Bị "cậu Be" Bellingham tát vào đầu sau bán kết World Cup, "gã ngổ ngáo" của Argentina là ai mà khiến Chelsea chi đậm chiêu mộ?

Không chỉ gây sốt vì màn xô xát với Jude Bellingham sau trận bán kết World Cup 2026, Valentín Barco còn là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Argentina.

Valentín Barco là cái tên được nhắc đến rất nhiều sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Cầu thủ mang biệt danh "El Colo" trở thành tâm điểm bởi màn đối đầu nảy lửa với Jude Bellingham sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các cầu thủ hai đội chuẩn bị rời sân Mercedes-Benz (Atlanta), máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Barco bị ngôi sao của tuyển Anh bất ngờ vung tay tát vào sau đầu. Barco lập tức phản ứng bằng cách đẩy mạnh Bellingham, khiến cầu thủ hai đội lao vào căng thẳng. Rất may, nhiều cầu thủ khác đã nhanh chóng can thiệp, ngăn vụ việc leo thang.

Tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và cũng phần nào phản ánh cá tính của Barco - một cầu thủ luôn thi đấu máu lửa, quyết liệt và không bao giờ e ngại bất kỳ đối thủ nào. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài ngổ ngáo ấy là hành trình trưởng thành đầy nỗ lực.

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Sinh ra tại thị trấn 25 de Mayo thuộc tỉnh Buenos Aires, Barco ban đầu theo đuổi futsal trước khi chuyển sang bóng đá sân cỏ. Tài năng của anh sớm được Boca Juniors phát hiện và đưa về học viện từ năm 2013. Để theo đuổi giấc mơ bóng đá, cậu bé Barco khi ấy phải thức dậy từ 6 giờ sáng để đi học, rồi mỗi ngày di chuyển gần 400 km cả đi lẫn về nhằm tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ của Boca. Quãng đường dài cùng lịch sinh hoạt dày đặc đã trở thành một phần tuổi thơ của hậu vệ người Argentina.

Tháng 10/2020, Barco ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Chỉ chưa đầy một năm sau, HLV Miguel Ángel Russo trao cho anh cơ hội ra mắt đội một khi mới 16 tuổi. Điểm đặc biệt của Barco là khả năng thích nghi với nhiều vị trí. Anh từng chơi như một số 10, sau đó được kéo xuống hàng tiền vệ trước khi phát triển thành hậu vệ trái giàu khả năng tấn công. Sự đa năng giúp Barco có thể đảm nhiệm hầu hết các vị trí bên hành lang cánh trái.

Tên tuổi của cầu thủ sinh năm 2004 thực sự bùng nổ tại Copa Libertadores 2023. Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Barco còn khiến người hâm mộ thích thú với phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng, những pha rê dắt táo bạo, các đường chuyền sáng tạo và sự tự tin đến mức khiến đối thủ nhiều lần nổi nóng.

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Sau khi Boca Juniors thất bại trước Fluminense ở chung kết Copa Libertadores, Brighton quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng để đưa Barco sang Premier League. "Tôi nghĩ sang châu Âu là cách tốt nhất để tiếp tục phát triển. Đó là giấc mơ của mọi cầu thủ. Tôi muốn Boca giữ lại một phần quyền sở hữu của mình, nhưng chúng tôi không đạt được thỏa thuận nên cuối cùng phải kích hoạt điều khoản giải phóng", Barco từng chia sẻ.

Dẫu vậy, khởi đầu tại châu Âu của anh không hề thuận lợi. Barco không có nhiều cơ hội thi đấu tại Brighton, còn quãng thời gian được cho mượn ở Sevilla cũng không mang lại bước đột phá. Bước ngoặt chỉ đến khi anh chuyển sang Racing Strasbourg. Tại Ligue 1, Barco lấy lại phong độ, được thử sức nhiều hơn ở vai trò tiền vệ sáng tạo và có mùa giải được đánh giá là hay nhất kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Barco chiếm được niềm tin của HLV Lionel Scaloni để góp mặt trong đội hình Argentina dự World Cup 2026. Đồng thời, anh cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Valentín Barco. Sau khi World Cup 2026 khép lại, hậu vệ 21 tuổi sẽ chính thức gia nhập sân Stamford Bridge, mang theo kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao mới của bóng đá thế giới.

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Và sau màn va chạm với Jude Bellingham ở bán kết World Cup, Barco chắc chắn sẽ là cái tên mà không ít người hâm mộ bóng đá Anh nhớ mặt khi anh bắt đầu hành trình mới tại Premier League.