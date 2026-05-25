Phát hiện 1 kiểu tình bạn rất phổ biến sau tuổi 25: Không xuất hiện thường xuyên nhưng vẫn luôn có mặt khi cần

"Tôi và bạn thân cả 4 tháng chưa gặp nhau".

"Nửa năm rồi nhóm bạn thân chúng tôi mới gọi điện cho nhau".

"Tin nhắn gần nhất là từ tháng trước, nhưng vừa nói chuyện lại đã như chưa từng xa cách".

Nếu đặt những mô tả này vào quãng 18 - 20 tuổi, nhiều người có thể nghĩ đó là dấu hiệu của một tình bạn đang nhạt dần. Nhưng với không ít người khi đã loanh quanh 30 tuổi, đó lại là mô tả khá chính xác về một kiểu quan hệ đang ngày càng phổ biến: low-maintenance friendship - tạm hiểu là tình bạn ít cần chăm sóc.

Trong bối cảnh ai cũng bận rộn với công việc, gia đình, các mối quan hệ riêng và vô số trách nhiệm của cuộc sống trưởng thành, việc gặp bạn bè mỗi tuần hay nhắn tin mỗi ngày dần trở thành điều xa xỉ. Thế nhưng, điều thú vị là có những tình bạn vẫn tồn tại rất bền vững dù không được "chăm sóc" thường xuyên. Chỉ cần một cuộc gọi bất chợt, một buổi cà phê sau nhiều tháng hay một tin nhắn lúc cần thiết, cảm giác thân thuộc vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Tuy nhiên, đằng sau khái niệm tưởng như rất tích cực ấy cũng tồn tại không ít tranh luận. Liệu đây có thực sự là một hình mẫu tình bạn lành mạnh hay đôi khi chỉ là cách chúng ta hợp lý hóa sự xa cách và cô đơn trong thời đại bận rộn?

(Ảnh minh hoạ)

Low-maintenance friendship thực chất là gì?

Tuổi trung học và những năm đầu đại học thường là giai đoạn con người dành nhiều thời gian nhất cho bạn bè. Khi đó, việc nhắn tin xuyên đêm, gặp nhau mỗi cuối tuần hay tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra gần như tự nhiên. Nhưng trưởng thành mang theo một lịch trình hoàn toàn khác.

Một người bạn chuyển sang thành phố khác hoặc về quê làm việc. Một người lập gia đình. Một người phải chăm sóc con nhỏ. Một người đang vật lộn với áp lực sự nghiệp. Những khoảng thời gian từng dành cho bạn bè bị chia nhỏ bởi hàng loạt ưu tiên mới.

Chính trong hoàn cảnh đó, nhiều người nhận ra rằng việc duy trì tình bạn không nhất thiết phải gắn với tần suất liên lạc dày đặc. Họ bắt đầu trân trọng những mối quan hệ có thể "ngủ yên" trong một khoảng thời gian nhưng vẫn tồn tại vững chắc khi cần đến.

Đó là nền tảng của low-maintenance friendship.

Các chuyên gia về mối quan hệ định nghĩa low-maintenance friendship là kiểu tình bạn mà hai người không cần liên tục gặp gỡ, nhắn tin hay cập nhật cuộc sống cho nhau nhưng vẫn giữ được cảm giác gắn kết, tin tưởng và quan tâm.

Điểm cốt lõi của kiểu quan hệ này không nằm ở việc ít liên lạc, mà nằm ở cảm giác an toàn giữa hai người. Không ai phải lo lắng rằng tình bạn sẽ biến mất chỉ vì vài tuần hay vài tháng không trò chuyện. Khi gặp lại, cả hai có thể tiếp tục câu chuyện từ nơi đã dừng lại, không cần giải thích hay xin lỗi quá nhiều về khoảng thời gian vắng mặt.

Nhiều người mô tả đây là kiểu tình bạn tần suất thấp nhưng giá trị cao. Không nói chuyện thường xuyên, nhưng mỗi lần kết nối đều mang lại cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu và được hỗ trợ.

Vì sao người trưởng thành ngày càng yêu thích kiểu tình bạn này?

Một trong những lý do lớn nhất là áp lực thời gian.

Người trưởng thành thường phải cân bằng giữa công việc, gia đình, sức khỏe, tài chính và vô số trách nhiệm khác. Trong bối cảnh đó, việc yêu cầu bản thân duy trì hàng chục cuộc trò chuyện mỗi ngày hay gặp gỡ bạn bè liên tục dễ trở thành một gánh nặng hơn là niềm vui.

