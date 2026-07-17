Đang chơi cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh, Enzo Fernandez vẫn cả gan "xát muối" tuyển Anh sau bán kết World Cup, CLB vội xóa bài vì CĐV nổi giận

Không chỉ khiến tuyển Anh ôm hận trên sân, Enzo Fernandez còn tạo thêm tranh cãi sau trận bán kết World Cup 2026 bằng một bài đăng được cho là "cà khịa" đối thủ.

Enzo Fernandez đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea liên tiếp có những hành động khiến người hâm mộ "Tam sư" nổi giận, từ màn ăn mừng trên sân đến bài đăng đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Một ngày sau khi Argentina giành vé vào chung kết, Fernandez đăng lên Instagram bức ảnh chụp cùng Lionel Messi và Leandro Paredes. Điều khiến bài viết gây bão không nằm ở tấm hình, mà ở ca khúc anh lựa chọn làm nhạc nền: Wonderwall của ban nhạc Oasis.

Với nhiều CĐV Anh, đây được xem là màn "cà khịa" không hề nhẹ. Trong suốt hành trình tại World Cup 2026, Wonderwall gần như trở thành "bài hát chủ đề" của tuyển Anh. Sau mỗi chiến thắng, Harry Kane cùng các đồng đội đều đứng trước khán đài để hát vang ca khúc nổi tiếng này cùng người hâm mộ.

Việc Fernandez sử dụng chính bài hát ấy ngay sau khi loại tuyển Anh được nhiều người cho rằng là lời chế giễu dành cho đối thủ. Đáng chú ý, không lâu sau đó, tiền vệ 25 tuổi đã đăng lại bức ảnh nhưng bỏ phần nhạc nền Wonderwall, càng khiến người hâm mộ bàn tán về dụng ý ban đầu.

Enzo khiến CĐV Anh tức giận với bài đăng cà khịa đối thủ (Ảnh: AFP)

Đây không phải lần duy nhất Fernandez khiến CĐV Anh "nóng mặt". Trong trận bán kết tại Atlanta, chính tiền vệ Chelsea là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85, mở màn cho màn lội ngược dòng của Argentina. Ngay sau khi lập công, Fernandez chạy thẳng về phía khu vực có đông CĐV tuyển Anh, úp hai tay sau tai như muốn thách thức tiếng la ó, sau đó lè lưỡi rồi gửi nụ hôn gió về phía khán đài. Màn ăn mừng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ "Tam sư".

Không chỉ Fernandez, Chelsea cũng bị kéo vào tâm bão. Ngay sau trận đấu, tài khoản chính thức của đội bóng thành London đăng tải hình ảnh Fernandez ăn mừng bàn thắng kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Enzo Fernandez" cùng biểu tượng vụ nổ.

Bài đăng lập tức khiến hàng loạt CĐV Chelsea phẫn nộ. "Chúng ta là một CLB của Anh, vậy tại sao lại đăng bài ca ngợi người vừa ghi bàn loại tuyển Anh?", "Thật đáng thất vọng. Đọc bầu không khí đi. Đây không phải lúc để đăng bài như vậy", "EQ âm trì địa ngục"...

Nhiều CĐV còn chỉ trích đội ngũ truyền thông của Chelsea "thiếu tinh tế" và cho rằng bài đăng hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh tuyển Anh vừa bị loại khỏi World Cup. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Chelsea sau đó đã âm thầm xóa bài viết.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Trong khi đó, tương lai của Fernandez tại Stamford Bridge vẫn chưa hết nóng. Tiền vệ người Argentina từng công khai chia sẻ mong muốn một ngày nào đó được sinh sống và thi đấu tại Tây Ban Nha, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng chuyển đến Real Madrid.

Chính phát biểu này từng khiến anh bị Chelsea xử phạt nội bộ hồi tháng 4. Tuy nhiên, HLV mới Xabi Alonso mới đây khẳng định muốn giữ chân Fernandez ở lại Chelsea mùa giải tới. Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã phủ nhận thông tin đang theo đuổi nhà vô địch World Cup người Argentina.

Dẫu vậy, sau những gì diễn ra ở bán kết World Cup 2026, Enzo Fernandez chắc chắn sẽ phải làm quen với việc trở thành một trong những cái tên bị CĐV Anh la ó nhiều nhất nếu tiếp tục thi đấu tại Premier League mùa tới.