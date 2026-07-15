Lamine Yamal phạm lỗi thô bạo với Mbappe

Tranh cãi pha vào bóng của Yamal với Mbappe ở bán kết World Cup 2026.

Rạng sáng ngày 15/7, tuyển Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn ấn tượng, trận bán kết này vẫn để lại những dư âm đầy tranh cãi, đặc biệt là tình huống va chạm quyết liệt giữa ngôi sao trẻ Lamine Yamal và thủ quân tuyển Pháp - Kylian Mbappe.

Tình huống diễn ra ở phút 76 của trận đấu, thời điểm Tây Ban Nha đang dẫn trước đối thủ với cách biệt hai bàn an toàn. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt phản công nhanh từ phía tuyển Pháp, Lamine Yamal đã có pha lao người chuồi bóng quyết liệt từ phía sau, quét trúng chân của Kylian Mbappe. Pha va chạm mạnh khiến tiền đạo tân binh của Real Madrid lập tức ngã gục xuống sân và ôm cổ chân đầy đau đớn.

Yamal phạm lỗi với Mbappe (Ảnh: Reuters)

Mặc dù pha vào bóng được đánh giá là nguy hiểm và xứng đáng phải nhận một án phạt cảnh cáo, trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Ivan Barton (người El Salvador), đã gây bất ngờ khi chỉ thổi còi cho Pháp hưởng quả đá phạt trực tiếp mà không rút ra bất kỳ chiếc thẻ vàng nào đối với chân sút 19 tuổi của Tây Ban Nha.

Quyết định có phần nhẹ tay này của vị vua áo đen lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện tuyển Pháp. Ngoài đường biên, HLV Didier Deschamps không giấu nổi sự giận dữ. Ông liên tục lao ra sát đường biên dọc để biểu lộ sự bất bình và phản ứng gay gắt với tổ trọng tài, song quyết định cuối cùng vẫn không được thay đổi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng tranh cãi cũng bùng nổ dữ dội. Rất nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn bày tỏ sự bất bình trước tiếng còi có phần "nương tay" của trọng tài Ivan Barton, nhất là trong một trận cầu có tính chất loại trực tiếp vô cùng căng thẳng như bán kết World Cup.

Bỏ qua những tranh cãi về mặt trọng tài, Lamine Yamal vẫn là nhân vật trung tâm trong chiến thắng của Tây Ban Nha. Trước khi xảy ra va chạm với Mbappe, chính tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona đã mang về quả quả phạt đền mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở hiệp một sau khi bị Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm, tạo tiền đề để Mikel Oyarzabal lập công trước khi Pedro Porro nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Tây Ban Nha chính thức bước vào trận chung kết World Cup 2026 để chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Argentina.