Hết cự cãi Messi, Bellingham còn bị "tóm" biểu cảm bực tức ra mặt, trách móc thủ môn Pickford của tuyển Anh sau bàn thua Argentina

Jude Bellingham bị bắt gặp tỏ rõ sự thất vọng với Jordan Pickford sau bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez.

Không chỉ màn ngược dòng nghẹt thở của Argentina khiến người hâm mộ bàn tán, những diễn biến bên lề trận bán kết World Cup 2026 cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Một trong số đó là phản ứng của Jude Bellingham sau bàn gỡ hòa 1-1 của Enzo Fernandez.

Phút 85, tiền vệ Chelsea tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đánh bại Jordan Pickford, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Ngay sau đó, màn hình lớn trên sân Mercedes-Benz chiếu lại pha ghi bàn. Máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Bellingham nhìn chăm chú rồi lẩm bẩm đầy thất vọng: "Nó đi vào giữa khung thành mà!" (It's the middle of the goal!)

Phản ứng này được nhiều người hiểu là tiền vệ Real Madrid cho rằng Pickford hoàn toàn có thể cản phá cú dứt điểm của Enzo. Quan điểm ấy cũng được cựu danh thủ Gary Neville đồng tình. Bình luận trên chương trình Stick to Football World Cup Watch Party, huyền thoại MU nhận xét: "Bóng đâu có đi vào góc hiểm. Cậu ấy phải cản được tình huống đó. Nhất định phải cứu thua".

Bellingham tỏ rõ sự thất vọng khi thủ môn Jordan Pickford không thể cản phá cú sút của Enzo Fernandez

Tuyển Anh đầy mệt mỏi khi để thua Argentina

Sau bàn gỡ, tuyển Anh hoàn toàn đánh mất thế trận. Đến phút bù giờ, Lionel Messi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1, khép lại giấc mơ vào chung kết của đoàn quân HLV Thomas Tuchel.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau tiếng còi mãn cuộc, một đoạn video khác tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Trong lúc Jordan Pickford lặng lẽ rời sân, thủ môn số một tuyển Anh đã để quên chai nước bên khung thành. Đây không phải chiếc chai nước bình thường.

Ở mặt sau chai nước là tờ ghi chú mà Pickford chuẩn bị cho các loạt sút luân lưu, ghi chi tiết thói quen đá phạt đền của từng cầu thủ Argentina. Một thành viên ban huấn luyện Argentina sau đó nhặt chiếc chai và đưa cho các cầu thủ xem. Nico Gonzalez là người cầm đọc đầu tiên, trước khi chuyển cho Lionel Messi rồi Enzo Fernandez. Máy quay ghi lại cảnh cả ba chăm chú đọc những dòng ghi chú, thậm chí Enzo còn bật cười khi nhìn thấy phần hướng dẫn dành riêng cho mình.

Theo nội dung được ghi lại, Pickford dự định sẽ đứng ở giữa khung thành nếu phải đối mặt với Enzo Fernandez trên chấm 11m. Điều này cũng trùng hợp với câu nói phản ứng của Bellingham.

Các cầu thủ Argentina truyền tay nhau chai nước đặc biệt của thủ môn ĐT Anh

Trong khi đó, với Messi, thủ môn tuyển Anh ghi chú sẽ đánh lừa bằng cách giả vờ đổ người sang trái rồi thực sự lao sang phải. Trung vệ Marcos Senesi sau đó còn dịch lại nội dung này cho đội trưởng Argentina.

Dẫu vậy, tất cả những "bí kíp" ấy cuối cùng đều không có cơ hội phát huy tác dụng. Argentina giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút nhờ màn lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Còn với tuyển Anh, không chỉ thất bại cay đắng, họ còn để lại hai hình ảnh gây tranh cãi: phản ứng đầy thất vọng của Bellingham với Pickford và chiếc chai nước chứa "tài liệu mật" vô tình rơi vào tay chính các cầu thủ Argentina.