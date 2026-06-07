Mẹ bỉm Mai Ngọc chia sẻ nếp sinh hoạt của bé Panda: Hơn 1 tuổi đã dậy từ 5 giờ sáng, cùng mẹ đi dạo bắt đầu ngày mới

Bé Panda được mẹ Ngọc rèn thói quen ngủ từ 8 giờ tối và dậy lúc 5 rưỡi sáng từ rất sớm.

MC Mai Ngọc từ lâu đã được khán giả yêu mến bởi hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và năng lượng tích cực. Sau khi làm mẹ, cô tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai Panda.

Mới đây, mẹ bỉm Mai Ngọc tiếp tục hé lộ lịch sinh hoạt buổi sáng của hai mẹ con. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngày mới của mẹ bỉm bắt đầu từ 5h sáng. Với nhiều gia đình có con nhỏ, đây là khung giờ khá sớm, nhất là khi mẹ vẫn cần thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm bé. Thế nhưng với Mai Ngọc, việc thức dậy sớm đã trở thành thói quen. Cô duy trì nhịp sinh hoạt ổn định để có thể chăm sóc bản thân, đồng thời đồng hành cùng con trong những hoạt động đầu ngày.

Đáng chú ý hơn cả là bé Panda cũng thức dậy rất sớm. Theo chia sẻ của Mai Ngọc, khoảng 5h20, cậu bé đã bắt đầu tỉnh giấc. Trước đó, Panda đã ngủ giấc dài từ rất lâu. Bé thường đi ngủ từ 8h tối, vì vậy đến khoảng 5h30 sáng đã có thể dậy cùng mẹ, vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới trong trạng thái vui vẻ, tỉnh táo.

Buổi sáng của hai mẹ bỉm Mai Ngọc và bé Panda.

Sau khi thức dậy, Mai Ngọc dành thời gian chuẩn bị cho con ăn sáng. Đến khoảng 6h20, Panda đã hoàn thành xong bữa sáng. Trước đó, nữ MC từng chia sẻ bé có nếp ăn khá tốt, hợp tác trong mỗi bữa và được mẹ chăm chút kỹ lưỡng từ ăn uống đến vận động. Bé Panda khi hơn 6 tháng tuổi đã được mẹ rèn nếp ăn, nếp ngủ đều đặn; mỗi ngày được đi dạo, vận động và khám phá môi trường xung quanh.

Vì hai mẹ con đều dậy sớm nên sau bữa sáng, Mai Ngọc thường đưa Panda ra ngoài đi dạo. Đây là hoạt động quen thuộc trong lịch sinh hoạt mỗi ngày của hai mẹ con. Mai Ngọc chia sẻ: "Sáng sớm, không khí trong lành, hai mẹ con đi dạo đón những tia nắng sớm, tốt cho cả mẹ và bé".

Khoảnh khắc giản dị ấy khiến nhiều người cảm nhận rõ sự bình yên trong hành trình làm mẹ của cô. Không cần những điều quá cầu kỳ, chỉ là cùng con hít thở không khí trong lành, ngắm nắng sớm và bắt đầu ngày mới thật nhẹ nhàng cũng đủ mang lại năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, thói quen ra ngoài vào buổi sáng cũng mang lại nhiều lợi ích. Không khí đầu ngày thường dễ chịu, ánh nắng nhẹ phù hợp để mẹ và bé thư giãn. Với Panda, những buổi đi dạo không chỉ là thời gian vận động mà còn là cơ hội để bé quan sát thế giới xung quanh, lắng nghe âm thanh, cảm nhận thiên nhiên và dần trở nên dạn dĩ hơn. Với Mai Ngọc, đây cũng là khoảng thời gian quý giá để cô nạp lại năng lượng sau những giờ chăm con bận rộn.

Bé Panda nhờ vậy ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Không chỉ đáng yêu, bụ bẫm, cậu bé còn khiến nhiều người "xin vía" vì nếp sinh hoạt ngoan ngoãn. Còn Mai Ngọc, qua hành trình làm mẹ, tiếp tục lan tỏa hình ảnh một mẹ bỉm hiện đại: yêu con, chăm con khoa học, nhưng vẫn luôn giữ tinh thần tích cực và tận hưởng từng khoảnh khắc bên con.