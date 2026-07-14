Bạn gái Mbappe xinh như nữ thần, khó xử khi Pháp đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026

Là người Tây Ban Nha nhưng lại đang hẹn hò với Kylian Mbappé, nữ diễn viên đình đám Ester Expósito thừa nhận cô không biết nên cổ vũ đội nào khi Pháp và Tây Ban Nha chạm trán ở bán kết World Cup 2026.

Cuộc đại chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ háo hức mà còn đặt nữ diễn viên Ester Expósito vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan". Ngôi sao của loạt phim Élite là người Tây Ban Nha, nhưng nhiều tháng qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Kylian Mbappé. Vì thế, khi đội tuyển quê hương và "người đặc biệt" đối đầu nhau để tranh vé vào chung kết, Ester cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Legend của Pháp hồi cuối tháng 6, nữ diễn viên 25 tuổi được hỏi muốn đội tuyển nào đăng quang tại World Cup năm nay. Không đưa ra câu trả lời dứt khoát, Ester chỉ mỉm cười và thú nhận: "Đó là một lựa chọn rất khó đối với tôi".

Khi phóng viên hỏi tiếp: "Giữa Tây Ban Nha và Pháp sao?", người đẹp chỉ cười rồi đáp ngắn gọn: "Ai mà biết được?"

Đây cũng là một trong số rất ít lần Ester nhắc đến Mbappé trước truyền thông. Cô đồng thời bác bỏ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng mình không hề biết ngôi sao tuyển Pháp trước khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau. "Tất nhiên là tôi biết anh ấy là ai. Đó chỉ là những điều người ta bịa ra trên mạng xã hội và hoàn toàn không đúng".

Bạn gái Mbappe là người Tây Ban Nha

Liên tục bị bắt gặp bên Mbappé

Tin đồn hẹn hò giữa Ester Expósito và Kylian Mbappé xuất hiện từ nhiều tháng trước World Cup 2026. Cả hai từng bị các tay săn ảnh ghi lại cảnh cùng đi nghỉ trên du thuyền ở Italy và Tây Ban Nha, thậm chí trao nhau những nụ hôn và cử chỉ tình cảm khi dùng bữa cùng bạn bè.

Dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Gần đây nhất, họ được bắt gặp dạo phố tại Mỹ trong quãng thời gian Mbappé nghỉ ngơi giữa các trận đấu của tuyển Pháp ở World Cup.

Mỹ nhân 24 triệu người theo dõi

Ester Expósito là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Tây Ban Nha hiện nay với hơn 24 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô trở thành hiện tượng toàn cầu sau vai Carla trong series đình đám Élite của Netflix. Sau đó, Ester tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Veneno, Alguien Tiene Que Morir và hiện đang chuẩn bị phát hành bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên mang tên Drawn Together.

Không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất, Ester còn được biết đến là người thường xuyên lên tiếng về các vấn đề xã hội. Nữ diễn viên công khai ủng hộ nữ quyền và nhiều lần kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.

Từng dính tin đồn với Vinicius Jr.

Trước khi được cho là có quan hệ tình cảm với Mbappé, Ester từng bị đồn hẹn hò với Vinicius Jr. Tin đồn nổ ra vào năm 2022 khi tiền đạo người Brazil liên tục tương tác với các bài đăng của cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận và gọi đó là "tin giả".

Đến năm 2024, cả hai tiếp tục bị bắt gặp cùng xem một buổi biểu diễn của rapper Travis Scott tại Madrid, nhưng mối quan hệ này chưa bao giờ được xác nhận và cũng không có thêm diễn biến nào sau đó.

Giờ đây, khi Mbappé cùng tuyển Pháp bước vào trận bán kết gặp chính quê hương của mình, Ester Expósito có lẽ là một trong số ít người phải "chia đôi trái tim". Dù không tiết lộ sẽ cổ vũ đội bóng nào, câu trả lời "rất khó để lựa chọn" của nữ diễn viên cũng đủ cho thấy sự đặc biệt của trận đấu này đối với cô.