Low-maintenance friendship giúp giảm áp lực ấy. Hai người hiểu rằng cuộc sống đôi khi quá bận rộn và việc phản hồi chậm hay tạm thời mất liên lạc không đồng nghĩa với việc hết quan tâm. Sự linh hoạt này giúp tình bạn tồn tại lâu dài hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra chất lượng kết nối quan trọng hơn số lượng tương tác. Một cuộc trò chuyện chân thành mỗi vài tháng đôi khi mang lại cảm giác gần gũi hơn hàng chục tin nhắn xã giao mỗi ngày. Thay vì cố gắng duy trì sự hiện diện liên tục, họ tập trung vào sự chân thành khi thực sự kết nối.

Nhưng tình bạn ít cần chăm sóc không có nghĩa là không cần nỗ lực.

Nhiều người cho rằng low-maintenance friendship đồng nghĩa với việc muốn liên lạc lúc nào cũng được, không liên lạc cũng chẳng sao. Thực tế không đơn giản như vậy.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những tình bạn bền vững nhất thường được xây dựng trên nền tảng rất vững chắc từ trước. Đó là những năm tháng cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ, cùng vượt qua khó khăn và tích lũy niềm tin.

Nói cách khác, tình bạn ít bảo trì không xuất hiện từ hư không. Nó là kết quả của một quá trình đầu tư cảm xúc đủ sâu để mối quan hệ có thể chịu được khoảng cách về thời gian và địa lý.

Ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng vẫn cần những tín hiệu nhỏ để duy trì kết nối: một tin nhắn hỏi thăm, một bức ảnh gợi nhớ kỷ niệm, một lời chúc sinh nhật hay một cuộc gọi ngắn khi biết đối phương đang gặp chuyện khó khăn.

(Ảnh minh hoạ)

Mặt trái ít được nhắc tới của low-maintenance friendship

Dù được ca ngợi như giải pháp cho cuộc sống bận rộn, không phải ai cũng cảm thấy hạnh phúc với mô hình này.

Mỗi người có nhu cầu kết nối khác nhau. Có người cảm thấy hoàn toàn ổn khi vài tháng mới trò chuyện với bạn thân một lần. Nhưng cũng có người cần những cuộc trò chuyện thường xuyên để cảm nhận sự gắn bó.

Một số người lại thừa nhận rằng họ từng tự hào vì là người bạn dễ tính, không đòi hỏi thời gian, không trách móc khi bị hủy hẹn và luôn hiểu cho sự bận rộn của người khác. Nhưng theo thời gian, họ nhận ra mình đang dần thu nhỏ nhu cầu cảm xúc của bản thân để trở thành một người bạn dễ chịu.

Họ không dám chủ động rủ gặp vì sợ làm phiền. Không dám nói rằng mình nhớ bạn. Không dám yêu cầu sự hỗ trợ khi gặp khó khăn. Không dám kỳ vọng mình sẽ được ưu tiên trong cuộc sống của ai đó. Bề ngoài, đó có vẻ là một tình bạn nhẹ nhàng. Nhưng bên trong, cảm giác cô đơn vẫn âm thầm tồn tại.

Một số chuyên gia cho rằng khi khái niệm low-maintenance friendship bị đẩy đến cực đoan, nó có thể vô tình cổ vũ việc xem nhu cầu kết nối là điều phiền phức. Trong khi thực tế, mong muốn được quan tâm, được nhớ đến hay được chia sẻ khó khăn là nhu cầu rất tự nhiên của con người.

Phong cách gắn bó cá nhân cũng ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta duy trì tình bạn. Những người có xu hướng lo âu trong các mối quan hệ thường dễ diễn giải sự im lặng thành dấu hiệu bị bỏ rơi hoặc không còn được quan tâm. Với họ, mô hình low-maintenance friendship có thể tạo ra nhiều bất an hơn là thoải mái.

Ngược lại, những người có cảm giác an toàn trong các mối quan hệ thường dễ thích nghi với khoảng cách và linh hoạt hơn trong việc duy trì kết nối.

Giữ tình bạn bền lâu không nằm ở tần suất, mà ở sự hiện diện đúng lúc

Có lẽ bài học lớn nhất từ xu hướng low-maintenance friendship không phải là càng ít liên lạc càng tốt. Điều quan trọng hơn là hiểu rằng tình bạn trưởng thành có thể mang nhiều hình dạng khác nhau.

Có những người bạn chúng ta gặp hàng tuần. Có những người vài tháng mới trò chuyện một lần. Có người luôn đồng hành trong đời sống hằng ngày. Có người chỉ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng nhất.

Không phải mối quan hệ nào cũng cần được duy trì bằng những cuộc trò chuyện liên tục. Nhưng mọi tình bạn lành mạnh đều cần sự quan tâm, sự chủ động và cảm giác rằng mình vẫn có một vị trí trong cuộc sống của nhau.

Bởi sau cùng, điều khiến một tình bạn trở nên bền vững không phải là số lượng tin nhắn hay số lần gặp mặt, mà là việc cả hai vẫn chọn tìm đến nhau khi cuộc sống cần một người để sẻ chia.

(Nguồn: Happiful Magazine, Vogue)