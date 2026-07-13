Paparazzi tóm tính Haaland nhún nhảy tưng bừng trong bar sau khi bị loại ở World Cup

Dàn sao tuyển Na Uy đổ bộ hộp đêm Miami sau khi dừng chân tại tứ kết World Cup 2026.

Hành trình kỳ diệu của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau trận thua tiếc nuối 1-2 trước Anh trong hiệp phụ tại sân vận động Hard Rock. Tuy nhiên, thay vì chìm trong bầu không khí ảm đạm, các ngôi sao của quốc gia Bắc Âu này đã lựa chọn khép lại chiến dịch lịch sử bằng một tinh thần vô cùng lạc quan.





Chỉ vài giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền thông đã bắt trọn khoảnh khắc Erling Haaland cùng dàn hào thủ của thế hệ vàng bóng đá Na Uy - bao gồm Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup và Julian Ryerson đổ một hộp đêm 24/7 siêu sang và nổi tiếng bậc nhất tại Miami (Mỹ).

Tại đây, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City cùng các đồng đội đã có những giây phút xả stress cực kỳ cuồng nhiệt. Nhóm cầu thủ không ngần ngại nhún nhảy, chung vui và tận hưởng màn biểu diễn trực tiếp rực lửa của siêu sao hip-hop đình đám Flo Rida.

Haaland nhún nhảy theo nhạc (Ảnh CMH)

Thực tế, ngay từ khu vực phỏng vấn sau trận đấu, tâm lý của các cầu thủ Na Uy đã rất thoải mái. Dù lỡ hẹn với tấm vé vào bán kết một cách đáng tiếc, việc lọt vào tới tận vòng 8 đội mạnh nhất đã là thành tích sâu nhất trong lịch sử tham dự World Cup của bóng đá nước này.

Bữa tiệc rộn ràng tại Miami là dịp để Haaland và các đồng đội giải tỏa áp lực sau những ngày thi đấu căng thẳng. Dù vừa phải nhận thất bại cay đắng trước đội tuyển Anh tại vòng tứ kết, Erling Haaland cùng các đồng đội vẫn có lý do để tự hào và ăn mừng chuỗi trận đầy quả cảm của mình tại kỳ World Cup năm nay.