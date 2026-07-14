Lịch thi đấu bán kết World Cup ngày 15/7: Pháp đấu Tây Ban Nha

Cập nhật lịch thi đấu bán kết World Cup 2026.

Vào lúc 02h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam), guồng quay của World Cup 2026 sẽ tiếp tục nóng lên hơn bao giờ hết với trận bán kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha tiến vào bán kết với thành tích chỉ thủng lưới đúng 1 bàn sau 6 trận. Lối chơi kiểm soát thế trận chặt chẽ cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao như Dani Olmo, Oyarzabal và tài năng trẻ Lamine Yamal đang là vũ khí lợi hại của họ.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp thể hiện sức mạnh đáng sợ với chuỗi 6 trận toàn thắng, ghi tới 16 bàn thắng. Thủ lĩnh Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 8 pha lập công. Bên cạnh đó, những mũi khoan như Dembele và Olise luôn sẵn sàng bùng nổ.

Đây sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa hàng thủ chắc chắn nhất (Tây Ban Nha) và hàng công mạnh nhất (Pháp) để tranh tấm vé đầu tiên vào chơi trận Chung kết World Cup 2026.