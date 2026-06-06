Giờ mới biết “anh chăn bò” Sô Y Tiết từng được ghi danh tại Latin Grammy: Hiện tại đang đối mặt biến cố sức khỏe

Chính bản thân Sô Y Tiết cũng không chia sẻ thông tin này.

Những ngày gần đây, “anh chăn bò” Sô Y Tiết nhận về nhiều sự quan tâm khi cập nhật tình hình hiện tại đang ở bệnh viện. Được biết Sô Y Tiết vốn có nền tảng sức khỏe không tốt do bị bệnh lao phổi nên trong những năm qua vẫn thường xuyên phải vào viện.

Hình ảnh mới nhất của Sô Y Tiết

Những chia sẻ của hiện tượng mạng khiến nhiều người lo lắng, đồng thời cũng kéo theo hàng loạt thông tin cũ về anh được chú ý trở lại. Trong đó, khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là câu chuyện Sô Y Tiết từng xuất hiện trong một dự án âm nhạc giành giải Latin Grammy vào năm 2022.

Cụ thể, năm 2022, Rosalía - nữ ca sĩ người Tây Ban Nha đã sử dụng đoạn âm thanh từ clip đếm số viral “One... Two... Three... Yeah...” của Sô Y Tiết cho ca khúc CUUUUuuuuuute thuộc album MOTOMAMI. Cuối năm đó, MOTOMAMI giành chiến thắng tại Latin Grammy - một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất dành cho thị trường Latin.

Không chỉ sử dụng đoạn âm thanh này trong ca khúc, Rosalía còn ghi tên Sô Y Tiết vào phần credit. Nhờ có đóng góp giọng thoại và được ghi credit sáng tác trong track CUUUUuuuuuute, tên của Sô Y Tiết sau đó cũng xuất hiện trong hệ thống dữ liệu chính thức của Latin Recording Academy với tư cách nghệ sĩ góp mặt trong album đoạt giải.

Sô Y Tiết được ghi ở phần credit sáng tác trong track CUUUUuuuuuute

Sau khi album MOTOMAMI giành chiến thắng tại Latin Grammy, tên của Sô Y Tiết cũng xuất hiện trong hệ thống dữ liệu chính thức của Latin Recording Academy với tư cách nghệ sĩ góp mặt trong album đoạt giải

Điều đáng nói, ở thời điểm đó, thông tin này không tạo ra quá nhiều bàn luận tại Việt Nam. Chính Sô Y Tiết cũng không có bất kỳ chia sẻ nào về thông tin này. Vì vậy phải đến hiện tại, khi thông tin được một số cư dân mạng chia sẻ, nhiều người mới bất ngờ trước hành trình đặc biệt của anh.

Sô Y Tiết sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Anh từng có tuổi thơ khó khăn khi mồ côi mẹ từ nhỏ, cha nghiện rượu và phải sống trong trại trẻ mồ côi trước khi tự lập bằng nhiều công việc lao động chân tay như chăn bò, làm thuê.

Sô Y Tiết

Dù không được đào tạo bài bản về tiếng Anh hay âm nhạc, Sô Y Tiết vẫn trở thành hiện tượng mạng nhờ phong cách đếm số ngẫu hứng, vui tai và năng lượng tích cực rất riêng. Sự chân thật, mộc mạc của anh giúp các video nhanh chóng lan truyền trên TikTok, YouTube và Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem từ cộng đồng quốc tế.

Năm 2020, Sô Y Tiết từng được nhiều rapper quốc tế sử dụng đoạn đếm số viral như một dạng sound signature trong các sản phẩm âm nhạc. Các nghệ sĩ nổi tiếng như Snoop Dogg, Chris Brown hay Wiz Khalifa cũng từng chia sẻ video của anh trên mạng xã hội. Cùng năm đó, anh là 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2020.

Hiện tài khoản Instagram của Sô Y Tiết có khoảng 1,7 triệu người theo dõi, trong khi YouTube đạt hơn 582 nghìn subscriber.

Sau khi nổi tiếng, cuộc sống của Sô Y Tiết cũng dần thay đổi. Từ một người chăn bò ở quê, anh trở thành nhà sáng tạo nội dung có thu nhập ổn định từ mạng xã hội, quảng cáo và các video hát chúc mừng sinh nhật cho người nước ngoài.

Hiện Sô Y Tiết đã lập gia đình và có con. Vợ chồng anh xây nhà đẹp ở quê, đồng thời mua thêm đất gần nhà để trồng trọt, quay video và tập trung chăm sóc cuộc sống gia đình.

Vợ chồng Sô Y Tiết đã có 1 bé trai

Căn nhà của cặp đôi ở Gia Lai

(Tổng hợp)