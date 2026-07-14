"Khứa" Haaland này hài: Ôm khư khư một chú gấu mèo "say xỉn" về nước sau World Cup gây sốt toàn cầu

Haaland gây xôn xao vì món đồ độc lạ mang từ Mỹ về Na Uy.

Hành trình lịch sử nhưng cũng đầy tiếc nuối của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại ở vòng tứ kết trước tuyển Anh. Thế nhưng, tiền đạo siêu sao Erling Haaland đã biết cách xua tan bầu không khí ảm đạm ngày trở về bằng một màn xuất hiện không thể độc đáo hơn tại sân bay Gardermoen (Oslo).





Bước xuống từ chuyên cơ riêng, chân sút thuộc biên chế Manchester City lập tức chiếm trọn mọi ánh nhìn và ống kính của truyền thông. Bên cạnh phong cách thời trang sang chảnh với kính râm và chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ, Haaland khiến tất cả ngỡ ngàng khi tay còn lại ôm khít một chú gấu mèo Mỹ đang trong tư thế ôm chai rượu whisky.

Haaland ôm một chú gấu mèo say xỉn về nước

Khoảnh khắc của Haaaland lập tức gây sốt

Hình ảnh đầy tính giải trí này ngay lập tức bùng nổ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Được biết, món "thú cưng" kỳ dị này là thành quả trong một chuyến mua sắm ngẫu hứng của tiền đạo sinh năm 2000 tại cửa hàng đồ cowboy nổi tiếng Wild Bill's Western Store ở Dallas, Texas – nơi đóng quân trước đó của tuyển Na Uy.

Món đồ lưu niệm được nghệ nhân bản địa chế tác có tên thương mại là "Whiskey Raccoon", tiêu tốn của Haaland khoảng 750 USD. Sức hút từ cái tên Erling Haaland lớn đến mức chỉ vài giờ sau khi bức ảnh được đăng tải, chủ cửa hàng tại Texas thông báo toàn bộ sản phẩm này trên hệ thống website đã bị người hâm mộ "vét sạch" vì muốn sở hữu món đồ giống với thần tượng.

Haaland và các đồng đội được chào đón khi trở về

Haaland diện kiến quốc vương Na Uy

BHL và cầu thủ Na Uy được tiếp đón ở cung điện

Trên trang cá nhân, tiền đạo người Na Uy cũng hóm hỉnh chia sẻ dòng trạng thái: "Nó cứ tự bám theo tôi về nhà đấy chứ". Anh thậm chí còn mở một cuộc bình chọn trên Instagram để nhờ người hâm mộ đặt tên cho người bạn đồng hành mới này.

Dù không thể đi tiếp vào vòng bán kết, Haaland đã có một kỳ World Cup 2026 vô cùng bùng nổ về mặt chuyên môn. Anh sắm vai đầu tàu đưa bóng đá Na Uy làm nên lịch sử và cá nhân tiền đạo này cũng kịp để lại dấu ấn đậm nét khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu. Màn tấu hài tại sân bay ngày trở về một lần nữa cho thấy tính cách vô cùng thoải mái và lạc quan của ngôi sao này.