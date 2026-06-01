"Con xin phép gọi cô là má": Món quà cưới đặc biệt khiến cô dâu bật khóc xúc động

Không chỉ đưa cha đi đón dâu, Đức còn tự tay đeo nhẫn cho mẹ kế và gửi lời chúc đầy yêu thương trong ngày cưới. Sự chân thành của anh khiến cô dâu bật khóc, hàng trăm nghìn người xem video cũng xúc động theo.

Mẹ của Tiến Đức (SN 2003, quê Vĩnh Long) qua đời cách đây 4 năm vì bệnh tật. Cho đến giờ, Đức vẫn nhớ rõ hình ảnh cha vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm lo cho mẹ từng bữa ăn đến giấc ngủ. Bức ảnh cuối cùng về mẹ mà anh chụp được cũng là khoảnh khắc mẹ đang nằm bên giường bệnh, còn cha anh ngồi cạnh chăm nom.

Cô dâu U50 bật khóc khi nghe lời chúc phúc của con trai chồng.

Mẹ qua đời, Đức luôn mong người cha 49 tuổi của mình sớm tìm được người phù hợp để bầu bạn trên chặng đường dài phía trước.

Cách đây 1 năm, Đức hay tin cha đang tìm hiểu người phụ nữ cùng huyện, kém 2 tuổi, cũng từng qua một lần đò và có con riêng. Biết cha vốn ít nói, ngại chia sẻ chuyện riêng tư với các con nên Đức tôn trọng, không hỏi nhiều.

Khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ

Một ngày, Đức nhận được tin nhắn của cha: “Cha hỏi này, con trả lời thật lòng nhé. Con đồng ý cho cha đi thêm bước nữa chứ?”. Đức vui mừng đáp: “Hạnh phúc của cha mà. Con lớn rồi, cha thì nhiều tuổi, cần có mái ấm riêng”.

“Tôi nghĩ, ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình, con cái cũng mong cha mẹ hạnh phúc. Mẹ tôi không may mất sớm, cha đã ở vậy chăm lo cho anh em tôi 4 năm qua, đã đến lúc để cha đi tìm hạnh phúc mới.

Đức giúp cha chỉnh trang quần áo trước giờ đi đón dâu

Chúng tôi rồi cũng lớn và có mái ấm của riêng mình, cha cần có người bầu bạn. Phận làm con không nên ích kỷ với đấng sinh thành, sống thoáng ra thì gia đình mới hạnh phúc được”, Đức chia sẻ.

Được sự ủng hộ của các con và hai bên gia đình, cha Đức cùng người thương quyết định kết duyên. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 4/6 vừa qua.

Là con trai trưởng, Đức hết lòng chăm lo cho ngày vui của cha. Anh mua hoa tươi về cắm, trang trí cổng cưới, lễ gia tiên, tự tay làm hoa cưới cho cha đi đón vợ. Đức cũng thay cha lựa ảnh cưới dựng cổng, chuẩn bị trang phục cưới cho cha...

Đức xúc động trước khoảnh khắc cha thắp hương cho mẹ

Trong ngày trọng đại của cha, Đức là người đưa ông đến nhà gái để đón dâu. Khi nghi thức gia tiên diễn ra, anh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến cha mình chính thức nên duyên cùng người phụ nữ mới trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên.

Để gửi gắm tình cảm đến gia đình mới, Đức chuẩn bị một chiếc nhẫn vàng làm quà cưới. Anh tự tay đeo nhẫn cho mẹ kế và chân thành chia sẻ: "Từ hôm nay, ba và cô đã về chung một nhà. Con xin phép được gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con quý má, thương má và mong ba má luôn hạnh phúc, đồng hành cùng nhau suốt quãng đời còn lại".

Những lời nói mộc mạc nhưng đầy tình cảm của Đức khiến cô dâu bật khóc ngay trong hôn lễ. Nhiều người thân, bạn bè có mặt tại buổi tiệc cũng không khỏi xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Theo Đức, đám cưới được tổ chức ấm cúng với khoảng 20 mâm cỗ, quy tụ người thân và họ hàng thân thiết của hai bên gia đình. "Tôi rất vui khi thấy cha tìm được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Từ nay, tôi không chỉ có thêm một người má mà còn có thêm những người em mới", anh tâm sự.

Đoạn video ghi lại cảnh Đức trao quà cưới và gửi lời chúc phúc đến cha cùng mẹ kế sau đó được chia sẻ trên TikTok, nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng gần 40.000 lượt yêu thích.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của chàng trai dành cho gia đình mới.

Một tài khoản viết: "Đến đoạn cô dâu bật khóc khi nghe lời chúc của con trai chồng, tôi cũng rưng rưng theo". Người khác chia sẻ: "Tôi cũng mong một ngày có thể chứng kiến mẹ mình tìm được hạnh phúc mới. Chỉ cần mẹ vui vẻ, bình yên là đủ".

(t/h)