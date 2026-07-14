HLV Pháp chơi chiêu gì đây, tự nhiên khen hết lời: "Tây Ban Nha là ứng viên vô địch"

Deschamps nói không ép nhưng lại tạo áp lực cho HLV Luis de la Fuente vì cả thế giới đang chờ đợi Tây Ban Nha thể hiện ra sao trước Pháp.

Trước thềm trận bán kết đầy duyên nợ tại World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps đã chủ động nhường lại vị thế cửa trên cho đối thủ, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha chính là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Tây Ban Nha có phải là đội bóng mạnh nhất giải đấu năm nay hay không, Deschamps lập tức đồng tình: "Hoàn toàn chính xác. Ngoại trừ trận đấu mở màn có phần chệch choạc trước Cabo Verde, ở tất cả các vòng đấu sau đó, Tây Ban Nha đều đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu".

HLV tuyển Pháp nâng vị thế của Tây Ban Nha trước trận bán kết World Cup (Ảnh: Getty)

Nhà cầm quân người Pháp cũng không quên gửi một "chiến thư" đầy khôn khéo bằng cách đẩy áp lực dư luận sang phía người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "Tôi nói điều này không phải để cố tình gây áp lực lên Luis de la Fuente và các học trò của ông ấy. Nhưng bản thân Luis hiểu rất rõ rằng người hâm mộ đang đặt kỳ vọng cực kỳ lớn vào đội tuyển Tây Ban Nha lần này".

Sự e dè của Deschamps là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những thông số thống kê ấn tượng của "La Roja". Không chỉ trình diễn lối chơi tấn công hoa mỹ, đoàn quân của Luis de la Fuente còn sở hữu một bệ phóng phòng ngự vô cùng kiên cố.

"Tây Ban Nha là một tập thể biết cách tấn công và phòng ngự đều rất toàn diện. Hãy nhìn xem, họ mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 6 trận đấu đã qua tại giải đấu," Deschamps phân tích sâu hơn về chuyên môn.

Deschamps gây bất ngờ với những phát biểu trước thềm trận đấu (Ảnh: Getty)

Dù đánh giá rất cao đối thủ, thuyền trưởng của nhà cựu vô địch thế giới vẫn tin tưởng trận bán kết sắp tới sẽ là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho người hâm mộ toàn cầu nhờ vào chất lượng nhân sự vượt trội của cả hai bên.

Ông khép lại buổi họp báo với nhận định: "Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính, bởi cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao tấn công vô cùng chất lượng trong đội hình. Dẫu vậy, cả tôi và Luis đều hiểu rằng, trong một trận cầu có tính chất quyết định thế này, việc đảm bảo hệ thống phòng ngự hoạt động thật sự hiệu quả mới là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng".