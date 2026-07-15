"Cậu Be" Bellingham cực kì thư giãn trước đại chiến Anh vs Argentina

Jude Bellingham lộ "bí kíp" giải tỏa áp lực trước đại chiến Argentina, cả tuyển Anh mê mẩn đến mức "nghiện".

Chỉ còn ít giờ trước cuộc đại chiến với Argentina ở bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham không lựa chọn tập luyện quá sức hay khép mình trong phòng riêng. Thay vào đó, ngôi sao của Real Madrid dành thời gian thư giãn cùng các đồng đội bằng một trò chơi bài mang tên Skyjo.

Trên trang cá nhân, Bellingham chia sẻ loạt ảnh ngồi ngoài trời tại đại bản doanh của tuyển Anh ở Kansas City, vừa xào bài vừa chuẩn bị bước vào một ván đấu. Trong tiết trời lên tới 35 độ C ở bang Missouri, tiền vệ 22 tuổi đội thêm chiếc mũ lưỡi trai và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước trận đấu lớn nhất từ đầu giải.

Trò chơi khiến cả tuyển Anh "nghiện"

Skyjo là một trò chơi bài có luật chơi khá đơn giản, được nhiều người ví như Uno. Người chơi sẽ cố gắng đạt tổng điểm thấp nhất sau mỗi ván. Theo tiết lộ từ nội bộ tuyển Anh, chính Bellingham là người mang bộ bài này sang Mỹ khi tham dự World Cup và không mất nhiều thời gian để "lây" niềm đam mê cho các đồng đội.

Tiền vệ Morgan Rogers thừa nhận cả đội hiện gần như đã phát cuồng vì trò chơi này. "Jude là người mang trò này đến. Tôi chưa từng chơi trước đây, nhưng giờ thì cả đội đều nghiện".

Không khí thoải mái bên ngoài sân tập được xem là một trong những cách giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực trước trận bán kết đầy căng thẳng với Argentina.

Đầu tàu của Tam sư

World Cup 2026 đang chứng kiến phong độ bùng nổ của Jude Bellingham. Tiền vệ Real Madrid liên tiếp trở thành người hùng của Tam sư khi lập cú đúp giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Mexico, trước khi tiếp tục ghi hai bàn vào lưới Na Uy để đưa tuyển Anh tiến vào bán kết.

Màn trình diễn xuất sắc của Bellingham khiến anh trở thành niềm hy vọng lớn nhất của HLV Thomas Tuchel trong cuộc đối đầu với Lionel Messi và Argentina. Nếu giành chiến thắng, tuyển Anh sẽ lần đầu tiên vào chung kết World Cup kể từ năm 1966 và đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm.

Được huyền thoại tuyển Anh hết lời khen ngợi

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Bellingham còn nhận được nhiều lời khen bởi cách cư xử ngoài sân. Sau chiến thắng trước Na Uy, HLV Thomas Tuchel thẳng thắn chê màn trình diễn của đội nhà là còn "cẩu thả", dù Tam sư vẫn giành vé đi tiếp.

Trong bối cảnh đó, Bellingham vẫn là người đại diện đội bóng xuất hiện trước truyền thông để trả lời phỏng vấn. Điều này khiến cựu hậu vệ Gary Neville đặc biệt ấn tượng.

Theo huyền thoại Manchester United, những ngôi sao lớn không nên né tránh báo chí, nhất là sau các trận đấu khó khăn. Ông đánh giá cao việc Bellingham luôn sẵn sàng đối diện truyền thông ở mọi thời điểm, kể cả sau những màn trình diễn chưa như ý của tuyển Anh.

Giờ đây, sau những phút thư giãn cùng bộ bài Skyjo và các đồng đội, Bellingham sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào cuộc chạm trán với Argentina - trận đấu được xem là thử thách lớn nhất của Tam sư tại World Cup 2026. Nếu tiếp tục tỏa sáng, tiền vệ 22 tuổi hoàn toàn có thể đưa tuyển Anh tiến thêm một bước tới giấc mơ vô địch thế giới.