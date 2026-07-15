Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử bóng đá sau khi đả bại Pháp, giành vé vào chung kết World Cup 2026

Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau khi vào chung kết World Cup 2026, chỉ còn cách lịch sử 1 trận.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026 mang đến cho Tây Ban Nha nhiều hơn một tấm vé vào chung kết. Sau trận đấu trên sân Mercedes-Benz, thầy trò HLV Luis de la Fuente chính thức nâng chuỗi trận bất bại lên 37 trận, cân bằng kỷ lục dài nhất lịch sử bóng đá cấp đội tuyển quốc gia từng được Italy thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Điều đó đồng nghĩa, La Roja chỉ còn cách một trận đấu nữa để trở thành đội tuyển sở hữu chuỗi bất bại dài nhất mọi thời đại.

Hơn hai năm không biết mùi thất bại

Lần gần nhất Tây Ban Nha phải nhận thất bại đã diễn ra từ tháng 3/2024, khi họ thua Colombia 0-1 trong một trận giao hữu tại London. Bốn ngày sau trận đấu đó, La Roja hòa Brazil 3-3 và cũng từ đây mở ra chuỗi phong độ ấn tượng kéo dài hơn hai năm.

Trong 37 trận liên tiếp không thua, Tây Ban Nha giành tới 28 chiến thắng, hòa 9 trận, ghi 94 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 28 lần. Chiến thắng đậm nhất trong chuỗi trận này là màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại, còn trận đấu nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước chính tuyển Pháp tại UEFA Nations League.

World Cup gần như hoàn hảo

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha cũng đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Đội bóng xứ bò tót chỉ mất điểm đúng một lần ở trận ra quân khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0. Sau đó, họ lần lượt đánh bại Saudi Arabia, Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha mà không để lọt lưới. Đến vòng tứ kết, La Roja vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 trước khi đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết.

Sau bảy trận đấu tại giải, Tây Ban Nha đã ghi 13 bàn thắng và mới chỉ nhận 1 bàn thua, sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

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Chỉ còn cách kỷ lục tuyệt đối đúng một trận

Theo cách tính của FIFA và các tổ chức thống kê, chuỗi trận bất bại chỉ dựa trên kết quả sau 90 phút thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ, không tính kết quả của loạt sút luân lưu. Bởi vậy, dù Tây Ban Nha từng thất bại trước Bồ Đào Nha trên chấm 11 m ở chung kết UEFA Nations League năm ngoái, trận đấu đó vẫn được tính là một trận hòa vì hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu.

Điều này giúp chuỗi bất bại của La Roja vẫn được duy trì cho đến hiện tại. Ngày 19/7 tới, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (New Jersey), gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina.Nếu không thua ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sẽ chính thức vượt qua Italy để trở thành đội tuyển quốc gia có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ảnh: Getty

Top 5 chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá đội tuyển

37 trận: Tây Ban Nha (2024 - nay) 37 trận: Italy (2018 - 2021) 35 trận: Tây Ban Nha (2007 - 2009) 35 trận: Brazil (1993 - 1996) 34 trận: Morocco (2025 - 2026)

Không chỉ đứng trước cơ hội giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, Tây Ban Nha còn có thể khép lại giải đấu bằng một cột mốc chưa từng có ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục bất bại trong trận chung kết, La Roja sẽ một mình nắm giữ kỷ lục mà suốt nhiều năm qua họ vẫn phải chia sẻ với tuyển Italy.