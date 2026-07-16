Messi: "Tôi kiệt sức"

Messi thừa nhận kiệt sức sau liên tiếp những trận đấu căng thẳng ở World Cup.

Trận bán kết World Cup giữa Argentina và Anh đã khép lại với kịch bản không tưởng. Bị dẫn trước và gặp vô vàn khó khăn, nhưng nhà Đương kim vô địch Argentina một lần nữa chứng minh bản lĩnh lì lợm của mình. Hai khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi - kiến tạo cho Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85 và chuyền bóng quyết định để Lautaro Martínez ấn định tỷ số 2-1 ở phút 92 đã đưa Argentina thẳng tiến vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Đây là trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp của Argentina, và là trận chung kết cúp thế giới thứ ba trong sự nghiệp vĩ đại của Messi.

Hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng của Argentina đã vắt kiệt sức lực của toàn đội. Messi thừa nhận thể trạng của cả tập thể đã chạm ngưỡng giới hạn:

"Tôi kiệt sức, cũng như tất cả đồng đội. Chúng tôi cống hiến tất cả trong từng trận đấu, nhiều lần phải thi đấu 120 phút. Cả tập thể nỗ lực phi thường suốt kỳ World Cup này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng, còn một trận đấu nữa và sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cống hiến những gì mình có".

Để có thể tỏa sáng ở độ tuổi này, siêu sao số 10 tiết lộ anh đã phải chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc: "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ, làm mọi thứ có thể để đến với World Cup này trong trạng thái tốt nhất và có thể tận hưởng nó, cảm thấy bản thân khỏe mạnh và có ích cho toàn đội. Tôi đã làm tất cả để có thể chạm đỉnh phong độ như thế này và nhờ ơn Chúa, tôi đã làm được. Tôi biết mình sẽ đáp ứng được kỳ vọng. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và tận hưởng từng khoảnh khắc".

Messi thừa nhận kiệt sức sau liên tiếp những trận đấu căng thẳng (Ảnh: Getty)

Messi ngồi bệt xuống sân sau trận đấu (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Messi cũng tiết lộ cách toàn đội kiểm soát áp lực tâm lý cực lớn trước giờ G: "Trước trận đấu, dù chúng tôi tự nhủ với nhau rằng đây chỉ là một trận bóng và sẽ chơi theo cách đó, nhưng đôi khi rất khó để kiềm chế cảm xúc. Tôi nghĩ ngay từ lúc hát quốc ca, tất cả chúng tôi đã cảm nhận được những điều vô cùng đặc biệt. Đây là trận đấu mà không một người Argentina nào trong chúng tôi muốn nhận thất bại cả".

Cuối cùng, chiến thắng này không chỉ mở ra cánh cửa chung kết mà còn giúp anh hoàn thành tâm nguyện lớn nhất: "Tôi còn thiếu một chiến thắng trước đội tuyển Anh, cho cá nhân tôi và cho tập thể này, một tập thể giờ đây không còn gì phải chứng minh nữa. Tôi nghĩ đây đã là trận chung kết thứ năm liên tiếp của chúng tôi (ở các giải đấu lớn). Được chơi một trận chung kết World Cup khác, hai lần liên tiếp, quả thực là điều điên rồ...".

Messi được Enzo kiệu lên ăn mừng (Ảnh: Getty)