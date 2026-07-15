HLV Deschamps gay gắt sau thất bại của Pháp trước Tây Ban Nha: "Trọng tài có đủ trình độ không?"

HLV tuyển Pháp phản ứng về công tác trọng tài trận thua 0-2 Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 sáng 15/7.

Ngay sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày 15/7, huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp, Didier Deschamps đã không giấu nổi sự thất vọng khi lên tiếng chỉ trích gay gắt công tác điều hành của tổ trọng tài.

Dù thẳng thắn thừa nhận các học trò đã có một ngày thi đấu dưới sức và chịu lép vế về mặt kỹ thuật trước một Tây Ban Nha chơi đầy định hình, chiến lược gia 57 tuổi vẫn xoáy sâu vào các quyết định của đội ngũ cầm cân nảy mực. Phát biểu trước truyền thông, Deschamps gây sốc khi đặt câu hỏi trực diện về năng lực chuyên môn:

“Về công tác trọng tài ư? Nếu tôi nói gì đó, tôi sẽ bị coi là kẻ hay khóc vì đội tuyển Pháp đã thua. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn liệu trọng tài có đủ năng lực điều khiển một trận bán kết World Cup hay không. Có một quả phạt đền, nhưng đó không phải là tất cả. Còn nhiều điều khác nữa. Tôi không có gì để phản đối trọng tài tối nay, nhưng các bạn hãy tự hỏi mình câu hỏi đó đi”.

Deschamps chia tay tuyển Pháp sau World Cup (Ảnh: Getty)

Trận thua này không chỉ khiến tuyển Pháp lỡ hẹn với kỳ tích lọt vào chung kết ba kỳ World Cup liên tiếp của Brazil và Đức, mà còn đánh dấu những ngày cuối cùng trong triều đại của Deschamps. Dù vừa chính thức đi vào lịch sử với tư cách HLV cầm quân nhiều nhất các kỳ World Cup (26 trận), truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận ông sẽ khép lại hành trình dẫn dắt đội tuyển quốc gia ngay sau giải đấu năm nay.

Phía trước thầy trò HLV Deschamps sẽ là trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 19/7 tới. Đối thủ của họ sẽ là đội thất bại trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp trước khi nhường lại ghế nóng cho người kế nhiệm.