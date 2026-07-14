Kì World Cup lớn nhất lịch sử đã đi qua 100 trận, hút 6,5 triệu khán giả đến sân, lập kỉ lục chưa từng có dù vẫn còn 4 trận đỉnh cao nhất!

Dù vẫn còn bốn trận chưa diễn ra, World Cup 2026 đã thiết lập một cột mốc lịch sử về lượng khán giả. Lần đầu tiên một kỳ World Cup cán mốc hơn 6,5 triệu lượt người đến sân, nhiều hơn tổng lượng khán giả của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại.

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico đã kịp ghi dấu bằng một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Cột mốc đặc biệt được thiết lập sau trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ - trận đấu thứ 100 của World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên một kỳ World Cup chạm mốc 100 trận, nhờ việc FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48.

Theo thống kê mới nhất, tổng số khán giả đến sân theo dõi World Cup 2026 đã đạt 6.527.410 người. Điều đáng chú ý là con số này còn cao hơn tổng lượng khán giả của World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar cộng lại.

Cụ thể, World Cup 2022 thu hút 3.404.252 lượt khán giả sau 64 trận, trong khi World Cup 2018 có 3.031.768 lượt người đến sân. Tổng cộng hai giải đấu đạt khoảng 6,44 triệu khán giả, vẫn thấp hơn những gì World Cup 2026 đã làm được dù giải vẫn chưa kết thúc.

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Thực tế, giải đấu năm nay đã trở thành kỳ World Cup có tổng lượng khán giả đông nhất lịch sử từ hai tuần trước, khi vượt mốc 3,6 triệu người để phá kỷ lục 3,5 triệu khán giả của World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ.

Không chỉ lập kỷ lục về tổng lượng người xem, World Cup 2026 còn đang đứng thứ hai trong lịch sử về lượng khán giả trung bình mỗi trận. Sau 100 trận đấu, trung bình mỗi cuộc so tài tại World Cup 2026 có 65.274 khán giả vào sân, vượt xa mức 53.773 khán giả/trận của World Cup 2014 tại Brazil.

Dù vậy, kỷ lục về lượng khán giả trung bình vẫn thuộc về World Cup 1994. Giải đấu năm đó chỉ có 24 đội tuyển và 52 trận đấu nhưng đạt trung bình tới 68.626 khán giả mỗi trận.

Ảnh: Getty

World Cup 2026 vẫn còn bốn trận đấu phía trước và các con số được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên các sân vận động có sức chứa hơn 68.000 chỗ ngồi tại Dallas và Atlanta, trong khi trận chung kết tại New York sẽ được tổ chức trên sân có sức chứa lên tới 80.663 khán giả. Chỉ riêng trận tranh hạng Ba tại Miami có quy mô nhỏ hơn với khoảng 64.478 chỗ ngồi.

Với sức hút từ thể thức 48 đội cùng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, World Cup 2026 không chỉ tạo nên những màn so tài hấp dẫn mà còn đang thiết lập hàng loạt cột mốc mới về lượng người hâm mộ, hứa hẹn khép lại bằng một kỳ World Cup đông khán giả nhất lịch sử.