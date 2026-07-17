Tiết lộ chiếc meme khiến "quái thú" Erling Haaland thích thú nhất: Hóa ra là khoảnh khắc giật mình này!

World Cup 2026 là sân khấu riêng của Erling Haaland với những chiếc meme.

Không chỉ là một "quái thú" săn bàn đáng sợ trên sân cỏ, siêu sao người Na Uy Erling Haaland còn chứng minh mình là một "ông hoàng giải trí" thế hệ mới với màn tự tương tác đầy lầy lội với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Dù dừng bước ở tứ kết World Cup 2026, nhưng mọi khoảnh khắc của Haaland đều gây sốt mạng xã hội. Trong thời gian qua, hàng loạt bức ảnh chế (meme) về Haaland liên tục được ra đời. Từ những pha bứt tốc kinh hoàng với sải chân dài như "Armored Titan", dáng chạy dũng mãnh chuẩn chiến binh Viking được cô em gái cosplay hút hàng chục triệu view, cho đến những bức ảnh vẽ chibi "Ha Bao" (bé Ha) vô cùng đáng yêu của cộng đồng mạng xứ Trung – tiền đạo của Manchester City hiện đang là cầu thủ sở hữu kho meme đồ sộ nhất giải đấu.

Haaland gây bão với những meme trên mạng

Giữa hàng ngàn tác phẩm sáng tạo từ người hâm mộ, câu hỏi đâu là bức ảnh chế khiến Haaland tâm đắc nhất cuối cùng đã có lời giải đáp. Thay vì lựa chọn những hình ảnh ngầu hay cơ bắp cuồn cuộn thường thấy, Haaland lại gửi ngay bức ảnh động ghi lại khoảnh khắc bản thân đang phồng má, trợn mắt và nhai thức ăn ngồm ngoàm trong phòng ăn rồi giật mình khi tự mình nhìn vào gương. Đây vốn là khoảnh khắc kinh điển mô tả biểu cảm cực kỳ tập trung nhưng lại vô cùng tấu hài của gã khổng lồ cao 1m95 khi đang nạp năng lượng.

Khoảnh khắc ảnh chế hài hước mà Haaland thích nhất

Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng hay sự dữ dằn thường thấy trên sân cỏ, sự thân thiện, gần gũi và khiếu hài hước tự nhiên của Erling Haaland ngoài đời chính là chìa khóa giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng. Săn bàn đẳng cấp thế giới, lại sở hữu "máu nghệ sĩ" hài hước không ai bằng, chân sút người Na Uy đang thực sự biến mùa giải World Cup thành sân khấu riêng của mình không gian mạng.