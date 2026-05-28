Hiện tượng “task paralysis”: Càng áp lực càng không làm nổi việc đầu tiên

Nghe có vẻ giống với trạng thái trì hoãn, lười biếng song hiện tượng này là một trạng thái tâm lý hoàn toàn khác.

Có những ngày, bạn mở máy tính từ 8 giờ sáng nhưng đến 11 giờ vẫn chưa làm xong nổi việc đầu tiên. Email chưa trả lời. Deadline nằm chình ình trước mắt. Danh sách to-do list dài đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy mệt. Bạn biết mình cần bắt đầu, thậm chí rất muốn bắt đầu, nhưng càng nghĩ càng thấy não như bị đóng băng, không thể hoạt động. Cuối cùng, bạn lại nằm lướt TikTok, xem YouTube hoặc làm những việc linh tinh không quan trọng rồi tự trách bản thân vì quá trì hoãn.

Nhiều người gọi đó là lười biếng. Nhưng thực ra, có thể bạn đang rơi vào một trạng thái gọi là “task paralysis”, tạm dịch là “tê liệt vì công việc”.

To-do list càng dài, bạn càng "bất động"

Task paralysis là trạng thái tâm lý khiến một người không thể bắt đầu hoặc hoàn thành công việc dù biết rõ mình cần làm gì. Nó giống cảm giác não bộ bị đóng băng trước khối lượng công việc quá lớn hoặc áp lực quá cao. Người mắc task paralysis không phải không muốn làm, mà là không thể nhúc nhích nổi khỏi cảm giác quá tải đang đè lên đầu.

Đó là lý do nhiều người có thể ngồi nhìn màn hình hàng giờ nhưng không viết nổi dòng đầu tiên. Càng để lâu, cảm giác tội lỗi càng lớn, càng tội lỗi lại càng khó bắt đầu. Một vòng lặp khiến người ta kiệt sức ngay cả khi chưa làm gì.

Điều nguy hiểm là task paralysis ngày càng phổ biến trong môi trường sống hiện đại - nơi ai cũng phải liên tục tối ưu hiệu suất, đa nhiệm và chạy deadline. Não bộ không được nghỉ ngơi thật sự, trong khi mỗi ngày lại có thêm hàng chục email, thông báo, cuộc họp, checklist và áp lực phải làm tốt hơn.

Nhiều người nghĩ task paralysis chỉ là trì hoãn. Nhưng hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau. Trì hoãn thường mang tính lựa chọn: bạn biết cần làm nhưng chủ động chọn làm việc khác trước. Còn task paralysis giống một phản ứng đóng băng vô thức. Bạn muốn làm, rất muốn làm nhưng đầu óc như bị khóa cứng.

Nó cũng không phải lười biếng. Người lười thường không thấy áp lực khi không làm. Còn người bị task paralysis thường cực kỳ lo âu, tự trách và căng thẳng vì bản thân không hành động được.

(Ảnh minh hoạ)

Quá cầu toàn hay theo chủ nghĩa hoàn hảo đều có thể dẫn đến task paralysis

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của task paralysis là cảm giác quá tải. Não bộ con người xử lý tốt từng bước nhỏ, nhưng lại rất dễ hoảng loạn trước những thứ mơ hồ và khổng lồ. Ví dụ, “làm proposal” nghe như một nhiệm vụ duy nhất nhưng thực tế bên trong nó là hàng chục bước nhỏ: nghiên cứu, lên outline, viết nội dung, chỉnh sửa, thiết kế slide, gửi mail… Não nhìn thấy tất cả cùng lúc và quyết định: thôi khỏi làm luôn.

Chủ nghĩa hoàn hảo cũng là một nguyên nhân lớn. Rất nhiều người không bắt đầu vì sợ làm chưa đủ tốt. Họ muốn mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu, muốn bài thuyết trình phải hay, bài viết phải sắc sảo, kế hoạch phải hoàn chỉnh. Nhưng chính kỳ vọng quá cao đó lại khiến họ mắc kẹt ở bước đầu tiên.

Có một kiểu task paralysis cũng rất phổ biến ở người trưởng thành là mệt mỏi vì phải đưa ra quá nhiều quyết định. Sau một ngày dài với hàng trăm lựa chọn lớn nhỏ, não bắt đầu cạn năng lượng. Đến tối, ngay cả việc “bắt đầu từ task nào trước?” cũng đủ khiến một người muốn nằm im.

Nỗi sợ thất bại cũng góp phần không nhỏ. Nhiều người không trì hoãn vì thiếu trách nhiệm, mà vì họ sợ làm sai, sợ bị đánh giá, sợ kết quả không như kỳ vọng. Áp lực càng cao, não càng có xu hướng né tránh để tự bảo vệ bản thân. Đó là lý do task paralysis thường xuất hiện ở những người vốn rất chăm chỉ, cầu toàn và có trách nhiệm.

Task paralysis cũng phổ biến ở những người mắc một số vấn đề về sức khoẻ tâm thần như ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Rối loạn tăng động giảm chú ý) hoặc rối loạn lo âu. Với ADHD, não gặp khó khăn trong việc ưu tiên, tập trung và bắt đầu nhiệm vụ. Trong khi đó, người rối loạn lo âu thường bị áp lực tinh thần làm tê liệt khả năng hành động.

Làm sao để thoát khỏi trạng thái task paralysis?

Vấn đề là xã hội hiện tại lại rất thích gắn mọi thứ với “kỷ luật cá nhân”. Người không làm được việc thường bị quy thành thiếu cố gắng. Nhưng thực tế, nhiều người không cần thêm động lực, họ cần bớt áp lực.

Thoát khỏi task paralysis không bắt đầu bằng việc ép bản thân năng suất hơn, mà bằng cách khiến công việc trở nên ít đáng sợ hơn với não bộ.

Cách hiệu quả nhất thường là chia nhỏ nhiệm vụ đến mức gần như ngớ ngẩn. Đừng đặt mục tiêu “hoàn thành bài thuyết trình”. Hãy bắt đầu bằng “mở PowerPoint”, “viết tiêu đề”, “làm slide đầu tiên”. Khi não thấy nhiệm vụ đủ nhỏ để xử lý, cảm giác kháng cự sẽ giảm xuống.

Nhiều chuyên gia cũng khuyên sử dụng kỹ thuật Pomodoro: làm việc 25 phút rồi nghỉ 5 phút. Nghe đơn giản, nhưng việc biết mình chỉ cần tập trung trong một khoảng ngắn giúp não bớt hoảng loạn hơn rất nhiều.

Một điều quan trọng khác là chấp nhận sự không hoàn hảo. Rất nhiều người mắc task paralysis vì họ muốn kết quả cuối cùng quá hoàn chỉnh. Nhưng một bản nháp dở vẫn tốt hơn một file trắng. Một công việc hoàn thành 70% vẫn tốt hơn việc không làm gì cả.

Môi trường cũng ảnh hưởng mạnh đến task paralysis. Một chiếc bàn quá bừa bộn, điện thoại liên tục hiện thông báo hay một không gian nhiều tiếng ồn đều khiến não dễ bị kích thích quá mức. Vì vậy dọn dẹp không gian làm việc đôi khi giúp đầu óc thoáng hơn nhiều.

Ngoài ra, có người đồng hành hoặc theo dõi tiến độ cũng giúp giảm cảm giác mắc kẹt. Chỉ cần nói với ai đó rằng “hôm nay tôi sẽ làm xong phần này” đôi khi đã đủ để não chuyển từ trạng thái đóng băng sang hành động.

(Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, điều quan trọng nhất là bạn nên hiểu rằng task paralysis không phải dấu hiệu của thất bại cá nhân. Nó là phản ứng của một bộ não đang quá tải.

Trong một thế giới nơi ai cũng phải liên tục tối ưu bản thân, chạy deadline và cố gắng không tụt lại phía sau, việc nhiều người cảm thấy “đứng hình” trước cuộc sống không còn là chuyện hiếm. Não bộ con người không được thiết kế để xử lý áp lực liên tục mà không có thời gian hồi phục.

Và đôi khi, cách thoát khỏi trạng thái tê liệt không phải làm nhiều hơn, mà là bắt đầu nhỏ hơn. Mở file. Viết một dòng đầu tiên. Trả lời một email. Tick một ô trong checklist. Những hành động nhỏ tưởng như vô nghĩa đó thường chính là thứ kéo một người ra khỏi cảm giác mắc kẹt lâu ngày.

(Nguồn: Goodwin University, Medical News Today)