ để mình có thể đứng sóng và lướt vào bờ. Nếu mình không có niềm tin vào khả năng thăng bằng của bản thân thì sẽ rất khó để có thể bắt đầu, chứ đừng nói đến lướt vào bờ” .

Trước khi "lướt trên mặt nước", Linh Chi phải dành thời gian học, làm quen với ván trên cạn

Chi 1- 2 triệu/ lần cũng không thấy tiếc, miễn vui

Không chỉ dành thời gian, cả hai cũng chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí nhất định để theo đuổi những trải nghiệm ngoài công việc.

Với Linh Chi, buổi học surfing đầu tiên có giá khoảng 1 triệu đồng. Cô bạn bày tỏ: "1 triệu đồng một buổi cũng khá là cao. Nhưng mình học khóa cấp tốc kèm với việc bên dạy đã chuẩn bị hết các thiết bị cần thiết nên mình nghĩ là cũng không quá cao so với trải nghiệm mình nhận được”.

Còn Kim Ngân cho biết mức chi phí cho lặn biển có nhiều mức khác nhau.

"Nếu chỉ dừng lại ở mức lặn trải nghiệm, ngân sách bỏ ra không hề đắt đỏ, chỉ khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng. Còn nếu học lặn một cách bài bản, chi phí sẽ tầm 8 triệu đồng hoặc hơn tùy vào trung tâm bạn chọn. Chỉ cần có tình yêu với biển cả, không sợ nước và kiên trì, bạn chỉ mất 2-3 ngày học kiến thức cơ bản là đã có thể tự tin khám phá đại dương một cách an toàn” , Kim Ngân chia sẻ.

Được biết, để theo đuổi đam mê này lâu dài, Ngân phải sắp xếp khá nhiều giữa công việc và thời gian cá nhân: "Là một nhân viên văn phòng với lịch trình cố định, việc học lặn đối với mình gặp không ít khó khăn vì không thể xin nghỉ dài ngày. Do đó, mình ưu tiên chọn các trung tâm dạy lặn ở gần nhà hoặc công ty để tiết kiệm thời gian, tiện cân bằng giữa công việc và việc học”.

Song trải qua một thời gian, cô bạn tự rút ra cho mình những kinh nghiệm riêng hữu ích. Ngân nói: "Nếu học ở thành phố, khi thi lấy chứng chỉ bạn vẫn phải ra đảo, từ đó phát sinh thêm chi phí đi lại, ăn ở. Vì vậy, mình rút ra kinh nghiệm là nếu bạn có nhiều thời gian, nên cân nhắc học và thi trực tiếp tại các trung tâm ngoài đảo hoặc gần biển để tiết kiệm chi phí hơn”.

Thế nhưng với cả Kim Ngân và Linh Chi, tiền bạc chỉ là một phần trong hành trình theo đuổi những bộ môn này. Sau khi vượt qua rào cản về chi phí, thứ họ tiếp tục phải đối mặt lại là những thử thách rất thực tế trong quá trình học và thích nghi với môi trường hoàn toàn xa lạ.

"Trong quá trình học lướt ván, sợ nhất là khoảnh khắc bật người đứng lên ván, nhưng mệt nhất là quá trình vác ván trượt ra chỗ đón sóng. Mình là người mới, nên chủ yếu chỉ cần mang ra khu vực cách bờ khoảng 200-300m nhưng đã rất mệt rồi. Mỗi lần như vậy mình phải dừng lại để lấy lại nhịp thở 1-2 phút rồi mới tiếp tục đứng sóng. Nhưng một phần vì quá trình cũng ngắn và mình cũng rất thích bộ môn này, nên mình cũng cố gắng bằng ý chí thôi”, Linh Chi bày tỏ.

Còn Kim Ngân lại đối diện với một thử thách khác: "Đối với mình, điều khó nhất khi học lặn là vượt qua giới hạn của bản thân chứ không phải vượt qua nỗi sợ nước. Trước khi đến với bộ môn này, mình chưa bao giờ nghĩ một người như mình lại có thể nín thở dưới nước hơn 2 phút. Từ mốc 1 phút 30 giây, cô dần nâng thành tích lên hơn 2 phút. Điều đó giúp mình nhận ra rằng, chỉ cần bạn cố gắng và quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bứt phá để vượt qua khỏi vùng an toàn của chính mình”.

Tuy nhiên sau một thời gian theo đuổi bộ môn của mình, cả hai đều nhận thấy những thay đổi rõ rệt.

"Giá trị lớn nhất là sau mỗi chuyến đi, mình được hoàn toàn bước vào trạng thái 'ngắt kết nối'. Không còn những dòng trạng thái tiêu cực hay tiếng chuông thông báo, mình chỉ đắm mình dưới làn nước yên bình, ngắm nhìn hệ sinh thái biển đa dạng. Lúc đó, mình cảm nhận sâu sắc sự hùng vĩ của đại dương và thầm biết ơn vì mình được tận mắt chiêm ngưỡng nó thay vì qua màn hình máy tính” , Ngân chia sẻ.

Không chỉ vậy, cô cho biết bản thân cũng thay đổi khá nhiều, trở thành một người chăm chỉ vận động hơn trước, gặp gỡ và quen thêm được nhiều bạn bè, tăng sự tự tin thêm rất nhiều.

Nhìn rộng hơn câu chuyện của bản thân, cả hai đều cho rằng việc học thêm một kỹ năng ngoài công việc đang ngày càng phổ biến với dân văn phòng.

"Mình nghĩ dân văn phòng hiện nay đa phần là các bạn đã chủ động hơn trong kinh tế. Tiếp theo là tác động của mạng xã hội giúp các bạn biết thêm được nhiều thú vui mới. Quan trọng nhất, nội tại các bạn cũng là những người trẻ có nhiều năng lượng, ưa khám phá, ưa trải nghiệm. Do đó nhu cầu được sống nhiều cuộc đời cũng trở nên phổ biến và được chú trọng nhiều hơn", Chi nói.

Kim Ngân thì nhìn nhận những kỹ năng ngoài công việc từ ba giá trị cốt lõi mà cô nhận được sau hành trình đến với đại dương: chống burnout, xây dựng sự tự tin và bản lĩnh xử lý khủng hoảng. "Đừng để bốn bức tường văn phòng định hình giới hạn của bạn. Hãy dũng cảm mở khóa một kỹ năng mới để đánh thức nội lực tiềm ẩn bên trong mình. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, việc gì phải ngần ngại, hãy thử ngay đi!" , cô bạn bày tỏ.

Ảnh: NVCC