30s: Không còn lãng mạn hoá chuyện nghỉ việc

Trước đây, câu chuyện được ngưỡng mộ thường là những người dám bỏ việc để theo đuổi đam mê. Nhưng hiện tại, nhiều người lại quan tâm hơn đến việc làm sao để những lựa chọn đó bền vững.

Nghỉ việc từng là một trong những quyết định mang nhiều cảm xúc nhất khi còn trẻ. Đó có thể là sự chán nản với công việc hiện tại, cảm giác muốn bứt ra khỏi vùng an toàn, hay đơn giản là niềm tin rằng ngoài kia còn rất nhiều cơ hội đáng để thử. Nhưng khi bước sang tuổi 30, nhiều người nhận ra việc nghỉ việc không còn chỉ xoay quanh chuyện thích hay không thích một công việc nữa. Nó trở thành một quyết định tác động đến toàn bộ đời sống.

Thực tế, tuổi 20 cũng không hề "nghỉ việc vô tư" như những gì mạng xã hội thường mô tả. Phần lớn người trẻ vẫn phải tính toán tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, vẫn lo lắng về khoảng thời gian thất nghiệp và áp lực tìm công việc mới. Không ai có thể sống chỉ bằng đam mê. Tuy nhiên, ở giai đoạn đó, biên độ cho phép thử và sai thường lớn hơn. Nhiều người chưa có quá nhiều trách nhiệm tài chính, chưa quen với một mức sống cố định, cũng chưa cảm thấy áp lực thời gian rõ rệt. Nếu nghỉ việc và mất vài tháng để bắt đầu lại, họ vẫn tin mình còn đủ thời gian để xoay chuyển.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều thay đổi ở tuổi 30 không hẳn là mức độ can đảm, mà là cách nhìn về rủi ro. Sau gần một thập kỷ đi làm, người ta hiểu rõ hơn mỗi quyết định nghề nghiệp sẽ kéo theo những hệ quả gì. Một công việc không chỉ mang lại lương hàng tháng mà còn liên quan đến kế hoạch tài chính, những khoản chi cố định, quỹ dự phòng, các mục tiêu dài hạn và cả cảm giác an toàn mà bản thân đã xây dựng suốt nhiều năm.

Đó là lý do ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 không còn đặt câu hỏi "Mình có nên nghỉ việc không?" mà thay bằng "Nếu nghỉ việc thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào?". Tiền tiết kiệm đủ duy trì trong bao lâu? Nếu mất sáu tháng mới tìm được công việc phù hợp thì sao? Nếu chuyển ngành, thu nhập giảm một nửa thì có chấp nhận được không? Nếu mở kinh doanh riêng nhưng chưa có lợi nhuận ngay, mình sẽ xoay xở thế nào? Những câu hỏi này không khiến người ta yếu đuối hơn, mà phản ánh một sự thật rằng trải nghiệm khiến con người thực tế hơn.

Điều thú vị là tuổi 30 vẫn có những quyết định nghỉ việc rất cảm tính. Nhiều người rời bỏ công việc sau thời gian dài kiệt sức, mất động lực hoặc cảm thấy không còn nhận được giá trị từ nơi mình đang gắn bó. Áp lực tích tụ nhiều năm đôi khi còn khiến quyết định nghỉ việc diễn ra nhanh hơn cả thời tuổi trẻ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ sau cảm xúc đó thường là một quá trình chuẩn bị. Người ta có xu hướng dành thời gian tích lũy tài chính, tìm hiểu cơ hội mới, xây dựng nguồn thu nhập phụ hoặc ít nhất cũng hình dung được những kịch bản có thể xảy ra sau khi nghỉ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong tư duy nghề nghiệp của thế hệ 30s hiện nay. Trước đây, câu chuyện được ngưỡng mộ thường là những người dám bỏ việc để theo đuổi đam mê. Nhưng hiện tại, nhiều người lại quan tâm hơn đến việc làm sao để những lựa chọn đó bền vững. Không phải ngẫu nhiên mà các chủ đề về quỹ dự phòng, nguồn thu nhập thứ hai hay khả năng duy trì dòng tiền ngày càng được nhắc đến nhiều. Sau những giai đoạn kinh tế biến động, không ít người nhận ra rằng sự tự do thực sự không nằm ở việc có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, mà nằm ở việc vẫn sống ổn sau khi nghỉ việc.

Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất của tuổi 30. Người ta vẫn muốn thay đổi, vẫn muốn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, vẫn sẵn sàng từ bỏ một công việc không còn phù hợp. Nhưng thay vì xem nghỉ việc là một cú nhảy đầy cảm hứng, họ nhìn nó như một phần trong bài toán cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là có đủ dũng cảm để nộp đơn nghỉ việc hay không. Điều quan trọng hơn là sau quyết định đó, mình có đủ khả năng để xây dựng một cuộc sống mới mà không đánh mất sự chủ động đã mất nhiều năm mới có được. Đây cũng là lúc nhiều người nhận ra: "dám nghỉ" không còn là thước đo bản lĩnh, "nghỉ xong sống thế nào" mới là câu hỏi đáng để suy nghĩ nhất.