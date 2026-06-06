Du học sinh Việt gây sốt với vlog “lên núi Võ Đang bái sư học đạo”: Thời khoá biểu khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vlog về một ngày học tập tại Học viện Đạo giáo Võ Đang của du học sinh Việt Nam đang viral trên mạng xã hội, hé lộ môi trường đào tạo đặc biệt mà ít người từng biết đến.

Nhắc đến du học tại Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ đến các ngành như ngôn ngữ, thương mại quốc tế, kinh tế, công nghệ hay y học.

Thế nhưng mới đây, một du học sinh Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ hành trình học tập tại Học viện Đạo giáo Võ Đang, ngôi trường nằm trên núi Võ Đang nổi tiếng, cái nôi của Đạo giáo và võ thuật nội gia Trung Hoa.

Video đi học đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía CĐM

Nhân vật đang nhận được nhiều sự quan tâm là chủ tài khoản TikTok “Bình Tĩnh Đi Sư Huynh”, hiện sở hữu hơn 99.000 người theo dõi.

Nội dung trên kênh chủ yếu xoay quanh phong thủy, đời sống Đạo giáo, các mẹo hóa giải vận xui và trải nghiệm thực tế tại Học viện Đạo giáo Võ Đang.

Đặc biệt, video “Nhật ký một ngày đi học tại Học viện Đạo giáo Võ Đang” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hé lộ cuộc sống học tập hoàn toàn khác biệt so với hình dung của nhiều người về môi trường du học.

Theo chia sẻ trong vlog, một ngày học bắt đầu từ rất sớm. Từ khu ký túc xá, nam du học sinh đi bộ khoảng 1 km để tới hội trường chính của học viện.

Không gian nơi đây gây ấn tượng bởi sự trang nghiêm với kiến trúc đậm màu sắc Đạo giáo. Trong video, anh ví hội trường như một “lò luyện bát quái” khổng lồ với tượng thờ và các biểu tượng tôn giáo đặc trưng

Buổi học đầu tiên trong ngày là môn Lịch sử Đạo giáo và tư tưởng trong Đạo Đức Kinh, tác phẩm kinh điển gắn liền với triết học của Lão Tử. Nội dung bài giảng tập trung vào nguồn gốc tư tưởng Đạo giáo, cách tiếp cận Đạo Đức Kinh cũng như ý nghĩa của những giáo lý cổ xưa trong đời sống của người tu hành hiện đại.

Sau đó là tiết học về thanh vận - một lĩnh vực ít được biết đến ngoài cộng đồng Đạo giáo. Theo nội dung được chia sẻ, thanh vận là hình thức sử dụng âm thanh để truyền tải kinh văn và giáo lý.

Đến giờ nghỉ trưa, học viên dùng bữa tại trường trước khi quay trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Món ăn xuất hiện trong vlog là mì cay kiểu Trung Quốc. Khoảng thời gian nghỉ giữa ngày kéo dài khoảng hai tiếng, đủ để học viên thư giãn trước khi bước vào các môn học buổi chiều.

Một trong những nội dung thu hút nhiều bình luận nhất chính là tiết học Thái Cực Quyền. Đây được xem là môn học mang tính biểu tượng của Võ Đang.

Trong video, vị sư phụ trực tiếp hướng dẫn các động tác với những chuyển động mềm mại, uyển chuyển. Nam du học sinh đặc biệt ấn tượng với lời lớp trưởng: “Đừng cố nghĩ quá nhiều, hãy để cơ thể tự cảm nhận”.

Buổi tối tiếp tục với lớp thư pháp, một môn học nền tảng trong chương trình đào tạo. Kết thúc ngày học vào khoảng 9 giờ tối, nam du học sinh trở về ký túc xá sau lịch trình kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Video khép lại bằng câu nói quen thuộc trong Đạo giáo: “Phúc sinh vô lượng, thiên tôn”.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú và bất ngờ khi lần đầu biết đến sự tồn tại của một học viện Đạo giáo chính quy dành cho người theo học từ nhiều quốc gia.

Không ít cư dân mạng cho biết trước đây họ chỉ biết đến Võ Đang qua phim ảnh kiếm hiệp, nhưng qua những thước phim của nam du học sinh, họ mới có cái nhìn chân thực hơn về môi trường đào tạo tại đây.

Được biết, Học viện Đạo giáo Võ Đang Sơn (Wudang Mountain Taoist Academy) nằm tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là một trong những cơ sở đào tạo Đạo giáo chính quy nổi tiếng của nước này.

Học viện Đạo giáo Võ Đang Sơn (Ảnh: Đạo giáo)

Học viện tập trung giảng dạy các kinh điển Đạo giáo, văn hóa truyền thống và võ thuật Võ Đang. Chương trình đào tạo chính quy bao gồm nhiều môn học chuyên sâu như Đạo Đức Kinh, Thái Thượng Huyền Môn, nghi lễ Đạo giáo cùng các nội dung rèn luyện công phu, dưỡng sinh và võ thuật.

Bên cạnh đó, nơi đây còn tổ chức các khóa học ngắn hạn và chương trình giao lưu quốc tế dành cho học viên nước ngoài. Một số chương trình được hỗ trợ kinh phí, miễn học phí cũng như chi phí ăn ở, tạo điều kiện cho những người quan tâm đến văn hóa và triết học Đạo giáo có cơ hội trải nghiệm thực tế tại "thánh địa" Võ Đang.