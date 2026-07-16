HLV Argentina tuyên bố gây sốc sau khi thắng tuyển Anh: Khi đối thủ nghi ngờ chính họ, chúng tôi đánh hơi thấy mùi và lao lên

Không chỉ ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, HLV Lionel Scaloni còn có màn đáp trả đầy đanh thép sau chiến thắng ngược dòng trước tuyển Anh.

Argentina thêm một lần chứng minh vì sao họ vẫn là nhà đương kim vô địch thế giới. Bị tuyển Anh dẫn trước ở đầu hiệp hai, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn bình tĩnh kiểm soát thế trận, trước khi Enzo Fernández gỡ hòa và Lautaro Martínez đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, đưa Albiceleste vào chung kết World Cup 2026.

Sau trận đấu, Scaloni có phát biểu khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý khi mô tả cách Argentina lật ngược tình thế. "Đối thủ bắt đầu nghi ngờ chính bản thân họ. Chúng tôi ngửi thấy mùi máu và lập tức lao lên. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được điều đó".

Theo HLV 48 tuổi, bước ngoặt của trận đấu không nằm ở chiến thuật, mà đến từ tâm lý của tuyển Anh sau khi Anthony Gordon mở tỷ số. Thay vì tiếp tục gây sức ép, "Tam sư" chủ động lùi sâu để bảo vệ lợi thế mong manh. Đó cũng là thời điểm Argentina tăng tốc.

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Scaloni cho rằng màn ngược dòng trước tuyển Anh là lời đáp trả hoàn hảo dành cho những người từng nghi ngờ bản lĩnh của Argentina. "Đúng vậy, sau khi tuyển Anh ghi bàn, chúng tôi đã cho thấy rất nhiều điều về thứ bóng đá của mình. Bóng đá không chỉ là chiến thuật hay chơi đẹp mắt".

Trong khi HLV Thomas Tuchel lựa chọn gia cố hàng phòng ngự bằng hàng loạt sự thay đổi nhân sự, Scaloni lại tung Lautaro Martínez vào sân thay hậu vệ trái Nicolás Tagliafico. Quyết định táo bạo ấy phát huy hiệu quả tối đa.

Chính Lautaro là người đánh đầu tung lưới Jordan Pickford sau đường kiến tạo của Lionel Messi ở phút bù giờ, khép lại màn lội ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.

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Thủ môn Dibu: "Chúng tôi thấy họ ngày càng lùi sâu"

Quan điểm của Scaloni cũng được thủ môn Emiliano Martínez chia sẻ. Người gác đền của Aston Villa, vốn quá hiểu bóng đá Anh sau nhiều năm thi đấu tại Premier League, cho rằng Argentina nhận ra sự thay đổi của đối thủ ngay sau bàn mở tỷ số.

"Đó là một trận đấu điên rồ. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp một. Chúng tôi áp đảo họ".

Khi được hỏi liệu Argentina có cảm nhận được thời điểm thế trận đổi chiều hay không, Dibu đáp: "Chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi thấy họ ngày càng lùi sâu thay vì tiếp tục tấn công".

Theo thủ thành 33 tuổi, tuyển Anh đã mắc sai lầm khi thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. "Đôi khi khi đang dẫn bàn, bạn vẫn phải tiếp tục chơi tấn công. Bạn không thể thay đổi hoàn toàn kế hoạch thi đấu. Theo tôi, họ đã làm điều đó và còn đưa thêm các hậu vệ vào sân".

Chiến thắng trước tuyển Anh không chỉ đưa Argentina tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, mà còn cho thấy bản lĩnh của một tập thể luôn biết cách vùng dậy đúng thời điểm. Như chính lời Scaloni thừa nhận, ngay khi cảm nhận đối thủ dao động, Argentina đã không bỏ lỡ cơ hội tung ra đòn quyết định.