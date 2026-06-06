Vừa gọi “anh Nhân ơi…” thì shipper giao hàng gặp nạn, đoạn camera do chủ nhà trích xuất lan truyền khắp nơi

Cư dân mạng xem xong cũng có phản ứng kỳ lạ về sự việc này.

Những tình huống dở khóc dở cười của các shipper luôn dễ khiến cư dân mạng chú ý, nhất là khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá… đúng lúc. Mới đây, một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh nam shipper bị ngã khi đi giao hàng tại nhà khách đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Cú ngã của shipper (Nguồn: @nhanmxbentre)

Theo đoạn clip, trời mưa nên phần sân trước nhà khá trơn trượt. Nam shipper chạy xe vào giao hàng, vừa cất tiếng gọi: “Anh Nhân ơi…” thì bánh xe bất ngờ trượt trên nền ướt khiến anh ngã oạch ngoài sân.

Cú ngã diễn ra quá nhanh khiến 2 người trong nhà lập tức chạy ra hỗ trợ. Mọi người nhanh chóng đỡ nam shipper ra khỏi xe để kiểm tra tình hình. May mắn là anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi loạng choạng sau cú ngã. Chiếc xe giao hàng cũng bị trầy xước nhẹ một bên và vỡ kính chiếu hậu sau pha va chạm với nền sân.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả bật cười lại nằm ở chiếc mũ bảo hiểm và đôi dép của nam shipper.

Về chiếc dép, đây chính là thiệt hại sau màn ngã xe vì dép của nam shipper đã bị đứt quai khiến anh phải cầm lủng lẳng trên tay. Thấy shipper vẫn ổn, mọi người xung quanh bắt đầu chuyển sang trêu chuyện đôi dép bị hy sinh sau cú trượt dài. Cả 3 người đứng cười vì chiếc dép rồi sau đó mới đỡ xe dậy và cười tiếp lần 2 vì đôi dép của shipper đã để lại dấu ấn trên chân nên dù dép đứt thì nhìn vẫn như đang đi dép.

Về mũ bảo hiểm, nam shipper đội chiếc mũ có kiểu dáng kì lạ, nhiều nét tương đồng với mũ của vua chúa ngày xưa, được gọi là mũ bảo hiểm Hoàng thượng. Vì vậy khi chủ nhà đỡ shipper lên, nhiều người còn liên tưởng đến cảnh đỡ Hoàng thượng đứng dậy.

Từ đầu đến chân anh shipper đều có chi tiết gây cười (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi được chủ nhà cắt từ camera an ninh và đăng tải lên MXH, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hơn 2,1 triệu lượt xem sau khoảng 3 ngày. Dân tình cũng để lại nhiều bình luận hài hước, đặc biệt quan tâm đến đôi dép và chiếc mũ của nam shipper.

“Không cần đi dép nữa vì dép có ở chân sẵn rồi!”, “Xin lỗi tui tưởng shipper mang dép chiếc đen chiếc trắng”, “Quan trọng là mọi người quan tâm dép hơn quan tâm người!”, “Thứ tui để ý nhất là cái nón bảo hiểm”, “Ổng cầm chiếc dép đứt trên tay mà tui nhìn tưởng vẫn còn mang dưới chân không á!”, “Tui nhìn nón bảo hiểm mới mắc cười”, “Tui tưởng ổng mang dép 2 chân 2 loại khác nhau chứ hoá ra là phơi nắng chân có dấu”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước phản ứng từ cư dân mạng, anh shipper cũng xuất hiện và cho biết mình không ngờ trời mưa và sân trơn đến vậy. Về chuyện đôi dép in hằn lên chân, anh chàng chỉ giải thích đơn giản là do trời nắng: “Nắng đen bạn ơi”.