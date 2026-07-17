Rodri cảnh báo Messi: "Tôi đến đây là để giành chức vô địch World Cup"

Đội tuyển Tây Ban Nha đầy quyết tâm, đặt khẩu hiệu quyết giành chức vô địch World Cup.

Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hiện chỉ còn cách đỉnh vinh quang đúng một bước chân. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp ở vòng bán kết, Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử bóng đá nước nhà gặp Argentina.

Dưới sự thủ lĩnh của tiền vệ Rodri Hernández, một thông điệp đanh thép đã được thiết lập và trở thành tôn chỉ hoạt động của cả tập thể Tây Ban Nha lúc này: "Tôi đến đây là để giành chức vô địch World Cup". Với Rodri và các đồng đội, việc lọt vào trận đấu cuối cùng chưa bao giờ là cái đích để ăn mừng, mục tiêu duy nhất và tối thượng là bước lên bục cao nhất.

Rodri và các đồng đội đang có tinh thần rất tốt (Ảnh: Getty)

Giữ "đầu lạnh" giữa cơn bão truyền thông

Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Tây Ban Nha được thể hiện rõ nét qua phản ứng của cả những cựu binh lẫn các tài năng trẻ. Thay vì để bản thân bị cuốn vào làn sóng ca tụng từ truyền thông và người hâm mộ, các cầu thủ lựa chọn cách cô lập mình khỏi những tiếng ồn bên ngoài để bảo toàn sự tập trung tối đa.

Ngay cả một cầu thủ trẻ như Pau Cubarsí cũng thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trước tuổi khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng lịch sử ở bán kết:

"Bên trong tôi thực sự rất vui, nhưng tôi vẫn đang vô cùng bình tĩnh".

Hiện tại, toàn đội đã di chuyển tới New York để chuẩn bị cho trận tranh ngôi vương tại sân vận động MetLife lúc 2h00 ngày 20/7. Đối thủ của họ sẽ là một Argentina đầy bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni.

Tây Ban Nha hiểu rằng họ sẽ phải trải qua những giây phút chịu đựng và chịu áp lực nghẹt thở trước nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, với một tập thể đã được tôi luyện qua những trận chiến khốc liệt và sở hữu một tinh thần thép được định hình bởi câu nói của Rodri, Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho bước đi quyết định cuối cùng để mang cúp vàng thế giới trở lại xứ sở đấu bò.