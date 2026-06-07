Bảng chi tiêu 25 triệu/tháng của một mẹ ở Hà Nội gây tranh cãi: Như vậy đã là tiết kiệm chưa?

“Tháng nào tôi cũng ghi chép rất kỹ, gần như không mua đồ hiệu, không ăn nhà hàng sang, vậy mà cuối tháng vẫn chỉ dư được vài triệu đồng”. Bảng chi tiêu 25 triệu/tháng của một bà mẹ trẻ ở Hà Nội mới đây đã thu hút hàng nghìn bình luận, bởi nhiều người nhận ra:

Chi tiêu gia đình bây giờ thực sự khác rất nhiều so với vài năm trước.

Chị Mai Anh (36 tuổi, sống tại Long Biên, Hà Nội) làm nhân viên văn phòng, chồng làm kỹ thuật. Tổng thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 30-32 triệu đồng/tháng, nuôi một con học tiểu học và đang trả góp căn hộ chung cư.

Điều khiến chị bất ngờ là khi công khai bảng chi tiêu lên mạng xã hội để hỏi "Liệu nhà mình đã tiết kiệm chưa?", phần bình luận lại chia thành hai luồng rõ rệt.

Người cho rằng gia đình chị đã chi tiêu rất hợp lý trong bối cảnh sống ở Hà Nội hiện nay. Nhưng cũng có người nói vẫn còn nhiều khoản "âm thầm đội tiền" mà chính chị chưa nhận ra.

"Tôi tưởng mình tiêu ít, cho đến khi cộng lại từng khoản"

Theo chia sẻ của chị Mai Anh, gia đình chị từng nhiều lần cảm thấy "không hiểu tiền đi đâu hết", dù bản thân không thuộc kiểu mua sắm mạnh tay.

Sau khoảng 6 tháng ghi chép chi tiêu đều đặn, chị mới nhận ra số tiền mỗi tháng thực tế cao hơn tưởng tượng rất nhiều.

Bảng chi tiêu trung bình của gia đình chị như sau:

Khoản chi Số tiền Tiền trả góp nhà 8 triệu Tiền ăn uống 6,5 triệu Tiền học + sinh hoạt của con 3,5 triệu Điện, nước, internet 1,8 triệu Xăng xe, gửi xe, đi lại 1,5 triệu Hiếu hỉ, phát sinh 1 triệu Mua sắm lặt vặt 1,2 triệu Cà phê, trà sữa, ăn ngoài 1,5 triệu Tổng Khoảng 25 triệu

"Lúc chưa ghi ra giấy, tôi cứ nghĩ nhà mình tiêu khoảng 18–20 triệu thôi. Nhưng hóa ra chỉ riêng tiền ăn, tiền học và các khoản lặt vặt đã đội lên rất nhanh", chị nói.

Đặc biệt, khoản khiến chị bất ngờ nhất lại là những chi phí nhỏ hàng ngày.

Một ly cà phê sáng, vài đơn hàng freeship, tiền mua đồ cho con "tiện tay", những bữa ăn ngoài cuối tuần… cộng dồn lại thành một khoản không hề nhỏ.

Nhiều gia đình trẻ đang rơi vào cảm giác "kiếm khá mà vẫn khó dư"

Câu chuyện của chị Mai Anh nhận được nhiều đồng cảm từ các bà mẹ trẻ ở Hà Nội và TP.HCM.

Không ít người cho biết mức chi tiêu 20–30 triệu/tháng hiện nay không còn quá xa lạ với gia đình có con nhỏ, đặc biệt nếu đang thuê nhà hoặc trả góp mua nhà.

Một tài khoản bình luận: "Ngày xưa nghe 25 triệu/tháng là thấy nhiều lắm. Giờ nuôi con đi học, tiền ăn uống, điện nước tăng liên tục thì đúng là rất khó dư".

Một người khác viết: "Không phải tiêu hoang đâu, mà mọi thứ đều tăng giá âm thầm. Đi siêu thị vài món đã 500–700 nghìn".

Điều đáng nói là nhiều gia đình hiện nay không rơi vào cảnh thiếu tiền nghiêm trọng, nhưng lại luôn có cảm giác "không tích lũy nổi".

Thu nhập có tăng, nhưng áp lực chi tiêu cũng tăng theo.

Đó là lý do ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu quan tâm tới việc quản lý dòng tiền thay vì chỉ cố "thắt lưng buộc bụng".

Tiết kiệm không chỉ là cắt giảm

Sau khi nhìn lại bảng chi tiêu, chị Mai Anh nói điều chị thay đổi đầu tiên không phải ngừng tiêu, mà là "tiêu có ý thức hơn".

Ví dụ:

Giảm số lần đặt đồ ăn ngoài từ 4–5 lần/tuần xuống còn 1–2 lần.

Đi siêu thị theo danh sách thay vì mua theo cảm hứng.

Tách riêng một tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. Hạn chế các khoản mua nhỏ dưới 100.000 đồng nhưng lặp lại quá nhiều.

"Trước đây tôi cứ nghĩ tiết kiệm là phải sống kham khổ. Nhưng thực ra chỉ cần kiểm soát được các khoản chi vô thức là đã khác rất nhiều", chị nói.

Sau khoảng 4 tháng áp dụng cách mới, gia đình chị tiết kiệm thêm được khoảng 3–4 triệu đồng mỗi tháng mà sinh hoạt gần như không thay đổi quá nhiều.

Điều khiến nhiều phụ nữ áp lực nhất: Không biết bao nhiêu mới là "đủ"

Một trong những lý do khiến bài đăng của chị Mai Anh gây tranh cãi là vì mỗi gia đình có một tiêu chuẩn sống khác nhau.

- Có người thấy 25 triệu/tháng là cao.

- Có người lại cho rằng mức đó chỉ ở mức "vừa đủ ổn" nếu sống tại thành phố lớn và nuôi con nhỏ.

Nhưng phía sau những con số ấy là một áp lực rất thật của nhiều phụ nữ hiện đại:

- Vừa muốn chăm lo gia đình đầy đủ.

- Vừa muốn để dành cho tương lai.

- Vừa không muốn sống quá thiếu thốn.

Nhiều người từng nghĩ chỉ cần tăng thu nhập là sẽ thoải mái hơn. Nhưng khi thu nhập tăng, nhu cầu sống cũng thay đổi theo: nhà tốt hơn, trường học tốt hơn, ăn uống kỹ hơn, chăm sức khỏe nhiều hơn…

Và rồi bài toán "vì sao mãi chưa tiết kiệm được" lại quay trở lại.

"Không cần hoàn hảo, chỉ cần biết tiền đang đi đâu"

Sau bài đăng, điều khiến chị Mai Anh thấy nhẹ lòng nhất không phải là những lời khen "chi tiêu khéo", mà là việc chị nhận ra rất nhiều gia đình khác cũng đang loay hoay giống mình.

"Ít nhất bây giờ tôi biết tiền đang đi đâu, thay vì cuối tháng hoang mang không hiểu vì sao lại hết", chị nói.

Với chị, tiết kiệm không còn là ép bản thân sống cực khổ, mà là tạo cảm giác chủ động hơn với tài chính gia đình.

Bởi đôi khi, điều khiến người ta áp lực nhất không phải tiêu nhiều hay ít. Mà là tiêu rất cố gắng… nhưng vẫn không biết liệu mình đã thực sự ổn chưa.