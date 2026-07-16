"Cậu Be" Bellingham đối mặt án phạt nặng vì cú tát vào đầu cầu thủ Argentina sau trận thua cay đắng

Jude Bellingham đối mặt nguy cơ bị FIFA treo giò sau cú tát sao Argentina, có thể lỡ trận tranh hạng ba.

Thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khiến tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966, mà còn đẩy Jude Bellingham vào tâm điểm tranh cãi. Theo nhiều đoạn video lan truyền, tiền vệ của Real Madrid đã xảy ra va chạm với hậu vệ Valentín Barco ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ban đầu, Bellingham tiến tới bắt tay và chúc mừng một số cầu thủ Argentina. Tuy nhiên, khi đến gần Barco, hai người bất ngờ lời qua tiếng lại. Hình ảnh ghi lại cho thấy Bellingham dường như phản ứng sau một câu nói từ phía cầu thủ Argentina trước khi dùng tay phải đánh vào phía sau đầu hoặc vùng gáy của Barco.

Hậu vệ 21 tuổi lập tức quay lại đối chất, khiến nhiều cầu thủ hai đội phải lao vào can ngăn để tránh sự việc leo thang. Đáng chú ý, tình huống này không bị tổ trọng tài phát hiện trong lúc diễn ra. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, điều đó không đồng nghĩa Bellingham sẽ thoát án.

Theo nhận định của tờ báo Anh, FIFA hoàn toàn có thể mở cuộc điều tra dựa trên băng hình trận đấu. Nếu xác định hành động của Bellingham vi phạm quy định kỷ luật, tiền vệ 23 tuổi có thể đối mặt với nhiều hình thức xử lý, từ phạt tiền đến án treo giò. Trong trường hợp nặng nhất, Bellingham có thể bị cấm thi đấu ở trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp.

Dù vậy, khả năng FIFA chỉ đưa ra án phạt tài chính hoặc thậm chí khép lại vụ việc mà không có thêm hành động nào cũng được đánh giá là khá cao. Đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ảnh: Getty

Cái kết buồn cho Bellingham

Trước khi vụ việc xảy ra, Bellingham đã không giấu được sự thất vọng sau khi tuyển Anh đánh rơi tấm vé vào chung kết. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng lại đánh mất thế trận trong khoảng 40 phút cuối. Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina sau đường kiến tạo của Lionel Messi.

Không chỉ bị loại, tuyển Anh còn hứng chịu nhiều chỉ trích vì lựa chọn lùi sâu phòng ngự sau khi dẫn bàn. Trong bầu không khí thất vọng ấy, hành động mất bình tĩnh của Bellingham càng khiến anh trở thành tâm điểm.

Dẫu vậy, nếu nhìn lại toàn bộ World Cup 2026, tiền vệ của Real Madrid vẫn có một giải đấu đáng nhớ về mặt chuyên môn. Anh ghi 6 bàn thắng, trong đó có hai cú đúp liên tiếp vào lưới Mexico và Na Uy, góp công lớn đưa "Tam sư" tiến vào bán kết.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty