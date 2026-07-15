Tiểu thư Harper Beckham khoe visual sáng bừng, chiếm trọn "spotlight" trên khán đài khi cổ vũ Tây Ban Nha đấu Pháp

Gia đình nhà Beckham xuất hiện trên khán đài theo dõi trận Pháp đấu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Trận đại chiến bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha tại sân vận động AT&T (Texas, Mỹ) rạng sáng 15/7 không chỉ nóng dưới sân cỏ mà còn bùng nổ trên khán đài VIP với sự xuất hiện của gia đình huyền thoại bóng đá David Beckham.

Cựu danh thủ người Anh cùng vợ là nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã thu hút mọi ống kính truyền thông ngay khi vừa lộ diện. Trong khi David Beckham ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài lịch lãm và phong thái thân thiện, liên tục vẫy tay chào người hâm mộ, thì Victoria lại giữ vững phong cách sang trọng, sắc sảo quen thuộc đứng bên cạnh chồng.

David diện vest lịch lãm đứng cạnh Victoria

Đặc biệt, khán đài còn có sự góp mặt của ba người con là Romeo, Cruz và cô út Harper Seven. Sự xuất hiện của cả gia đình đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả có mặt tại sân vận động.

Chi tiết khiến người hâm mộ vô cùng thích thú chính là trang phục của cô bé Harper. Khác với vẻ trung lập của bố mẹ, cô út nhà Beckham diện chiếc áo đỏ truyền thống của đội tuyển Tây Ban Nha để cổ vũ cho đoàn quân xứ sở bò tót. Hình ảnh Harper rạng rỡ trong sắc đỏ đứng cạnh anh trai Romeo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bóng đá đã dí dỏm gợi nhớ lại khoảng thời gian David Beckham còn khoác áo câu lạc bộ Real Madrid, cho rằng tình yêu với bóng đá Tây Ban Nha dường như vẫn được truyền lại cho thế hệ sau trong gia đình.

Harper mặc áo cổ vũ Tây Ban Nha

Cruz xem bóng đá cùng bạn gái

Hai cậu con trai Romeo và Cruz cũng tỏ ra rất hào hứng. Cả hai diện trang phục năng động, bảnh bao, liên tục trò chuyện cùng bố và chăm chú theo dõi những pha bóng kịch tính dưới sân. Sự xuất hiện của gia đình quyền lực nhất nhì làng thể thao - giải trí thế giới đã góp phần làm tăng thêm sức nóng và sự thú vị cho trận bán kết lịch sử của kỳ World Cup năm nay.

Ảnh: Getty