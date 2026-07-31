Phát ngôn của Cô Em Trendy giữa câu chuyện Châu Bùi - Binz gây chú ý

Quan điểm của Cô Em Trendy nhận về nhiều lượt yêu thích.

Các thông tin liên quan đến Châu Bùi và Binz đang chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt, sau khi là Châu Bùi chia sẻ về việc chuyển sang nhà mới, nhiều người nhanh chóng chú ý đến việc cô không còn nhắc đến Binz trong kế hoạch của mình. Điều này càng khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai lan rộng trên mạng xã hội.

Binz và Châu Bùi (Ảnh: Viết Thanh)

Từ câu chuyện này, một bài đăng về chủ đề sống chung trước hôn nhân bất ngờ viral trên Threads, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số ý kiến trái chiều.

Cụ thể, một tài khoản đăng tải quan điểm không đồng tình việc Châu Bùi công khai sống chung với Binz. Người này đính kèm loạt khoảnh khắc của Binz - Châu Bùi: "Qua vụ của Châu Bùi chị em con gái nhất định phải nhớ, đang hẹn hò thì đừng sống chung, mà đã sống chung thì đừng public cho cả thiên hạ biết.

Tôi thấy Châu khá dại ở điểm đó, bao năm ở chung, nấu cơm, chăm sóc người yêu, giờ mà ra đi cũng cả thiên hạ bàn tán. Trong khi bản thân bả cũng nổi tiếng, tự chủ tài chính.

Tóm lại là chị em đừng học theo phong cách sống như vậy, nên giữ cho mình 1 khoảng riêng, không phải giấu giếm, mà là giữ sự bình yên cho chính mình".

Chỉ sau khoảng một ngày đăng tải, bài viết đã thu về hơn 864.000 lượt xem, kéo theo hàng trăm bình luận.

Bài đăng về Châu Bùi và Binz gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, dưới bài đăng xuất hiện bình luận của Cô Em Trendy (Khánh Linh). Cô viết ngắn gọn nhưng nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng: “ Làm phụ nữ thật mệt, mỗi việc làm đều bị thiên hạ gắn với đàn ông”.

Bình luận của Cô Em Trendy nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và đồng tình. Không ít người cho rằng thay vì bàn luận về lựa chọn cá nhân của Châu Bùi, điều đáng nói hơn là cách dư luận luôn có xu hướng nhìn nhận mọi quyết định của phụ nữ thông qua lăng kính các mối quan hệ tình cảm.

Bình luận của Cô Em Trendy (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc sống chung trước hôn nhân hay không là quyết định mang tính cá nhân. Điều quan trọng là mỗi người đủ trưởng thành, tự chủ và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, thay vì biến câu chuyện của người khác áp đặt cho tất cả phái nữ.

Ngoài ra nhiều bình luận tập trung vào mối quan hệ của Châu Bùi - Binz hiện tại. Họ khẳng định chuyển nhà không đồng nghĩa với việc có trục trặc, thậm chí có thể cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới: “Không có chia tay gì đâu. Nhiều khi chuẩn bị cưới luôn á”, “Tui nghĩ là 2 người đó mua nhà mới chuẩn bị cưới rồi đó”,...

Đến thời điểm hiện tại, Châu Bùi và Binz vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai.