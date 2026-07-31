Nghịch lý trên mặt của Erling Haaland

Quả nhiên là Erling Haaland - người có "cơ địa hài hước", không làm gì cũng gây cười!

Dù World Cup 2026 đã khép lại, content về các cầu thủ nổi tiếng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Erling Haaland - Uyên Linh Hoa Lan. Lần này sức hấp dẫn không đến từ bàn thắng, kỷ lục hay những pha bứt tốc, mà chỉ một bức ảnh selfie với cặp lông mày "vô hình" cũng đủ để tiền đạo người Na Uy viral.

Trong hình ảnh mới được chính chủ chia sẻ, Haaland đăng ảnh selfie với vẻ ngoài quen thuộc. Tuy nhiên, cư dân mạng lại nhanh chóng thảo luận về cặp lông mày của anh gần như "biến mất".

Hình ảnh mới nhất của Erling Haaland (Ảnh: IGNV)

Nhìn lướt qua, không ít người còn giật mình vì tưởng cầu thủ sinh năm 2000... không có lông mày. Không chỉ netizen quốc tế mà một netizen Việt còn xem đây như một nghịch lý và thắc mắc Haaland: “Sao anh có râu mà không có lông mày vậy ạ?”.

Bình luận của một netizen Việt nhận về 24,3 nghìn lượt xem

Thực tế, Haaland hoàn toàn có lông mày, chỉ là chúng sở hữu màu vàng rất nhạt. Giống như mái tóc vàng đặc trưng, lông mày của anh có rất ít sắc tố tối nên rất khó nhìn thấy từ xa hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Đặc biệt, khi tập luyện hay nghỉ dưỡng dưới nắng trong thời gian dài, ánh nắng mặt trời có thể khiến màu lông càng nhạt hơn, tạo cảm giác như lông mày đã "biến mất". Bên cạnh đó, làn da Bắc Âu sáng màu cùng các đường nét khuôn mặt cũng khiến cặp lông mày của Haaland gần như hòa lẫn vào da, nhất là dưới ánh đèn sân vận động hoặc trong những bức ảnh chụp ngoài trời.

Xác nhận là Haaland có lông mày nha cả nhà! (Ảnh: IGNV)

Đây cũng không phải lần đầu tiên cặp lông mày của Haaland trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ngay từ năm 2022, một bức ảnh selfie được anh đăng trong kỳ nghỉ ở Marbella (Tây Ban Nha) đã khiến cư dân mạng cười bò vì đôi lông mày cũng gần như biến mất dưới ánh nắng. Thay vì né tránh hay giải thích, Haaland còn chủ động nói đùa về ngoại hình của mình khi viết: “No I don't have any eyebrows” (tạm dịch: "Không, tôi không có lông mày đâu nhé").

Haaland tự nói đùa về đôi lông mày của mình (Ảnh cắt từ clip)

Chính màn nói đùa này càng khiến người hâm mộ thích thú. Kể từ đó, lông mày của Haaland trở thành một meme quen thuộc trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng còn dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và AI để vẽ thêm lông mày cho Haaland, tạo nên hàng loạt phiên bản hài hước được chia sẻ rộng rãi.